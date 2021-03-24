Лабрадор Кира поможет спасателям искать пропавших людей

Владимирским спасателям теперь будет помогать лабрадор-ретривер по кличке Кира. В Главное управление МЧС по региону собаку привезли из Ногинского кинологического центра. Кире шесть месяцев. Впереди ее ждет обучение, которое включает три этапа: прохождение снарядов, поиск потерявшихся в лесу и поиск пострадавших на завалах. Затем собака пройдет аттестацию в Ногинске и только после этого приступит к спасательной работе.

А пока Кира осваивается на новом месте. Все условия для проживания и обучения на территории специализированной пожарно-спасательной части для собаки созданы. Есть вольер на два места и тренировочная площадка. И скучно Кире не будет. В кинологическом расчете работает шестилетний лабрадор Фортуна. Собака уже активно привлекается к поиску людей на местности, в лесах, в том числе и в соседних регионах. Старшая коллега с удовольствием проводит для Киры мастер-класс.

Киру научат искать потерявшихся в лесу и пострадавших на завалах.

— Сейчас происходит знакомство, они узнают друг друга. Общий язык уже начинают находить, — рассказал старший инструктор-спасатель, кинолог кинологической группы специализированной пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Владимирской области Григорий Синицын.

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