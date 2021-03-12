Слабовидящие студенты на остановке

«Легла спать — видела, проснулась — тьма. Это был шок!»

Незрячие студенты ВлГУ рассказали свою историю

Своего молодого человека Люба не видела никогда. Только тактильные ощущения и воображение. Образ мужчины, который рядом, создавался по рассказам родных и близких. Она несильно ошибется, когда начнет описывать Алексея: светлые глаза и волосы. Щечки и улыбка, но главное — руки, которые невозможно забыть. Девушка говорит: его ладонь узнала бы из миллиона других. На ощупь. Он чем-то похож на двоюродного брата, которого она помнит по той жизни, в которой хорошо видела. Молодые люди ослепли неожиданно, в зрелом возрасте. Потеряли зрение, но нашли друг друга.

Последнее, что я видел, была мама

Последнее, что видел Алексей перед тем, как ослепнуть, было мамино лицо. Ее образ до сих пор стоит перед глазами: яркие очертания и рыжие волосы. Молодой человек потерял зрение в 28 лет. Осложнение после сахарного диабета. Сначала не соблюдал рекомендации врачей, а потом уже было поздно. За пару месяцев до полной темноты сделал операцию. Казалось, стало лучше. Разглядел на себе татуировку и зашел посмотреть на маму. Дело было на Новый год. А уже 1 января, вспоминает Алексей, не видел ничего.

Слепой студент

— Был один день, когда ко мне ненадолго вернулось зрение. Я увидел свою татуировку. Подумал сначала, что это галлюцинация. Лев вроде. Пошел к маме в комнату и сказал: дай на тебя посмотрю. Это было последний раз, когда я видел маму. Помню мамины рыжие волосы. Эти яркие тона. Глаза, носик, щечки.

Люба тоже потеряла зрение накануне семейного праздника. Легла спать зрячей, а проснулась уже в темноте. В это время дома ждали гостей. День рождения готовился отметить младший брат, которого она очень любит. Сейчас девушка не разрешает никому вспоминать об этом совпадении.

— Легла спать — видела, а проснулась — тьма. Это был шок, депрессия! В таком состоянии я прожила два года. Мне было страшно, я понимала, что все закончилось. Абсолютно ничего не хотелось.

Студент на паре

Из жизни до слепоты Леша хорошо помнит горы. Он поднялся так высоко, что облака остались где-то внизу. Это самая яркая картинка из прошлого, в котором можно было видеть. Для Любы таким воспоминанием стало море. Ей даже показалось, что она снова видит его, когда глаза уже скрывали черные очки.

Девушка ослепла почти в 20 лет. Ее долго проверяли врачи, никаких генетических заболеваний не нашли.

— Я сначала думала: из-за чего мне это? Зачем, за что? А потом произошел какой-то щелчок, я поняла: это ни из-за чего-то, а для чего. Я стала жить с мыслью о том, для чего я Богу такая. Стараюсь не думать, что мое зрение может восстановиться, и не тешу себя надеждами. Если только верю в чудо. Но я, наверное, сама уже не готова, не вижу смысла — я привыкла, что не вижу.

Я не хотела просыпаться

Первое время после потери зрения Любе не хотелось просыпаться. Во сне она могла видеть. И эта жизнь была яркой и насыщенной. Вставала на пару минут, закапывала глаза и снова закрывала их. Это сегодня она понимает, какой красочной бывает жизнь.

— Когда я потеряла зрение, первое во сне, что увидела, — красивую сень, яркие деревья. Сначала вообще были очень яркие сны. Когда охватывала депрессия, я не хотела просыпаться. Сутками спала. Просыпалась только, чтобы выпить таблетку и закапать глаза. Меня будили, а я продолжала спать, потому что там я видела. Мне было хорошо.

собака поводырь

Слепые студенты передвигаются с помощью собаки-поводыря. Фото «Призыва»

Во сне и сейчас все как несколько лет назад. Только в руках трость. Без них молодые люди не выходят из дома. Вернуться в реальность девушке помогла собака-поводырь. Лабрадор, о котором она так мечтала, когда могла видеть. Собака была на заставке сотового телефона. Но свою Рицу она получила, только потеряв зрение.

собака - поводырь

— В три месяца этих собак начинают дрессировать. А в год поводыря передали мне. Это член семьи. Мы дома называем ее ребенком. Она везде с нами. Когда мы ее получали, кинологи сказали, что мы даже внешне с ней похожи. Она очень привязана к людям. Для нас был ключевой момент, когда мы уезжали домой с собакой. Мы с мамой идём по вокзалу, у мамы полные руки вещей, и мама первый раз отпустила. Она доверила меня Рице. Мы шли, и собака меня обвела мимо всех машин. Я думала, мы так петляем. А когда сели в вагон, мама встала на колени перед ней и её расцеловала.

