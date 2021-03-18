Красный терем на Соборке, или Как медведь в городской думе заседал

В начале XX века — городская дума. После 1948 года — Дворец пионеров. С начала XXI века — Дом дружбы. Все знают красивое здание на Соборной площади, напоминающее русский терем, однако мало кто бывал внутри.

Когда мы разместили в соцсетях фото со съемок программы о Доме дружбы (а именно так это здание называется сейчас), на нас посыпались вопросы от подписчиков: «А разве здание не заброшено?», «А что там сейчас?», «А где медведь, который встречал пионеров у входа?», «А как простому смертному попасть внутрь?»

Честно скажем, интерес к дому на Соборке был неподдельный и во многом неожиданный. Нам даже пришлось немного изменить сценарий программы и бросить все силы на поиски легендарного медведя, которого с такой нежностью и теплотой вспоминают практически все пионеры нашего города (а сегодня, конечно, серьезные дяди и тети). Но в них тот медведь пробудил озорных мальчишек и девчонок, которые бегали во Дворец пионеров на занятия в кружки и секции, коих здесь работало около 50. Как вы понимаете, найти медведя стало делом чести! Забегая вперед, скажем, что все получилось.

Итак, чем же угощали гостей на торжественном обеде по случаю открытия владимирской городской думы 8 июля 1907 года, правда ли, что в интерьерах одного из залов старинного здания можно найти летучих мышей и морских коней, почему одна часть здания белая, а другая – красная и что тут к чему пристраивали, расскажем в новом выпуске программы «Точка на карте». А поможет нам в этом народный экскурсовод Татьяна Лысова, педагог ДДюТ Анна Саблина и руководитель центра по духовно-нравственному воспитанию ДДюТ Ирина Букарева.

И, конечно, мы прояснили судьбу мещерского медведя, которая закрутилась динамичными событиями как раз после рокового выстрела купца-охотника Андрея Никитина. После этого Мишка служил в ресторане, развлекал пионеров, успел сняться в кино и даже ненадолго сменить пол. Смотрите!

В программе:

0:59 — Михаил Кнопф и его проект;

1:31 — белое здание управы с шатром по центру;

1:52 — красная пристройка в русском стиле;

2:41 — о торговле в думе;

3:16 — речь городского головы Сомова на открытии;

3:33 — курята, стерлядь, тетерева, или чем угощали на торжественном обеде;

4:23 — сколько денег потратили на думу;

4:41 — о работе думы;

6:15 — как пионеры чиновников потеснили;

7:11 — идем по следу медведя;

7:41 — история о том, как из медведя чучело сделали;

8:06 — медведь в ресторане;

9:29 — как медведь в кино снимался и пол менял;

10:34 — современная история думы.

Дума в Торговых рядах

Законодательный орган Владимира не сразу обзавелся таким роскошным зданием. «Подробный инвентарь недвижимых имуществ города Владимира 1852 г.» содержит следующие сведения: «Дом Городской думы выстроен в 1793 г. вместе с Гостиным двором на счет гостинодворцев. Из числа трех комнат, находящихся в верхнем этаже, одна занята присутствием, другая канцеляриею, третья сторожами. Устроенная внизу лавочка отдается в оброчное содержание». То есть первоначально городская дума заседала в здании старых Торговых рядов.

Проект Кнопфа

В 1884 году городовой техник Михаил Платонович Кнопф составил проект на устройство нового здания для городской управы.

Предполагалось для этого расширить и надстроить вторым этажом старое здание городской гауптвахты, существующее с 1820 года в начале Пушкинского бульвара.

Но в итоге старая гауптвахта была вообще снесена, а на ее месте в т1884 году построили двухэтажное, с шатром по центру, здание городской управы по проекту того же Кнопфа. Впрочем, гауптвахта опять здесь разместилась, а еще сиротский суд и мещанская управа.

В 1903 году дума постановила просить городского архитектора Петра Густавовича Бегена составить новый проект и смету перестройки дома для управы. Недостаток средств заставлял несколько раз откладывать перестройку здания, однако нужда в новом помещении становилась крайней необходимостью.

