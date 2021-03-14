Какие фильмы снимали в Гороховце

Режиссер: Алексей Попов. В ролях: Сергей Лаврентьев, Сергей Яблоков, Ольга Третьякова, Алексей Попов, Николай Романов, Николай Ниров и др.

Сатирическая комедия о мытарствах и приключениях двух заводских изобретателей, которые борются с нэпманами и бюрократами. Картина отлично передает атмосферу 20-х годов прошлого века, изобилует комическими сценами, актеры играют весело и непринужденно. Этот фильм считается одной из лучших комедий советского немого кино. Американские газеты так писали о ленте, названном там «Три друга и одно изобретение»: «Сделано в манере русского юмориста Гоголя», «Тема серьезна, несмотря на то, что одновременно возникает искренний смех и теплая симпатия к персонажам».

Гороховец идеально подошел кинематографистам под «захудалый провинциальный городишко», ведь в 20-е годы это был маленьким, неблагоустроенным, с населением около 4 тысяч человек. Город даже не был уездным центром, с 1924-го по 1929 год он входил в состав Вязниковского уезда. Что же заставило создателей фильма остановиться именно на Гороховце? «Казалось, что это не город, а два-три десятка церквей, разбросанных по городу в каком-то игрушечном стиле… Правда, здесь половину дела сделала природа…» – записал в своем дневнике всего за 8 лет до съемок фильма искусствовед И. Грабарь.

Можно себе представить какой интерес у жителей Гороховца вызвали съемки этого фильма в 1927 году. В этой киноленте засняты и Набережная улица, и гороховецкое стадо, и его пастухи Кузнецовы, жившие как раз на Набережной. Несколько раз в кадрах мелькают знаменитый пятиглавый Благовещенский собор, водоразборные самотечные фонтаны, которые давно уже исчесли, узнаваемые гороховецкие особняки. Есть в этой киноленте и эпизод, когда двухпалубный пароход «Алексин» (в фильме у него было другое имя) сел на мель и пассажиры, в том числе очень высокий гороховчанин по прозвищу Петя-рота (жил он недалеко от школы), спрыгивали в воду и пытались столкнуть пароход с мели. А чего стоит пляска гороховчан на пароходе! Такое веселье на реке много позже будет показано только в знаменитой комедии «Волга-Волга» (1938).