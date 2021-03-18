Комиссией Владимирского УФАС России жалоба ООО «СтройИнвест» на действия заказчика и организатора торгов – ГУАК ВО «Областной Дворец культуры и искусства» признана необоснованной

В управление Федеральной антимонопольной службы по Владимирской области поступила жалоба ООО «СтройИнвест» на действия заказчика и организатора торгов – ГАУК ВО «Областной Дворец культуры и искусства» при проведении открытого конкурса в электронной форме на право заключения договора на текущий ремонт системы электроснабжения: этап 2 «Электроосвещение».

Жалоба была рассмотрена по существу Комиссией Владимирского УФАС России в соответствии с процедурой, установленной статьей 18.1 Федерального закона №135-ФЗ «О защите конкуренции» в рамках возбужденного дела.

По итогам рассмотрения дела, в обжалуемых действиях ГАУК ВО «Областной Дворец культуры и искусства» Комиссией Владимирского УФАС не было выявлено нарушения Федерального закона от 18 июля 2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в связи с чем жалоба Заявителя была признана необоснованной.