Ревякина вдохновила московская дума

4 августа 1905 года наконец-то была разрешена постройка здания для гордумы по проекту архитектора Якова Григорьевича Ревякина.

Он черпал вдохновение для своего проекта у здания московской думы. В декоре здания использованы древнерусские мотивы: шатры на четырёхскатной крыше, наличники и килевидные арки.

Тем не менее красавец-«терем» стал пристройкой к уже существующему зданию городской управы. И сейчас с южной стороны видны стены старого здания.

Угощали стерлядью, спаржей и курками

17 мая 1906 года произошла торжественная закладка пристройки. К 1 января 1907 года ее нижний этаж был отделан под торговое помещение, которое стало давать 1600 рублей дохода в год.

8 июля 1907 года здание городской думы было освящено и открыто в присутствии почетных гостей и служащих управы.

После молебна и окропления водой всех помещений нового здания городской голова Николай Николаевич Сомов обратился к присутствующим с речью: «Поздравляю гласных и служащих городского управления с новосельем. Дай бог всем нам совместной, дружной работой послужить на пользу и процветание родного города…» Торжества закончились обедом, предложенным от городского управления в новом помещении городской думы. Чего только не было в меню, очень не рекомендуем читать его на голодный желудок:

«Уха из стерлядей клязьменских, курята молодые володимерские с подливкой, рябцы, тетерева и курки из лесов муромских, спаржа и цветная капуста залыбедские…»

Обед закончился в 6 часов вечера. После него присутствующим были предложены чай и кофе.

Магазины в думе

На строительство нового здания было потрачено около 36 тысяч рублей. Кроме городской думы, в нем также находились сиротский суд и Общество взаимного страхования. На первом этаже располагались торговые лавки, арендуемые купцами. В подвальном этаже разместилось водяное отопление с вентиляцией.

Депутаты с недвижимостью

Городская дума выбиралась на четыре года. По положению 1892 года до выборов допускались только те жители города, которые имели недвижимость, оцениваемую особой оценочной комиссией от 1000 до 1500 рублей в зависимости от размера города. Дума была распорядительным органом, а из своего состава выбирала исполнительный орган — городскую управу в составе городского головы и членов управы в количестве трех человек. И думу, и управу возглавлял городской голова, который координировал работу этих учреждений. Управа имела свою канцелярию, разделявшуюся на ряд отделов, соответствующих функциям самоуправления. Здесь же создавались постоянные и временные комиссии.

Чем занималась дума?

На думу и управу возлагались все административно-хозяйственные функции управления городом. Это были вопросы благоустройства (транспорт, освещение, отопление, водопровод, устройство мостовых, тротуаров, мостов). А также вопросы школьного образования, медицинского обслуживания, благотворительности, торговли, городского кредита.

Но большой самостоятельностью дума не обладала. Из 28 функций городской думы 17 подлежали утверждению Министерством внутренних дел и губернатором.

На думе лежала обязанность следить за исправностью казарм, театра, богадельни, лавочек, столовой при манеже, а также Золотых ворот, на ремонт которых в 1893 году отпускались средства из городского бюджета. На средства города дума содержала полицию, пожарную часть, тюрьму, оплачивала издержки воинских постоев. Вот некоторые любопытные цифры:

2196 рублей потребовалось в 1893 году на освещение города керосиновыми фонарями.

10 200 рублей в год город тратил на содержание пожарной части.

Ежегодно некоторые суммы тратились на мощение отдельных улиц, содержание в порядке бульваров, ремонт скамеек, посадку деревьев, содержание садовника и т.д.

На содержании города был врач, акушерки, ветврач, приемный покой. Город содержал несколько учебных заведений: городское женское училище, 3 мужских, трехклассное училище, а также городскую богадельню, ночлежный приют.

Отпускались деньги также на содержание ремесленно-грамотной школы и амбулатории при Красном Кресте.

Как пионеры чиновников потеснили

После Октябрьской революции 1917 года власти города находились в здании на Соборной площади вплоть до 1948-го, а после тут расположился Дворец пионеров и школьников. Эскиз его оформления составило городское архитектурное управление во главе с главным архитектором города Александром Столетовым. Вся его отделка была подчинена детской тематике, было много скульптур – пионеров с горнами, сказочных зверей.

