Карту домов с советской мозаикой создают во Владимире

Владимирские урбанисты создают карту городских мозаик и панно. Сейчас на ней 43 объекта. Но список может расширяться. Дополнить карту своими фотографами может каждый. Для этого под адресным списком мозаик есть форма обратной связи.

— По сути это первая публичная попытка систематизировать сведения об уцелевших фрагментах советского архитектурного наследия, — сообщают активисты общественного движения «Владимир будущего» в своей официальной группе.

Уличные панно оживляют серые спальные районы.

Урбанисты подчеркивают, что через несколько лет из-за агрессивного климата и человеческой жизнедеятельности мозаики могут полностью исчезнуть. На улице Юбилейной, например, мозаика на фасаде дома частично скрылась за слоем утеплителя. Местный житель нарушил архитектурную гармонию, решив утеплить свою угловую квартиру.

На проспекте Строителей панно загородил пристроенный дом. Ранее «Призыв» рассказывал, что во Владимире утепляют гостиницу «Заря». Скоро ее будет не узнать. Серый фасад закроют плиткой.