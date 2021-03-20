Какие фильмы снимали в Вязниках

Режиссер: Аркадий Кордон. В ролях: Георгий Тараторкин, Ирина Печерникова, Николай Рачинский, Александр Франскевич-Лайе, Валентин Смирнитский, Леонид Каюров, Марина Левтова, Паул Буткевич, Юрий Жбаков, Владимир Бутенко и др.

В основе фильма – жизнь Сергея Васильевича Костромского, прообразом которого послужил выдающийся русский ученый В. И. Вернадский (1863-1945). Часть фильма была снята в Вязниках. Эти кадры рассказывают о холерных бунтах, прошедших в России в 1886 году. Именно в это время выдающийся русский ученый, а в ту пору студент-медик, Владимир Вернадский, как и его товарищи, по зову сердца отправился в провинциальные города России, чтобы бороться с эпидемией холеры.

Режиссер Аркадий Кордон в интервью местной газете «Маяк» в 1985 году рассказывал: «Здесь, на Большой Садовой улице в Вязниках, мы снимаем эпизод под названием «Холерный бунт», относящийся к тому периоду биографии ученого, когда в нем впервые проявилась тревога за человека, за его судьбу. Время действия — конец прошлого века. Мы долго отыскивали такое живописное место и наконец нашли в вашем городе. Улица с прекрасной булыжной мостовой не просто живописна, она полностью соответствует времени. Ни одной детали буквально не пришлось менять. Снимается в этом эпизоде и вязниковец — конюх Алексей Васильевич Монаков. Он у нас играет ездового».

Исполнитель главной роли Георгий Тараторкин так вспоминал свое посещение Вязников: «Когда оказываешься в старых русских городах, то непременно удивляешься и восхищаешься, как люди сумели сохранить я донести через годы все эти уютные уголки, все эти не похожие одна на другую избы, колоритные детали, которые органично живут в природном ландшафте. Здесь эпоха как бы застыла. Некоторым деревянным домам, судя по всему, по сто — сто двадцать лет и, вероятно, они ценны не только как великолепный антураж для киносъемочных групп, но, главное, как прекрасная возможность соприкасаться самим жителям города с богатейшей историей страны».