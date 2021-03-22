Льготы и бонусы студентов: что можно получить в 2021 году

-
Привилегии для учащейся молодежи
Студенты могут получать льготы от государства. Это стипендии, отсрочка от армии, льготные кредиты, налоговые вычеты, льготные билеты в музеи и другое. В этом материале «Призыв» расскажет про льготы студентам в 2021 году. Посмотрите полный список и воспользуйтесь возможными привилегиями.
-
Отсрочка от армии
Вузы, имеющие госаккредитацию, предоставляют студентам-очникам отсрочку от армии, причем не только специалистам и бакалаврам, но и аспирантам и магистрантам. Главное условие для получения повторной отсрочки — непрерывность образования.
-
Предоставление общежития
Иногородним студентам и льготникам — инвалидам, сиротам и т. д. – обязательно должно быть предоставлено место в общежитии. Остальные места распределяются на конкурсной основе. Если вы поступили без экзаменов, например по результатам олимпиады, вы имеете преимущество. Затем учитывают набранные баллы по ЕГЭ и вступительным испытаниям.
Вы можете получить комнату, даже если учитесь на платном. Но решение о предоставлении общежития студенту принимается каждым учебным заведением самостоятельно.
-
Академический отпуск в неограниченном количестве
Столько, сколько вам нужно — ограничений нет. Один академический отпуск не может длиться больше двух лет. Он предоставляется по медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам. Нужно написать заявление, получить заключение врачебной комиссии или другие документы, подтверждающие основание для предоставления академа.
-
Льготный кредит на образование
С его помощью можно оплатить любой вид обучения в вузе — бакалавриат, магистратуру, аспирантуру, второе высшее и т. д. Но только в российском высшем учебном заведении. Ставка по образовательным кредитам снижена до 3%. Кроме того, увеличены срок погашения кредита до 15 лет и период льготного кредитования с трех месяцев до девяти после завершения обучения. Кредит оформляется только на того, кто получает образование, — то есть на студента, а не на родителей или других родственников.
Если стоимость обучения повысится, банк выдаст дополнительные средства. Для этого надо обратиться в отделение банка. То же самое необходимо сделать, если вы брали академический отпуск.
-
Налоговый вычет за платное образование
Вычет по НДФЛ можно получить при платном обучении не только в государственном или муниципальном учебном заведении, но и в частном вузе при наличии у него лицензии. Если вы работающий студент и платите за себя сами, форма обучения значения не имеет. Если за вас платят родственники, вычет они получат при условии, что вы учитесь на дневном. Подать заявление на вычет можно в течение трех лет с момента оплаты обучения. Подробную инструкцию смотрите здесь.
-
Получение стипендии
Государственные стипендии бывают разные: академическая; социальная; стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам; стипендии Президента РФ и Правительства РФ; именные.
Академическая назначается дважды в год по результатам сессии. Кстати, вузы могут назначать повышенные стипендии за хорошую учебу и за особые достижения в научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности.
Стипендии Президента РФ и Правительства РФ получают, например, студенты-очники третьего курса и старше — победители олимпиад, творческих конкурсов, авторы открытий двух и более изобретений, научных статей.
Кроме того, существуют негосударственные стипендии, назначаемые юрлицами или физлицами, в том числе направившими студентов на обучение.
-
Помощь иностранным студентам
С 5 августа 2020 года вступили в силу поправки в законодательство, которые позволяют иностранцам, обучающимся в наших вузах и профучилищах, устроиться на работу без лишних трудностей. Это в дальнейшем позволит увеличить не менее чем в два раза количество иностранных граждан, обучающихся в наших учебных заведениях.
Они смогут получить работу на основании трудового или гражданско-правового договора. В случае если студент завершил или прекратил обучение, трудовой договор, заключенный с ним, подлежит прекращению.
-
Транспортные льготы
Каждый студент может ездить на пригородных поездах в период учебы по 50% скидке. С 1 сентября до 15 июня можно оплатить только половину стоимости проезда. Для этого необходимо предоставлять студенческий билет либо справку из деканата.
Также РЖД предоставляет 25% скидку для студентов на билеты междугороднего сообщения. Скидка распространяется только на места в купе. Для получения скидки необходимо приобрести электронную карту РЖД-бонус, зарегистрировавшись на сайте программы. Нужно прикрепить к своему аккаунту справку из деканата или студенческий билет с фотографией.
Для авиаперевозок также предоставляется скидка студентам вузов. Субсидированные билеты доступны для учащихся до 23 лет. Для приобретения билетов со скидкой необходимо обращаться в кассы с предоставлением документа студента. На сайтах найти такие билеты не получится.
-
Льготный билет в музей
Государственные и муниципальные музеи и театры должны не реже раза в месяц давать студентам возможность бесплатного посещения. В остальные дни в кассах можно купить льготный билет.
Некоторые кинотеатры делают скидку на билеты студентам от 25% до 50% в определенные дни или часы. Поэтому перед походом в кино, зайдите на сайт кинотеатра и найдите акции для студентов.
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: duma.gov.ru