Льготы и бонусы студентов: что можно получить в 2021 году

Иногородним студентам и льготникам — инвалидам, сиротам и т. д. – обязательно должно быть предоставлено место в общежитии. Остальные места распределяются на конкурсной основе. Если вы поступили без экзаменов, например по результатам олимпиады, вы имеете преимущество. Затем учитывают набранные баллы по ЕГЭ и вступительным испытаниям.

Вы можете получить комнату, даже если учитесь на платном. Но решение о предоставлении общежития студенту принимается каждым учебным заведением самостоятельно.