Проживаешь другую жизнь

Люба и Леша, скорее всего, не встретились бы в прошлой жизни. Просто прошли мимо, даже если бы жили рядом. Шанс узнать и понять друг друга появился только тогда, когда они научились слушать. Я влюбился в ее голос, скажет Алексей. В Бийске в центре реабилитации слепых. Он приехал первым, освоился. Вместе с другом пошли знакомиться с вновь прибывшими. Он даже помнит номер комнаты, которую на счастье открыл.

— Приехал новый заезд, а мы уже «старички». Мы с другом пошли по комнатам: в одну, в другую. Заходим в 21-ю. И тут я услышал голос и влюбился в него. Постепенно начал ухаживать: то маленький цветочек принесу, то конфетку. У них был отдельный класс домохозяйства. Я прибегал к ним, чем-то помогал.

Студенты на лекции

Люба не сразу поняла, почему этот парень все время где-то рядом. Все готовят плов, а она помогает Леше. И только потом догадалась: жизнь дает второй шанс. И именно в этот момент темнота раскрасилась красками. Утром занятия, а по вечерам дискотеки, кафе и кинотеатр. Они и сейчас любят смотреть кино. Только каждый рисует свой образ героев и картину происходящего.

— Мне представилась возможность прожить абсолютно две разные жизни. Когда мы вместе, сложностей нет. Мы бы не встретились в прошлой жизни. Мы разные. Мы вели разный образ жизни: я постоянно на сцене, отличница, лидер.

До утраты зрения Леша трудился медбратом. Все, что он видел, были дом и работа.

— Зато теперь жизнь стала насыщенней, интересней, разнообразней. Когда у меня было зрение, все было однообразно: работа, дом, работа. А тут просыпаешь, и у тебя новое испытание. Надо это сделать, это сделать. Я за эти три года побывал во многих городах. Уехал жить во Владимир. Поступил в университет.

Я боюсь, что не увижу лицо своего ребенка

Один раз за все интервью Люба позволила себе загрустить. На простой вопрос, хотите ли вы детей, ответила не сразу. И только потом призналась: рожать пока не планируют. Знать, что никогда не сможешь увидеть лицо своего ребенка, мучение. Если бы не очки, в этот момент можно было бы увидеть глаза, полные тоски.

Когда я была зрячей, я очень хотела детей. Но понимать, что сейчас я не смогу увидеть ребёнка, больно.

В остальном Люба не позволяет себе грустить. С Лешей они не любят, когда их жалеют. Над своим недугом предпочитают шутить. Если врежутся, нормально отнесутся. И стараются улыбаться чаще.

Сейчас все дела по дому делают без посторонней помощи. Готовят и стирают без проблем. Главное, не перепутать носки, когда собираешься по делам. Люба всегда знает, что на ней надето. Вещи, например, помогают выбирать волонтеры. Стоит им позвонить, и они подскажут, какого цвета кофточка или брюки. Они могут заменить глаза, когда это надо. По любому вопросу и в любое время суток. В остальном – полная самостоятельность.

— Я раньше вообще не умела готовить. А сейчас что-то сделаю и сама удивляюсь: «Вот это да!» Ориентируюсь по шуму, запаху. Все вкусно получается, радует. Даже папа у меня говорит: как же так, прежде ты не готовила, надо было тебе раньше это дело начинать.

Слепые студенты на остановке

Слепые студенты. Фото «Призыва»

Направо, налево, прямо…

От дома до Владимирского государственного университета, где учатся молодые люди, пара остановок. В хорошую погоду на занятия они ходят пешком. Маршрут давно изучили. Столбики и ориентиры у каждого свои. Говорят, сложно было в снегопады, когда все замело. 50 метров прямо, потом направо, вдоль забора и поворот…

Ориентироваться на территории вуза помогают специальные занятия.

Занятия по ориентировке такие. Сначала руками прокладываешь себе путь. Макет дает возможность изучить весь научный городок. Вот корпус, вот общежитие, а вот храм. Пройти маршрут с закрытыми глазами давно уже не проблема.

инклюзивный центр ВлГУ

Куда важнее адаптироваться в коллективе. Незрячие ребята учатся на двух кафедрах ВлГУ: общая  и педагогическая  психология; психология личности  и специальная педагогика. Причем на общих основаниях. Единственное их отличие от однокурсников — на парах они не конспектируют, а слушают. Если есть надобность, записывают лекцию на диктофон. Можно ещё дома прослушать занятие на компьютере. Сегодня оба сдали рейтинги. Говорят, хорошо.

Слепые студенты

У Любы есть мечта — работать в колонии. Спецконтингент ее не пугает. Готова разглядеть все, что у осужденных на душе. Учиться, пока не ослепла, начала еще в Оренбурге. Сейчас приходится осваивать отчасти пройденный материал.

Слепые студенты

На парах с Алексеем всегда рядом. После занятий не спеша пойдут домой. Вместе. Для них ведь держаться за руку — это не просто жест, это намного больше. Поддержка, без которой можно упасть. Они смогли разглядеть друг друга, когда полностью ослепли.

Слепые идут по городу

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»


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