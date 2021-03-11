Как увеличить размер будущей пенсии

Схема простая: сначала вы отчисляете деньги в фонд, а потом, когда состаритесь, он платит вам пенсию. Фонды созданы специально для пенсионных накоплений, поэтому у них всё продумано. Неважно, зарабатываете вы много или мало, до пенсии осталось 30 или 5 лет, вы хотите оставить наследство или нет — на каждую ситуацию у них найдется подходящая программа.

Деньги можно перечислять на счет автоматически: написать заявление, чтобы бухгалтерия отправляла часть вашей зарплаты в фонд. Скоро вы забудете об отчислениях, а они будут потихоньку накапливаться.

Но, к сожалению, доходность у фондов даже ниже, чем у депозитов. В 2014 году она составила 6,5%, а инфляция 11,4% — пенсионные накопления обесценились. Возможно, через 30 лет вы получите из фонда значительно меньше денег, чем ему отдали.

С надежностью тоже всё сложно. Фонды, как и банки, защищены системой страхования вкладов: это значит, при банкротстве вам вернут деньги. Но, в отличие от банковских депозитов, у пенсионных фондов доходность не фиксированная — она зависит от того, насколько удачно фонд вложит деньги. Доходность таких вложений может быть и отрицательной. Поэтому беспокоиться стоит не только о возможных банкротствах, но и о потерях от неудачных вложений.

Фонды не получают государственной поддержки. В 2008 году началась пенсионная реформа: часть обязательных пенсионных отчислений разрешили передавать в управление частным компаниям. Это поддержало неправительственные фонды, но сейчас проект заморожен, и непонятно, продолжится ли эксперимент.