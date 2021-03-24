Легковушка протаранила столб у «Белого дома»

ДТП напротив «Белого дома» произошло сегодня утром во Владимире. Автомобиль «Mitsubishi Lancer» протаранил опору ЛЭП. По предварительной информации, водитель иномарки пересекал и без того аварийный перекресток Мира — Октябрьский проспект на запрещающий сигнал светофора. Пытаясь избежать столкновения с другими автомобилями, мужчина не справился с управлением и влетел в столб.

Пострадавших в ДТП нет, повреждения получил только автомобиль, сообщили «Призыву» в пресс-службе УГИБДД по Владимирской области.

Сейчас полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее «Призыв» рассказывал об аварии под Суздалем. Там столкнулись «Chevrolet» и «ВАЗ». Водителя отечественного автомобиля деблокировали сотрудники МЧС.