Какие фильмы снимали в Гороховце

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Декорации здесь излишни
Во время съемок исторических фильмов российские режиссеры могут не прибегать к компьютерной графике. В нашей стране огромное количество провинциальных городков, где время словно остановилось. Декорации здесь излишни. Один из таких городов — Гороховец. Недаром его облюбовали такие мэтры российского кинематографа, как Юрий Озеров и Никита Михалков. Здесь снимали две военные эпопеи и одну из первых советских комедий.
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«Два друга, модель и подруга» (1927)
Режиссер: Алексей Попов. В ролях: Сергей Лаврентьев, Сергей Яблоков, Ольга Третьякова, Алексей Попов, Николай Романов, Николай Ниров и др.
Сатирическая комедия о мытарствах и приключениях двух заводских изобретателей, которые борются с нэпманами и бюрократами. Картина отлично передает атмосферу 20-х годов прошлого века, изобилует комическими сценами, актеры играют весело и непринужденно. Этот фильм считается одной из лучших комедий советского немого кино. Американские газеты так писали о ленте, названном там «Три друга и одно изобретение»: «Сделано в манере русского юмориста Гоголя», «Тема серьезна, несмотря на то, что одновременно возникает искренний смех и теплая симпатия к персонажам».
Гороховец идеально подошел кинематографистам под «захудалый провинциальный городишко», ведь в 20-е годы это был маленьким, неблагоустроенным, с населением около 4 тысяч человек. Город даже не был уездным центром, с 1924-го по 1929 год он входил в состав Вязниковского уезда. Что же заставило создателей фильма остановиться именно на Гороховце? «Казалось, что это не город, а два-три десятка церквей, разбросанных по городу в каком-то игрушечном стиле… Правда, здесь половину дела сделала природа…» – записал в своем дневнике всего за 8 лет до съемок фильма искусствовед И. Грабарь.
Можно себе представить какой интерес у жителей Гороховца вызвали съемки этого фильма в 1927 году. В этой киноленте засняты и Набережная улица, и гороховецкое стадо, и его пастухи Кузнецовы, жившие как раз на Набережной. Несколько раз в кадрах мелькают знаменитый пятиглавый Благовещенский собор, водоразборные самотечные фонтаны, которые давно уже исчесли, узнаваемые гороховецкие особняки. Есть в этой киноленте и эпизод, когда двухпалубный пароход «Алексин» (в фильме у него было другое имя) сел на мель и пассажиры, в том числе очень высокий гороховчанин по прозвищу Петя-рота (жил он недалеко от школы), спрыгивали в воду и пытались столкнуть пароход с мели. А чего стоит пляска гороховчан на пароходе! Такое веселье на реке много позже будет показано только в знаменитой комедии «Волга-Волга» (1938).
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«Серебряные Озера» (1980)
Режиссер: Борис Бунеев. В ролях: Андрей Ростоцкий, Ольга Кузяшина, Римма Коростелева, Андрей Троицкий, Геннадий Скоморохов, Игорь Головин, Олег Фомин, Евгений Бакалов, Михаил Глузский, Всеволод Сафонов и др.
Москвич Сергей Ковалев, студент одного из столичных вузов, сын известного генерала, приезжает на летние каникулы в маленький провинциальный городок, на родину своего отца. Здесь и происходят события, которые заставляют Сергея задуматься о своей жизни, о смысле и цели ее. Он встречает девушку по имени Татьяна, дочь врача местной больницы. Натура цельная и чистая, она помогает Сергею посмотреть на свое поведение другими глазами. Главную роль сыграл молодой, но уже очень популярный в то время актер Андрей Ростоцкий. В массовых сценах участвовали многие гороховчане. В съемках также принимали участие испытатели мотоциклов Ковровского завода им. В. Дегтярева под руководством Ю. Панкратова.
Режиссер Борис Бунеев рассказывал в интервью местной газете «Новая жизнь»: «Гороховец – это старинный русский город. Удобный, компактный, красиво расположенный, богатый памятниками архитектуры, неизвестный пока широкому кругу зрителей, он вполне отвечает замыслу картины. Важно и то, что стоит он на живописной реке Клязьме. Кстати, в фильме город под другим названием – Серебряные Озера. Встретили нас здесь доброжелательно, с пониманием. Партийные, советские органы, заводы никогда не отказывают в помощи. Съемки проходят часто на оживленных улицах города, где много прохожих. Надо сказать, что гороховчане стараются не мешать съемкам, не желая осложнять и без того тяжелый и нервный наш труд».