Здесь было 55 кружков, в которых занималось более тысячи детей. Дети наслаждались занятиями до 1985 года, а потом их переселили в специально построенный Дворец пионеров на Октябрьском проспекте.

Куда делся медведь?

Именно этот вопрос от бывших пионеров Владимира в адрес нашей редакции стал самым животрепещущим. Все помнят чучело мишки, которое стояло на входе во Дворец пионеров и приветствовало всех прибывающих. Как вспоминают старожилы, в руках у зверя был позитивный вымпел: «Добро пожаловать во Дворец пионеров!» Логично, что при переезде в новое здание Мишу взяли с собой, и сегодня он спокойно себе стоит в музее «Мир сказки» в окружении соответствующих персонажей, в руках зверь гостиприимно держит чистый ручник, а под ногами у него волшебный сундук, куда можно отправить свое заветное желание.

Жизнь после выстрела

Примечательно, что все самое интересное в жизни этого медведя началось после его гибели. В начале прошлого века (а по одной из версий, чучелу более 110 лет) меткий выстрел владимирского купца-охотника Андрея Никитина в лесах Мещеры изменил судьбу дикого зверя. Из него было сделано чучело, которое Никитин подарил своему другу – ресторатору Чернецову. У него мишка и стоял, пока после 1948 года не переехал во Дворец пионеров.

— Когда мне было около 5-6 лет, — вспоминает руководитель центра духовно-нравственного развития ДДюТ, жительница Владимира Ирина Букарева, — с родителями и бабушкой по воскресеньям мы ходили обедать в ресторан на улице Гагарина. Там я впервые и познакомилась с Мишей. Он казался мне очень красивым, стоял с серебряным подносом в лапах, а посетители, уходя, бросали ему серебряные монетки. Это были чаевые.

Ирина Вячеславовна работает в ДДюТ уже 47 лет, пришла во Дворец пионеров двадцатилетней девушкой. И как же она удивилась, когда при трудоустройстве на входе увидела своего старого знакомого, но уже не с подносом, а с вымпелом в лапах. По словам женщины, это точно был он. Ирина Букарева была свидетелем переезда Мишии в новый дворец. А еще рассказывает, что лично передавала чучело на съемки фильма «Петр Великий», которые в 90-е годы проходили в Суздале.

— Он должен был стоять в кустах и рычать, пугая участников сражения, которые снимались в этом эпизоде. В пылу битвы Мишу повредили, ободрали ему все брюхо. Вот таким раненым и несчастным он вернулся к нам. Тогда и было решено сделать из него Машу, то есть сшить ему нарядный сарафан. Позже мы провели реставрацию чучела, подклеили его, привели в порядок. И теперь это снова Миша.

Существует мнение, что якобы медведь не настоящий, однако, учитывая насыщенную жизнь чучела, его «боевые» заслуги и полученные ранения, проделанная реставрация могла добавить ему искусственных элементов, что нисколько не умаляет его ценности для владимирских пионеров и современных маленьких посетителей музея, которые тоже его очень любят.

Пообщаться и сделать фото с легендарным медведем могут все желающие. Как заказать экскурсию в музей «Мир сказки», узнайте на сайте ДДюТ.

А что же Дом дружбы?

За последующие 20 лет неиспользуемое здание городской думы, которое в 1978 году было признано памятником архитектуры, пришло в плачевное состояние. Его начали восстанавливать только в 2000-х годах. После успешного завершения реставрации в 2008-м здесь открылся роскошный Дом дружбы — место для торжественных встреч почётных гостей города и области, церемоний награждения и прочих важных мероприятий. Попасть туда может далеко не каждый, но благодаря нашей виртуальной экскурсии вы это сделали!

Кстати, удивительная анималистическая традиция в оформлении здания была нами замечена в одном из старинных залов на первом этаже, где сегодня проходят торжественные приемы. Подняв глаза к потолку, на лепнине мы с удивлением обнаружили… морских коней и летучих мышей. Неожиданные и странные совпадения в век коронавируса.