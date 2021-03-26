Ковровчане требуют срочного ремонта моста

В Коврове аварийный путепровод требует срочного ремонта. Его называют Павловский мост. Он протянулся над железной дорогой. По нему ежедневно проезжают тысячи машин. Ещё пять лет назад трубопровод исследовали московские эксперты. Выявили массу нарушений: разболтались парапетные ограждения, защитный слой пролётных строений и опор отвалился, нарушилась герметичность швов. Ковровские дорожники латали ямы, красили поручни. Но это как мёртвому припарка. Мост выглядит так, будто бы вот-вот рухнет.

Путепровод с двумя полосами движения и тротуарами построен в 1962 году.

Ковровские власти разработали проектно-сметную документацию на капремонт. В прошлом году после корректировок назвали требуемую сумму — 260 миллионов рублей. Но из областного бюджета получили только 90 миллионов. Остальные 170 миллионов регион предложил ковровчанам изыскать самим.

— 170 миллионов рублей — это неподъемная сумма для района. А работы на путепроводе невозможно разбить на этапы. Всё нужно выполнить сразу, — сообщил депутат ЗС от Ковровского района Алексей Говырин. — Поэтому нужна сразу вся сумма.

Дорога по путепроводу имеет не только внутригородское и внутрирайонное значение, но и межмуниципальное. Это кратчайший путь, соединяющий центр Коврова с Камешковским и Суздальским районами, а также Ивановской областью.

Депутаты Законодательного Собрания области направили в администрацию региона обращение. Они просят выделить средства на капремонт моста. Тем более что после таяния снегов стало очевидно: состояние моста крайне скверное. И нет смысла тратить деньги на очередное его латание – нужно работать над несущими конструкциями.

В областном дорожном фонде денег на ремонт моста нет.

— Найти дополнительные средства не представляется возможным. Областной дорожный фонд и так практически сократили на миллиард рублей за счет перераспределения средств, — прокомментировал ситуацию заместитель директора департамента финансов области Максим Васенин.

Путепровод делит город на две части – северную и южную. В первой находятся роддом, пожарная часть, полиция. Во второй — Центральная городская больница, управление троллейбусного транспорта. Альтернативный проезд есть, но пользоваться им могут только легковушки, а никак не общественный или грузовой транспорт. Мало того что проезжая часть там узкая, так она и совершенно разбита.



Путепроводу во Владимире, находящемуся в Яме, повезло больше. Его капитальный ремонт прошёл в 2016 году. Из областного бюджета потратили 75 миллионов рублей. Но, как писал «Призыв», с окончанием пятилетней гарантии на ремонт проезжая часть начала разваливаться.