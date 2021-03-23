Клиентам Волго-Вятского банка Сбербанка доступен новый «Билет в будущее»

Дочерняя компания Сбербанка СК «Сбербанк страхование жизни» обновила программу накопительного страхования жизни «Билет в будущее»: она пополнилась новыми страховыми рисками с дополнительными выплатами и теперь обеспечивает защитой не только взрослых, но и детей. Обновлённый «Билет в будущее» появился во всех отделениях СберБанка, в том числе в Нижегородской области и в Пермском крае.

Программа позволяет накопить на будущее с базовым и расширенным страховым покрытием, а также сформировать финансовый резерв для детей.

Получить «билет в будущее» можно, формируя накопления в течение 5, 7, 10 или 15 лет. Клиент сам выбирает периодичность (ежемесячно, раз в год или единовременно) и комфортную сумму взносов (минимум — от 2 тыс. рублей в месяц, 24 тыс. рублей в год или 120 тыс. рублей единовременно).

Расширенная программа, помимо базовых рисков, защищает клиента на случай получения инвалидности. Если клиент не сможет производить взносы вследствие наступления страхового случая по этому риску, страховая компания продолжит делать на него регулярные взносы; при этом, если инвалидность установлена в результате несчастного случая, клиент получит дополнительную выплату.

При заключении полиса НСЖ для накоплений на детей, страховая защита будет распространяться не только на взрослого, но и на ребёнка. Ребёнок будет застрахован в том числе на случай травмы, полученной в образовательном учреждении.

Пётр Колтыпин, Вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк:

«Полисы НСЖ помогают сохранить или накопить капитал, обеспечивая клиентов полноценной страховой защитой. В 2020 году более 22 тыс. клиентов Волго-Вятского банка Сбербанка начали копить при помощи страхования. 30% из них стали участниками программы «Билет в будущее» и копят на детей около 500 тыс. рублей. Теперь программа позволяет копить не только на стартовый капитал для ребёнка, но и на долгосрочные финансовые цели взрослых. Оформить полис по новой программе можно в отделениях Сбера по всей стране».

Ежегодно, имея договор по программе «Билет в будущее», можно получить налоговый вычет в размере до 13% от суммы взносов по договору (но не более 15 600 руб. в год). Дополнительный сервис для клиентов расширенной и детской программ — налоговый консультант, который заполнит декларацию З-НДФЛ и поможет вернуть часть уплаченного налога.

По детской программе клиентам также доступна услуга «Образовательный консьерж». Образовательный консультант помогает родителям подобрать для своих детей подходящий вуз, кружок или спортивную секцию, педагога или репетитора, психолога или логопеда, найти скидки и интересные предложения по досугу для ребёнка.