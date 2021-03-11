Как увеличить размер будущей пенсии

О старости надо думать в молодости

  1. О старости надо задуматься в молодости

    Предположим, вы рассчитали свою будущую пенсию согласно предложенным ПФР формулам, и результат вам не понравился. «Маловато будет!» — с досадой воскликнули вы. Но не стоит унывать. Специалисты ПФР и финансовый аналитик Олег Свято поделились вполне легальными способами, как накопить себе на добавку к пенсии. Эта информация особенно заинтересует индивидуальных предпринимателей. За  уплату фиксированных страховых взносов им начисляют за год чуть более 1 балла, из-за этого ИП получают пенсию в минимальных размерах.

    Стоит признаться, что у каждого предложенного варианта накопления есть свои плюсы и минусы. И главный из них — наше краткосрочное мышление. О какой старости вообще можно говорить, если мы не знаем, чем будем заниматься через год? Решение одно — начать думать о долгосрочной перспективе. Самому брать свою жизнь в собственные руки. Никто, кроме нас, не обеспечит нам безбедную старость. Поэтому задуматься о ней стоит уже в молодости.

    Фото: thescienceexplorer.com

  2. Определение необходимой суммы

    Определитесь, какую сумму копить и к какому сроку. Для этого ответьте на три вопроса.

    • Сколько вы будете тратить в старости? Возможно, больше, потому что придется платить за лекарства и врачей. Или, наоборот, меньше, если откажетесь от путешествий, модной одежды и обедов в кафе. Для примерных расчетов возьмем 32 000 руб. — среднюю зарплату по России за январь.
    • Сколько планируете прожить? По данным Росстата, средний срок жизни в России — 71 год: 77,2 года у женщин и 65,6 лет у мужчин. Добавьте несколько лет, если вы спортсмен или оптимист. Для примерных расчетов возьмем 75 лет.
    • Когда собираетесь перестать работать? Официально в России женщины должны выходить на пенсию в 60 лет, а мужчины — в 65. Подумайте, в каком возрасте вы собираетесь закончить карьеру. Возьмем, например, цифру 60.

    Теперь посчитайте, какую сумму вам нужно накопить:

    месячные траты × 12 × (срок жизни — срок прекращения работы);

    32 000 × 12 × (75 — 60) = 5,8 млн

    Итак, к выходу на пенсию вам необходимо накопить 5,8 млн рублей без учета инфляции. Как это сделать?

  3. Открытие депозита

    Проще всего открыть банковский вклад со штрафами за расторжение. Вы будете класть деньги на счет каждый месяц, а забрать раньше времени не сможете. Например, вы будете хранить деньги на вкладе под 7% годовых при инфляции в 5%. К моменту выхода на пенсию на вашем счете накопится сумма, которой вам хватит до конца жизни. На пенсии вы каждый месяц будете снимать со счета нужную сумму, а на остаток по-прежнему будет начисляться банковский процент.

    Фото: life.ru

    Чтобы открыть вклад, выберите надежный банк, зайдите в его офис или на сайт, подпишите договор. Потом каждый месяц пополняйте счет, а когда срок депозита закончится — откройте новый. Но недостаточно положить деньги на счет, нужно:

    • следить, чтобы сумма на одном вкладе не выросла больше 1,4 млн — это максимальная сумма, которую можно хранить на одном счете. Если вы положите по 1,4 млн в три банка и они одновременно обанкротятся, вам возместят 4,2 млн;
    • вовремя перекладывать деньги на депозиты с лучшими процентами: если сумма большая, то рост ставки на 0,5% увеличивает накопления на десятки тысяч.
    • отслеживать рейтинги банков — когда деньги лежат на нескольких счетах, становится сложнее не попасть под банкротства и отзывы лицензий.

    Но главная проблема депозитов — низкая доходность. Получить доходность выше инфляции удается только на долгосрочных депозитах с капитализацией процентов. На краткосрочных вкладах деньги медленно сгорают. Чтобы деньги в банке не обесценивались, храните их в трех валютах: например, рубль, доллар и евро. Даже в этом случае депозит только спасет накопления от инфляции, но не поможет их увеличить.

  4. Негосударственные пенсионные фонды

    Схема простая: сначала вы отчисляете деньги в фонд, а потом, когда состаритесь, он платит вам пенсию. Фонды созданы специально для пенсионных накоплений, поэтому у них всё продумано. Неважно, зарабатываете вы много или мало, до пенсии осталось 30 или 5 лет, вы хотите оставить наследство или нет — на каждую ситуацию у них найдется подходящая программа.

    Деньги можно перечислять на счет автоматически: написать заявление, чтобы бухгалтерия отправляла часть вашей зарплаты в фонд. Скоро вы забудете об отчислениях, а они будут потихоньку накапливаться.

