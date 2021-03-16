Карту «Тройка» протестируют в Александровском районе и в Суздале

Во Владимирской области протестируют единую карту «Тройка». Это так называемый транспортный электронный кошелек. Оплачивать им можно не только поездки на автобусах и троллейбусах, но и велопрокат, билеты в парки, музеи и целый ряд городских сервисов. Пилотный проект решили опробовать в Александровском районе и Суздале.

— Мы выбрали Александровский район, потому что, во-первых, он представил максимально подробную информацию, необходимую для запуска проекта и, во-вторых, он ближе всего к Москве. Большое количество его жителей часто туда ездит, и им будет удобно иметь такую единую транспортную карту, а нам, в свою очередь, будет понятно, насколько это удобно жителям нашей области при поездках в столицу, – пояснил заместитель губернатора региона Роман Годунин.

В Суздале же располагается большое количество туристических объектов, доступ которым с помощью карты, по мнению чиновника, станет проще.

Тариф для применения карты рассчитывается индивидуально для каждого района.

В «Белом доме» уже прошла рабочая встреча с сотрудниками компании ООО «СберТройка», представляющими одноимённую платёжную систему. Основные мероприятия по запуску «пилотных проектов» решено определить до конца марта.

Жители столицы активно пользуются «Тройкой» с 2013 года, затем проект был внедрен в Тульской области. Во Владимире уже действуют транспортные карты «Ситикард».

Ранее «Призыв» сообщал о том, что школьникам областного центра вместо бумажных проездных будут выдавать транспортные карты. Но дело застопорилось. В лучшем случае, они появятся в мае.