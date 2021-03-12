«Легла спать — видела, проснулась — тьма. Это был шок!»

Своего молодого человека Люба не видела никогда. Только тактильные ощущения и воображение. Образ мужчины, который рядом, создавался по рассказам родных и близких. Она несильно ошибется, когда начнет описывать Алексея: светлые глаза и волосы. Щечки и улыбка, но главное — руки, которые невозможно забыть. Девушка говорит: его ладонь узнала бы из миллиона других. На ощупь. Он чем-то похож на двоюродного брата, которого она помнит по той жизни, в которой хорошо видела. Молодые люди ослепли неожиданно, в зрелом возрасте. Потеряли зрение, но нашли друг друга.

Последнее, что я видел, была мама

Последнее, что видел Алексей перед тем, как ослепнуть, было мамино лицо. Ее образ до сих пор стоит перед глазами: яркие очертания и рыжие волосы. Молодой человек потерял зрение в 28 лет. Осложнение после сахарного диабета. Сначала не соблюдал рекомендации врачей, а потом уже было поздно. За пару месяцев до полной темноты сделал операцию. Казалось, стало лучше. Разглядел на себе татуировку и зашел посмотреть на маму. Дело было на Новый год. А уже 1 января, вспоминает Алексей, не видел ничего.

— Был один день, когда ко мне ненадолго вернулось зрение. Я увидел свою татуировку. Подумал сначала, что это галлюцинация. Лев вроде. Пошел к маме в комнату и сказал: дай на тебя посмотрю. Это было последний раз, когда я видел маму. Помню мамины рыжие волосы. Эти яркие тона. Глаза, носик, щечки.

Люба тоже потеряла зрение накануне семейного праздника. Легла спать зрячей, а проснулась уже в темноте. В это время дома ждали гостей. День рождения готовился отметить младший брат, которого она очень любит. Сейчас девушка не разрешает никому вспоминать об этом совпадении.

— Легла спать — видела, а проснулась — тьма. Это был шок, депрессия! В таком состоянии я прожила два года. Мне было страшно, я понимала, что все закончилось. Абсолютно ничего не хотелось.

Из жизни до слепоты Леша хорошо помнит горы. Он поднялся так высоко, что облака остались где-то внизу. Это самая яркая картинка из прошлого, в котором можно было видеть. Для Любы таким воспоминанием стало море. Ей даже показалось, что она снова видит его, когда глаза уже скрывали черные очки.

Девушка ослепла почти в 20 лет. Ее долго проверяли врачи, никаких генетических заболеваний не нашли.

— Я сначала думала: из-за чего мне это? Зачем, за что? А потом произошел какой-то щелчок, я поняла: это ни из-за чего-то, а для чего. Я стала жить с мыслью о том, для чего я Богу такая. Стараюсь не думать, что мое зрение может восстановиться, и не тешу себя надеждами. Если только верю в чудо. Но я, наверное, сама уже не готова, не вижу смысла — я привыкла, что не вижу.

Я не хотела просыпаться

Первое время после потери зрения Любе не хотелось просыпаться. Во сне она могла видеть. И эта жизнь была яркой и насыщенной. Вставала на пару минут, закапывала глаза и снова закрывала их. Это сегодня она понимает, какой красочной бывает жизнь.

— Когда я потеряла зрение, первое во сне, что увидела, — красивую сень, яркие деревья. Сначала вообще были очень яркие сны. Когда охватывала депрессия, я не хотела просыпаться. Сутками спала. Просыпалась только, чтобы выпить таблетку и закапать глаза. Меня будили, а я продолжала спать, потому что там я видела. Мне было хорошо.

Во сне и сейчас все как несколько лет назад. Только в руках трость. Без них молодые люди не выходят из дома. Вернуться в реальность девушке помогла собака-поводырь. Лабрадор, о котором она так мечтала, когда могла видеть. Собака была на заставке сотового телефона. Но свою Рицу она получила, только потеряв зрение.

— В три месяца этих собак начинают дрессировать. А в год поводыря передали мне. Это член семьи. Мы дома называем ее ребенком. Она везде с нами. Когда мы ее получали, кинологи сказали, что мы даже внешне с ней похожи. Она очень привязана к людям. Для нас был ключевой момент, когда мы уезжали домой с собакой. Мы с мамой идём по вокзалу, у мамы полные руки вещей, и мама первый раз отпустила. Она доверила меня Рице. Мы шли, и собака меня обвела мимо всех машин. Я думала, мы так петляем. А когда сели в вагон, мама встала на колени перед ней и её расцеловала.

