Легковушка протаранила столб у «Белого дома»

ДТП напротив «Белого дома» произошло сегодня утром во Владимире. Автомобиль «Mitsubishi Lancer» протаранил опору ЛЭП. По предварительной информации, водитель иномарки пересекал и без того аварийный перекресток Мира — Октябрьский проспект на запрещающий сигнал светофора. Пытаясь избежать столкновения с другими автомобилями, мужчина не справился с управлением и влетел в столб.
Пострадавших в ДТП нет, повреждения получил только автомобиль, сообщили «Призыву» в пресс-службе УГИБДД по Владимирской области.
Сейчас полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Ранее «Призыв» рассказывал об аварии под Суздалем. Там столкнулись «Chevrolet» и «ВАЗ». Водителя отечественного автомобиля деблокировали сотрудники МЧС.
Ольга Ефремова
Фото группы «Подслушано во Владимире»
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