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«Битва за Москву» (1985)
Режиссер и сценарист: Юрий Озеров. В ролях: Яков Трипольский, Михаил Ульянов, Александр Голобородько, Бруно Фрейндлих, Николай Засухин, Анатолий Никитин, Владимир Трошин, Степан Микоян, Вячеслав Езепов, Юозас Будрайтис и др.
Это четырехсерийная киноэпопея о событиях, произошедших накануне вторжения гитлеровских войск и в первый год Великой Отечественной войны. Своеобразная сага повествует не столько о конкретных персонажах, сколько о войне в целом. Первая часть фильма названа «Агрессия»: в двух сериях рассказывается о работе советских разведчиков, добывающих информацию о готовящемся нападении, и о самых первых боях, в результате которых Красная Армия вынуждена была отойти вглубь страны. Вторая часть «Тайфун» также в двух сериях показывает наступление гитлеровских войск на Москву, разработку оборонительной операции советским командованием и непосредственно боевые сражения, произошедшие на подступах к столице нашей Родины.
Некоторые эпизоды этой известной киноэпопеи снимались в Гороховце, который сыграл роль смоленской Вязьмы. Несколько месяцев немецкая и советская военная техника разъезжала по улицам Гороховца. Съемки проходили внутри Благовещенского собора. В заклязьменском Знаменском монастыре летом и зимой шли киношные бои. С соответствующими потерями. Стены монастыря и часть построек разнесли в хлам. И никакой компьютерной графики…
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«Набат на рассвете» (1985)
Режиссер: Аркадий Кордон. В ролях: Георгий Тараторкин, Ирина Печерникова, Николай Рачинский, Александр Франскевич-Лайе, Валентин Смирнитский, Леонид Каюров, Марина Левтова, Паул Буткевич, Юрий Жбаков, Владимир Бутенко и др.
В основе фильма – жизнь Сергея Васильевича Костромского, прообразом которого послужил выдающийся русский ученый В. И. Вернадский (1863-1945).
Режиссер Аркадий Кордон рассказывал в интервью местной газете «Новая жизнь»: «Для съемок нам нужен был типичный уездный город средней России. О существовании Гороховца слышали от коллег на «Мосфильме» и, приехав сюда, глянув на город из-за реки, сразу поняли – это то, что нам нужно. Мало таких городов осталось в нашей стране! Здесь памятники архитектуры создают неповторимый силуэт города XIX века. «Набат» — рабочее название картины, возможно, что в прокате он будет называться иначе. Этим словом мы хотели выразить главную идею фильма, главную мысль научных работ академика В. И. Вернадского. Исследователь живой и неживой природы, он утверждал, что человек обязан относиться к этой природе ответственно, бережно, добиваться гармонии в своих отношениях».
Гороховчанин Андрей Сисейкин вспоминал о своем участии в съемках фильма: «Летом 1985 года в газете «Новая жизнь» появилось объявление о том, что в Гороховце будет проводиться съемка фильма «Набат». Через некоторое время в городе стали появляться машины с надписями «съемка фильма», а за рекой появились домики, имитирующие поселок. По городу развесили объявления о том, что съемочная группа приглашает всех желающих без ограничения возраста принять участие в массовых сценах съемки фильма. Мне очень хорошо запомнилось, что на обеденный перерыв всех гороховчан, занятых в фильме, отпускали прямо в выданных костюмах и в гриме. И днем в старинном городе Гороховце, на удивление туристам, жители гуляли в костюмах XIX века! После съемок в кассе клуба им. Ленинанам по паспортам и специальным талонам выдавали деньги – по 3 рубля за день, а это было неплохо».
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«Солнечный удар» (2014)
Режиссер: Никита Михалков. В ролях: Мартиньш Калита, Виктория Соловьева, Сергей Серов, Алёна Спивак-Бычкова, Наталья Суркова, Денис Васильев, Ксения Попович, Олег Граф, Вадим Головко, Андрей Попович и др.