    Фото: pfrf-kabinet.ru

    Но, к сожалению, доходность у фондов даже ниже, чем у депозитов. В 2014 году она составила 6,5%, а инфляция 11,4% — пенсионные накопления обесценились. Возможно, через 30 лет вы получите из фонда значительно меньше денег, чем ему отдали.

    С надежностью тоже всё сложно. Фонды, как и банки, защищены системой страхования вкладов: это значит, при банкротстве вам вернут деньги. Но, в отличие от банковских депозитов, у пенсионных фондов доходность не фиксированная — она зависит от того, насколько удачно фонд вложит деньги. Доходность таких вложений может быть и отрицательной. Поэтому беспокоиться стоит не только о возможных банкротствах, но и о потерях от неудачных вложений.

    Фонды не получают государственной поддержки. В 2008 году началась пенсионная реформа: часть обязательных пенсионных отчислений разрешили передавать в управление частным компаниям. Это поддержало неправительственные фонды, но сейчас проект заморожен, и непонятно, продолжится ли эксперимент.

  5. Покупка недвижимости

    Это сработает, если купить жилье в мегаполисе. Арендная плата за однушку покроет две трети ежемесячных расходов — если добавить государственную пенсию, хватит на жизнь. Квартира никуда не денется, не исчезнет из-за девальвации. Последние 30 лет цена на недвижимость в крупных городах растет.

    Но надо быть готовым к тому, что квартира долго окупается и с ней много хлопот. Арендная плата окупает квартиру за 15-20 лет, с ипотекой — дольше. Если вы всю жизнь откладывали на квартиру, то за время старости не успеете вернуть потраченные деньги. В таком случае проще просто складывать деньги на депозит. Разве что квартира не закончится, как деньги на депозите, а останется внукам.

    Сдавать квартиру — это тоже своего рода работа. Придется постоянно ремонтировать квартиру; следить, чтобы жильцы ничего не ломали и платили вовремя; решать конфликты с соседями и бюрократические вопросы. Если вы пустите все на самотек, неизвестно, какими проблемами это все обернется.

    Фото: izvmor.ru

  6. Вложение в акции

    Изучите фондовый рынок, откройте счет в брокерской компании и купите акции, которые покажут рост в долгосрочной перспективе. Забудьте о них на 2 года, потом скорректируйте стратегию, если понадобится. Подойдут вложения с минимальным риском, чтобы из-за одной ошибки не потерять накопления. Но там, где минимальные риски, меньше доходность.

    Купить акции может любой, но, чтобы на них заработать, придется несколько месяцев разбираться в экономических терминах и показателях. Даже если вы купите голубые фишки, это не гарантирует доход. Газ и нефть росли последние 20-30 лет, но в 2015 году Газпром отчитался с убытками — перспективы у сырьевого рынка на 5−10 лет неопределенные.

    Фото: ростовбизнес.рф

  7. Покупка или наработка пенсионных баллов

    В 2021 году страховая пенсия по старости состоит из фиксированной выплаты 6044,48 руб. в месяц с доплатой за каждый балл 93 руб. Если пенсионных баллов вам не хватает, их можно докупить. Для этого нужно внести в ПФР добровольные страховые взносы.

    Для уплаты дополнительных взносов нужно подать заявление в ПФР напрямую, заказной почтой или через личный кабинет застрахованного лица на сайте ПФР. Такие заявления можно заполнять на бланке или те же сведения написать в свободной форме. Ответ отправят в течение 3 рабочих дней почтой или через уведомление на сайте.

    Уплачивать страховые взносы можно самостоятельно через любой банк по реквизитам ПФР или через работодателя. Для этого нужно написать заявление в свободной форме и указать, какую сумму или какой процент от зарплаты работодатель должен перечислять в пенсионный фонд. Зарплата станет меньше, но пенсионных баллов — больше.

    Взносы можно платить разовым платежом или делать ежемесячные отчисления. Уплата годового минимума страховых пенсионных взносов прибавляет год к страховому стажу. Купить можно только половину страхового стажа — не больше 15 лет.

    Фото: u-f.ru

    Баллы можно не только докупить, но и наработать. Для этого нужно дольше не выходить на пенсию и получать официальную зарплату со страховыми отчислениями. Стаж при этом тоже увеличится, но если его минимальный размер уже отработан, это ни на что не повлияет.

  8. Получение максимальной взносооблагаемой зарплаты

    С 2021 года за отработанный год можно будет получить максимум 10 баллов. В 2021 году предельная величина базы для исчисления страховых взносов — 1 465 000 руб. Эту сумму или больше нужно получить за год, чтобы набрать 10 пенсионных баллов: в среднем по 122 084 руб. в месяц. Страховые взносы с этих зарплат позволят набрать максимальный индивидуальный пенсионный коэффициент.

    Фото: gubdaily.ru

Подготовила Татьяна Лысова

Заглавное фото: phocagallery.ru


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