Квота на врача. Сложности поступления по целевому направлению

Знакомьтесь — Даша и Юля Новожиловы. Сестры учатся в 11-м классе и готовятся поступать в медицинский. В их семье раньше не было врачей, они будут первыми. Также они будут первыми абитуриентами, на которых распространятся новые правила поступления в вузы и, что нас особенно интересует, новые правила поступления на целевое обучение. Даша и Юля получили ходатайство и подали документы в облздрав.

Целевое направление — это договор, заключённый абитуриентом с организацией или с органами власти. Документ даёт право поступить в вуз по отдельному конкурсу и учиться бесплатно. По окончании университета выпускник должен отработать три года в организации, с которой заключен договор.

Сестры Новожиловы договор уже заключили. Документы на целевое направление в медицинские вузы до 30 апреля принимает отдел кадров владимирского облздрава.

Квота

Самое серьезное изменение, касающееся обучения по целевому направлению, — это правила установления квоты. Если по-простому, то квота — это количество студентов, которое будет принято по целевому договору в конкретный вуз на конкретное направление из конкретного региона. Например, 10 человек от Владимирской области примет Ивановская государственная медицинская академия. Учтите, это просто пример. Цифры по целевому приему будут известны ориентировочно в конце мая, и определит их — в данном случае — Министерство здравоохранения.

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Изменения затронут абитуриентов, которые будут поступать в вузы этим летом. Однако прошлогодняя приемная кампания уже отчасти проходила по новым правилам в тестовом режиме. И по этому поводу у родителей возникали вопросы. Вроде как, принимая документы у абитуриентов и заключая с ними договор, региональные власти озвучивали одно количество бюджетных мест, на которое могут претендовать ребята из Владимирской области. А в вузе назвали совсем другие цифры.

— Подали документы на целевое в Сеченовку, нам сказали, что из Владимира там по квоте возьмут 15 человек. Позвонили в вуз – там огорчили: на вас только 6 мест. Многие в прошлом году так «пролетели». Дети просто рыдали: надеялись, что пройдут и не прошли, — рассказала мама выпускника (имя она просила не называть).

В прошлом году на долю Владимирской области пришлось 68 мест по направлению «Лечебное дело», 23 по педиатрии, 12 по стоматологии и 1 место для будущего фармацевта.

В этом году облздрав абитуриентам и их родителям пока ничего не обещает. Квоты будут, и каждый вуз, с которым наш облздрав заключил договор, зачислит студентов из Владимирской области. Но сколько их будет, станет известно только тогда, когда выйдет приказ Минздрава. Об этом говорят и в обздраве, и в приемных комиссиях медвузов.

— Детализацию квоты по количеству мест и по конкретным заказчикам целевого обучения нашему вузу устанавливает Министерство здравоохранения РФ. Вероятнее всего, приказ с детализацией квоты будет утвержден в мае. До 1 июня мы опубликуем эту информацию на сайте, — уточняет ответственный секретарь приемной комиссии Приволжского исследовательского медицинского университета.

Даша и Юля понимают, что целевое направление не гарантирует, что они точно поступят.

— Поступать мы будем как по общему конкурсу, так и по целевому направлению, главное — поступить, — говорит Даша Новожилова.

В отделе кадров облздрава принимают заявления от всех желающих, предупреждая абитуриентов и их родителей, что количество мест будет ограничено министерством, и среди целевиков будет свой конкурс. Может быть, не такой серьезный, как общий, но тем не менее.

Ходатайство

— Мы с сестрой давно решили, что хотим дарить этому миру новые жизни, поэтому выбор будущего направления нашей работы определился сразу. Одна из нас будет акушером-гинекологом, а другая неонатологом,- рассказывает Юля.

Сестры получили ходатайство в Областном перинатальном центре. Как можно обрести такой документ? Каждый выпускник, желающий заключить целевой договор на обучение в вузе, должен принести в департамент здравоохранения области копию своего паспорта и ходатайство от медицинского учреждения, в которое по окончании университета его возьмут на работу.

Ходатайства выдаются в отделе кадров медицинской организации

Но — здесь самое сложное. Порядок получения ходатайства детально не прописан. Во владимирской медицине это «узкое место»: чтобы получить заветный документ, нужно проявить настойчивость (как, впрочем, в любом другом деле, например, при получении льготных лекарств). Возможно, в районах, где дефицит кадров острее, ходатайства дают охотнее, а во Владимире ушлые кадровики нередко «включают дурочку».

Например, в перинатальном центре корреспонденту «Призыва», просившему дать ходатайство, порекомендовали обратиться с этим вопросом в отдел кадров облздрава. А в отделе кадров облздрава сказали, что они к этому отношения не имеют — их дело принимать документы, набор которых включает копию паспорта и ходатайство.

В общем, хотите получить целевое направление, отправляйтесь напрямую в какую-нибудь больницу и требуйте. А если дают от ворот поворот, пусть предоставят официальный отказ с указанием причины.

Вузы

— Обычно для вашей области по квоте у нас выделяется около 15 бюджетных мест на направление «Лечебное дело» и 6-7 на «Педиатрию»,- говорит секретарь приемной комиссии Ивановской государственной медицинской академии.

Юля и Даша рассматривают этот вуз как основной для поступления

— В приоритете у нас ИвГМА, но подадим документы во всем ближайшие мединституты,- говорит Даша.

Кроме Ивановской академии и Приволжского университета в 2021 году владимирские выпускники могут поступить по целевому направлению в Ярославский, Рязанский и Тверской государственные медицинские университеты, а также в Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова.

Уточню еще раз, потому что это важно: мы не знаем, сколько бюджетных мест будет выделено в этих вузах по квоте на наш регион. Узнаем, когда опубликуют приказ. Тем не менее, целевые договоры департамент здравоохранения Владимирской области заключает со всеми желающими, у кого на руках есть ходатайство от медицинского учреждения.

О том, что во Владимирской области не хватает медицинских кадров, говорили еще до пандемии. Летом 2019 года облздрав заявлял, что региону нужно не менее 700 врачей различной специализации и еще примерно столько же медицинских сестер. Среди причин нехватки медперсонала обычно называют старение врачей и выход их на пенсию, отток в частную медицину и в Москву и отсутствие притока молодых специалистов.

Коронавирус ухудшил ситуацию. Врачи болели и умирали, уезжали работать в столицу и не возвращались

— Пандемия показала всем людям, как важна и опасна профессия врача, на нас это повлияло в большей мере, ведь именно с этим мы хотим связать всю нашу жизнь. Нас совершенно не пугают опасности и сложности в работе,- говорит Юля.

Как раз для того, чтобы молодые, увлеченные и романтично настроенные специалисты по окончании медвуза возвращались работать на родину, и существуют региональные квоты целевых направлений. Анализируя ситуацию с медицинскими кадрами в конкретном субъекте федерации, Минздрав распределяет целевые бюджетные места.

— Мы с сестрой сделали выбор будущей профессии еще в начальной школе, всегда мечтали стать врачами и помогать людям,— говорит Даша. Будем держать пальчики за то, чтобы девочки поступили, выучились на акушера-гинеколога и неонатолога и вернулись во Владимирскую область лечить наших будущих детей.