В основу фильма легли два произведения Ивана Бунина: «Солнечный удар» и «Окаянные дни». Это история любви поручика и прекрасной незнакомки, обрушившейся на них как солнечный удар. Действие фильма происходит в XIX веке. «Солнечный удар» в трактовке Никиты Михалкова не что иное, как осмысление гибели русского мира. Летом 2012 года в течение двух недель была задействована центральная часть Гороховца: ул. Ленина, Советская, пер. Школьный, территория возле Сретенского монастыря и дома Сапожникова. Никита Сергеевич радовался, что город не испорчен цивилизацией, потому-то он и выбрал его для съёмок. Другим решающим фактором, видимо, было то обстоятельство, что знаменитая нижегородская усадьба Михалкова находится всего в 40 км от Гороховца. И по вечерам, закончив съёмки, он уезжал.
Весь центр небольшого города художники-постановщики изменили до неузнаваемости. Самой большой съемочной площадкой стала главная площадь города рядом с женским Сретенским монастырем и прилегающие к ней улицы, где были запечатлены сцены базара столетней давности. Улицы выложили булыжником, установили старинные уличные фонари, тумбы для объявлений, поставили торговые павильоны. Аварийное здание бывшего клуба превратили в склад мануфактуры, уложив у входа колоритные тюки…
В массовке были преимущественно заняты местные жители. Многие из них уже снимались у режиссёра в «Утомлённых солнцем-2», можно сказать, опытные актёры. Однако без репетиций не обходилось. За съёмки народные гороховецкие актёры получали по 500 руб. в день. Некоторые из них имели дополнительный приработок за сдачу киношникам в прокат домашних животных. Самыми дорогими из них были лошади — 1000 руб. в день (хозяину, разумеется), коза – 500. И уж совсем по мелочи шли куры. Ремесленников, которые по сценарию должны продавать на базаре свои изделия, в Гороховец привезли из соседней Нижегородской области. Настоящие, а не подставные гончары, кузнецы, ложкорезы прямо на глазах демонстрировали свое умение.
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«Утомленные солнцем-2» (2010-2011)
Режиссер: Никита Михалков. В ролях: Никита Михалков, Олег Меньшиков, Сергей Маковецкий, Евгений Миронов, Дмитрий Дюжев, Алексей Панин, Валентин Гафт, Инна Чурикова, Мария Шукшина, Виктория Толстоганова, Надежда Михалкова, Анна Михалкова и др.
Действие фильма происходит в Великую Отечественную войну. Кино было задумано масштабное. Никакие компьютерные технологии не использовались. В августе 2007 года Гороховец стал площадкой для съемок первых дней войны. В город пожаловал весь цвет российского кино. Для съемок под Гороховцом через реку Клязьму был построен настоящий деревянный мост длиной 150 м, который мог выдержать вес 5-тысячной массовки и нескольких танков. Объект строили больше 2 месяцев. Все расчеты вела настоящая мостостроительная организация, причем по планам 1920-1930-х годов.
По сценарию, на мосту подрывают немцев, и под ним проплывают на плоту герои Михалкова и Дюжева, когда бегут от фашистов. До момента финальной съемки мост стоял почти год, чтобы состариться и выглядеть в кадре натурально. Но местные жители успели так привыкнуть пользоваться этой переправой, что, когда ее взорвали, стали писать письма во все инстанции с претензиями.
В массовке в основном снимались местные жители. Самой молодой участнице съемок было всего два года, самому старшему – 80 лет. Все собирались в 8 утра, съемки начинались в час дня и заканчивались в 10 вечера. В перерыве всех, кто был задействован в съемках, кормили обедом. Требовали, чтобы у женщин не было никакой краски, никаких украшений. Михалков потом заявил, что нигде не видел, чтобы массовка играла правильно с первого дубля, как в Гороховце.
К сожалению, для двоих участников массовки съемки закончились больничной палатой. Молодой человек играл раненого, которого медсестра должна была тащить к броду. Впереди бежал каскадер, который по сценарию должен был попасть в эпицентр взрыва. А подорвались участники массовки. У парня пострадало лицо и глаза, у девушки было обожжено тело. Обоих тогда доставили в нижегородскую больницу.
Татьяна Лысова
Заглавное фото Андрея Сисейкина