Какие фильмы снимали в Вязниках

-
Три фильма, три ярких события
Вязники не избалованы вниманием кинематографистов. Первые съемки здесь прошли только в 1985 году. Уникальные булыжные улочки, старинные деревянные дома, провинциальная атмосфера, природный ландшафт начали привлекать режиссеров. В Вязниках снято всего три фильма, но их съемки стал ярким событием для жителей этого города. Многие вязниковцы с удовольствием снимались в массовке, вместе со своим городом становясь частью творческого процесса.
-
«Набат на рассвете» (1985)
Режиссер: Аркадий Кордон. В ролях: Георгий Тараторкин, Ирина Печерникова, Николай Рачинский, Александр Франскевич-Лайе, Валентин Смирнитский, Леонид Каюров, Марина Левтова, Паул Буткевич, Юрий Жбаков, Владимир Бутенко и др.
В основе фильма – жизнь Сергея Васильевича Костромского, прообразом которого послужил выдающийся русский ученый В. И. Вернадский (1863-1945). Часть фильма была снята в Вязниках. Эти кадры рассказывают о холерных бунтах, прошедших в России в 1886 году. Именно в это время выдающийся русский ученый, а в ту пору студент-медик, Владимир Вернадский, как и его товарищи, по зову сердца отправился в провинциальные города России, чтобы бороться с эпидемией холеры.
Режиссер Аркадий Кордон в интервью местной газете «Маяк» в 1985 году рассказывал: «Здесь, на Большой Садовой улице в Вязниках, мы снимаем эпизод под названием «Холерный бунт», относящийся к тому периоду биографии ученого, когда в нем впервые проявилась тревога за человека, за его судьбу. Время действия — конец прошлого века. Мы долго отыскивали такое живописное место и наконец нашли в вашем городе. Улица с прекрасной булыжной мостовой не просто живописна, она полностью соответствует времени. Ни одной детали буквально не пришлось менять. Снимается в этом эпизоде и вязниковец — конюх Алексей Васильевич Монаков. Он у нас играет ездового».
Исполнитель главной роли Георгий Тараторкин так вспоминал свое посещение Вязников: «Когда оказываешься в старых русских городах, то непременно удивляешься и восхищаешься, как люди сумели сохранить я донести через годы все эти уютные уголки, все эти не похожие одна на другую избы, колоритные детали, которые органично живут в природном ландшафте. Здесь эпоха как бы застыла. Некоторым деревянным домам, судя по всему, по сто — сто двадцать лет и, вероятно, они ценны не только как великолепный антураж для киносъемочных групп, но, главное, как прекрасная возможность соприкасаться самим жителям города с богатейшей историей страны».
-
«Из жизни Федора Кузькина» (1989)
Режиссер: Станислав Ростоцкий. В ролях: Александр Суснин, Татьяна Бедова, Петр Щербаков, Сергей Быстрицкий, Денис Борисов, Михаил Жигалов, Михаил Кокшенов, Павел Винник и др.
Основой сценария фильма стала одноименная повесть Бориса Можаева. Фильм снимался в г. Вязники и селах Вязниковского района Владимирской области. Павильонные съемки проходили в Москве.
Режиссер Станислав Ростоцкий в интервью местной газете «Маяк» в 1987 году так рассказывал о фильме: «Это картина о периоде жизни нашего государства, отнюдь не самом светлом. Середина пятидесятых – трудные, тяжелые годы. Это картина о судьбе человека, который нас всех кормит, что бы ни происходило в стране, как бы трудно ему ни было. Это картина о крестьянине с трудной судьбой, связанной со временем, который, несмотря на то, что его гнут, давят, не дают жить, стоит, не сгибаясь, и живет, делает свое дело честно, по совести. Картина о человеческом достоинстве обычного, казалось бы, простого человека Федора Кузькина, который преодолевает все трудности, благодаря своему характеру, чрезвычайно русскому, включающему в себя огромную долю юмора при самых трагических обстоятельствах.
Город Вязники – удивительный уголок старинной, затаенной русской красоты, и немало здесь прекрасных зданий, которые кое-где начали восстанавливаться – не без нашей помощи. Но сколько еще надо делать? Конечно, появление в маленьком городе столичной съемочной группы – это и серьезная культурная миссия. Так во всяком случае должно быть, оно, явление, миссия не должны просто так пройти – и уйти, после них должен остаться след в жизни, в существовании людей. Во всяком случае мы стараемся, чтобы было так. И, конечно, здесь привлекла нас природа, поразительно русская и потрясающе красивая. Она входит составной частью в нашу картину – ведь человек тесно связан с природой. Здесь, на Клязьме, все как-то легче ложится в кадр».
-
«Орда» (2011)
Режиссер: Андрей Прошкин. В ролях: Максим Суханов, Роза Хаируллина, Иннокентий Дакаяров, Александр Яценко, Виталий Хаев, Алексей Егоров, Федот Львов, Андрей Панин, Моге Ооржак и др.
Фильм посвящен взаимоотношениям Золотой Орды и Руси в XIV веке. Мать хана Орды Джанибека, сына Узбек-хана, внезапно теряет зрение. Усилия лекарей и шаманов оказываются безрезультатными, и тогда Джанибек отправляет в Москву послов за митрополитом Алексеем, прославившимся своими чудесами. Послы просят митрополита поехать в Золотую Орду и вылечить больную ханшу, грозя в случае отказа набегом и уничтожением Москвы. Алексей вынужден согласиться и отправляется в опасное путешествие.
Съемки фильма происходили летом и осенью 2010 года. Золотую Орду снимали в Астраханской области, приблизительно в тех местах, где находился город Сарай-Бату. Два гектара степи на берегу Ахтубы художники и декораторы превратили в золотоордынскую столицу, с крепостными стенами и воротами, дворцом, домами-мазанками ремесленников. А вот Москву XIV века снимали… под Вязниками, близ деревни Щукино, на крутом косогоре над Клязьмой. Здесь плотниками был вырублен настоящий деревянный город — башни, терема, собор. Здесь снималась сцена прибытия татарских послов в Москву, их разговор с князем Иваном Красным, уговоры митрополита, сцена проводов Алексея в Орду. В массовке были задействованы жители Вязников.
Режиссер Андрей Прошкин в интервью областной газете «Призыв» в 2010 году рассказывал: «Для съемок требовалось найти пейзаж, напоминавший местонахождение Москвы, – на берегу реки. В самой столице все давным-давно застроено. Поэтому в поисках подходящего места мы объездили ближнее и дальнее Подмосковье, побывали в Новгороде Великом и Новгороде Нижнем. Однако Владимирская область, Вязниковский район подошли больше всего. В вашей области, во всяком случае, на первый взгляд, не ощущается какого-либо упадка. Мне невероятно нравятся здешняя земля, природа, очень симпатичные и доброжелательные люди!».
Кинолента получила пять премий «Золотой орел», два приза и премию 34-го Московского международного кинофестиваля и была достаточно тепло встречена кинокритиками. По инициативе губернатора Астраханской области декорации столицы Золотой Орды на Ахтубе теперь используются как туристический центр. Вязниковским декорациям повезло меньше. Съемочная группа оставила их на месте, никакого применения им не нашлось, и местные жители и дачники постепенно разобрали «древнюю Москву» на дрова и строительные материалы.
Татьяна Лысова
Заглавное фото: img-f.photosight.ru