Проживаешь другую жизнь

Люба и Леша, скорее всего, не встретились бы в прошлой жизни. Просто прошли мимо, даже если бы жили рядом. Шанс узнать и понять друг друга появился только тогда, когда они научились слушать. Я влюбился в ее голос, скажет Алексей. В Бийске в центре реабилитации слепых. Он приехал первым, освоился. Вместе с другом пошли знакомиться с вновь прибывшими. Он даже помнит номер комнаты, которую на счастье открыл.

— Приехал новый заезд, а мы уже «старички». Мы с другом пошли по комнатам: в одну, в другую. Заходим в 21-ю. И тут я услышал голос и влюбился в него. Постепенно начал ухаживать: то маленький цветочек принесу, то конфетку. У них был отдельный класс домохозяйства. Я прибегал к ним, чем-то помогал.

Люба не сразу поняла, почему этот парень все время где-то рядом. Все готовят плов, а она помогает Леше. И только потом догадалась: жизнь дает второй шанс. И именно в этот момент темнота раскрасилась красками. Утром занятия, а по вечерам дискотеки, кафе и кинотеатр. Они и сейчас любят смотреть кино. Только каждый рисует свой образ героев и картину происходящего.

— Мне представилась возможность прожить абсолютно две разные жизни. Когда мы вместе, сложностей нет. Мы бы не встретились в прошлой жизни. Мы разные. Мы вели разный образ жизни: я постоянно на сцене, отличница, лидер.

До утраты зрения Леша трудился медбратом. Все, что он видел, были дом и работа.

— Зато теперь жизнь стала насыщенней, интересней, разнообразней. Когда у меня было зрение, все было однообразно: работа, дом, работа. А тут просыпаешь, и у тебя новое испытание. Надо это сделать, это сделать. Я за эти три года побывал во многих городах. Уехал жить во Владимир. Поступил в университет.

Я боюсь, что не увижу лицо своего ребенка

Один раз за все интервью Люба позволила себе загрустить. На простой вопрос, хотите ли вы детей, ответила не сразу. И только потом призналась: рожать пока не планируют. Знать, что никогда не сможешь увидеть лицо своего ребенка, мучение. Если бы не очки, в этот момент можно было бы увидеть глаза, полные тоски.

— Когда я была зрячей, я очень хотела детей. Но понимать, что сейчас я не смогу увидеть ребёнка, больно.

В остальном Люба не позволяет себе грустить. С Лешей они не любят, когда их жалеют. Над своим недугом предпочитают шутить. Если врежутся, нормально отнесутся. И стараются улыбаться чаще.

Сейчас все дела по дому делают без посторонней помощи. Готовят и стирают без проблем. Главное, не перепутать носки, когда собираешься по делам. Люба всегда знает, что на ней надето. Вещи, например, помогают выбирать волонтеры. Стоит им позвонить, и они подскажут, какого цвета кофточка или брюки. Они могут заменить глаза, когда это надо. По любому вопросу и в любое время суток. В остальном – полная самостоятельность.

— Я раньше вообще не умела готовить. А сейчас что-то сделаю и сама удивляюсь: «Вот это да!» Ориентируюсь по шуму, запаху. Все вкусно получается, радует. Даже папа у меня говорит: как же так, прежде ты не готовила, надо было тебе раньше это дело начинать.

Направо, налево, прямо…

От дома до Владимирского государственного университета, где учатся молодые люди, пара остановок. В хорошую погоду на занятия они ходят пешком. Маршрут давно изучили. Столбики и ориентиры у каждого свои. Говорят, сложно было в снегопады, когда все замело. 50 метров прямо, потом направо, вдоль забора и поворот…

Ориентироваться на территории вуза помогают специальные занятия.

Занятия по ориентировке такие. Сначала руками прокладываешь себе путь. Макет дает возможность изучить весь научный городок. Вот корпус, вот общежитие, а вот храм. Пройти маршрут с закрытыми глазами давно уже не проблема.

Куда важнее адаптироваться в коллективе. Незрячие ребята учатся на двух кафедрах ВлГУ: общая и педагогическая психология; психология личности и специальная педагогика. Причем на общих основаниях. Единственное их отличие от однокурсников — на парах они не конспектируют, а слушают. Если есть надобность, записывают лекцию на диктофон. Можно ещё дома прослушать занятие на компьютере. Сегодня оба сдали рейтинги. Говорят, хорошо.

У Любы есть мечта — работать в колонии. Спецконтингент ее не пугает. Готова разглядеть все, что у осужденных на душе. Учиться, пока не ослепла, начала еще в Оренбурге. Сейчас приходится осваивать отчасти пройденный материал.

На парах с Алексеем всегда рядом. После занятий не спеша пойдут домой. Вместе. Для них ведь держаться за руку — это не просто жест, это намного больше. Поддержка, без которой можно упасть. Они смогли разглядеть друг друга, когда полностью ослепли.