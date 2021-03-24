Крупнейшее за последние 8 лет половодье ожидается во Владимирской области

Владимирскую область этой весной ждет интенсивное половодье. Уровни воды на Оке, Клязьме и на малых реках региона могут достигнуть опасных значений. Прежде такой паводок случался 8 лет назад, в 2013 году. Напомним, что тогда только в вязниковском Заречье от «большой земли» были отрезаны более 30 населенных пунктов. Подъем воды в Клязьме там вплотную подступил к отметке в 4,5 метра.

Предварительный сценарий половодья этого года озвучило Главное управление МЧС России по Владимирской области. По данным чрезвычайного ведомства, грядущее потепление спровоцирует интенсивное таяние снега. Вскрытие рек в регионе ожидается в первой декаде апреля, во второй и третьей декадах апреля повышение уровня воды может достигнуть максимальных значений.

При наихудшем сценарии весеннего половодья в зоны возможного подтопления рискуют попасть 22 населенных пункта в 13 муниципальных образованиях, с населением 3 464 человека, 12 объектов экономики и 28 участков автомобильных дорог. Полностью отрезанными от «большой земли» могут оказаться 30 населенных пунктов, где проживает 1019 человек.

МЧС прогнозирует сложную паводковую обстановку

Из-за разведения понтонного моста через Клязьму в вязниковском Заречье будет ограничено транспортное сообщение с 16 населёнными пунктами. А это 564 дома, в которых проживают 439 человек. Под угрозой подтопления могут оказаться также 6 автомобильных дорог, 229 приусадебных участков, 215 садовых участков.

А пока населенные пункты, которые рискуют оказаться в зоне подтопления, готовятся к приходу «большой воды». Решены вопросы с досрочными выплатами пенсий, подготовкой ФАПов и больниц, сделан запас продуктов и медикаментов.

— Для обеспечения безопасного периода ледохода проводится ряд инженерных мероприятий проведена распиловка льда в Вязниковском районе, спланированы чернение льда в Кольчугинском районе и расчистка русел рек, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

Мониторинг паводковой обстановки ведется с использованием 11 гидропостов, 16 водомерных линеек. Планируется и авиамониторинг с применением трех квадрокоптеров и вертолёта МЧС России.

Ранее «Призыв» рассказывал, как к весеннему паводку готовятся федеральные трассы.