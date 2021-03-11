Как увеличить размер будущей пенсии

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О старости надо задуматься в молодости
Предположим, вы рассчитали свою будущую пенсию согласно предложенным ПФР формулам, и результат вам не понравился. «Маловато будет!» — с досадой воскликнули вы. Но не стоит унывать. Специалисты ПФР и финансовый аналитик Олег Свято поделились вполне легальными способами, как накопить себе на добавку к пенсии. Эта информация особенно заинтересует индивидуальных предпринимателей. За уплату фиксированных страховых взносов им начисляют за год чуть более 1 балла, из-за этого ИП получают пенсию в минимальных размерах.
Стоит признаться, что у каждого предложенного варианта накопления есть свои плюсы и минусы. И главный из них — наше краткосрочное мышление. О какой старости вообще можно говорить, если мы не знаем, чем будем заниматься через год? Решение одно — начать думать о долгосрочной перспективе. Самому брать свою жизнь в собственные руки. Никто, кроме нас, не обеспечит нам безбедную старость. Поэтому задуматься о ней стоит уже в молодости.
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Определение необходимой суммы
Определитесь, какую сумму копить и к какому сроку. Для этого ответьте на три вопроса.
- Сколько вы будете тратить в старости? Возможно, больше, потому что придется платить за лекарства и врачей. Или, наоборот, меньше, если откажетесь от путешествий, модной одежды и обедов в кафе. Для примерных расчетов возьмем 32 000 руб. — среднюю зарплату по России за январь.
- Сколько планируете прожить? По данным Росстата, средний срок жизни в России — 71 год: 77,2 года у женщин и 65,6 лет у мужчин. Добавьте несколько лет, если вы спортсмен или оптимист. Для примерных расчетов возьмем 75 лет.
- Когда собираетесь перестать работать? Официально в России женщины должны выходить на пенсию в 60 лет, а мужчины — в 65. Подумайте, в каком возрасте вы собираетесь закончить карьеру. Возьмем, например, цифру 60.
Теперь посчитайте, какую сумму вам нужно накопить:
месячные траты × 12 × (срок жизни — срок прекращения работы);
32 000 × 12 × (75 — 60) = 5,8 млн
Итак, к выходу на пенсию вам необходимо накопить 5,8 млн рублей без учета инфляции. Как это сделать?
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Открытие депозита
Проще всего открыть банковский вклад со штрафами за расторжение. Вы будете класть деньги на счет каждый месяц, а забрать раньше времени не сможете. Например, вы будете хранить деньги на вкладе под 7% годовых при инфляции в 5%. К моменту выхода на пенсию на вашем счете накопится сумма, которой вам хватит до конца жизни. На пенсии вы каждый месяц будете снимать со счета нужную сумму, а на остаток по-прежнему будет начисляться банковский процент.
Чтобы открыть вклад, выберите надежный банк, зайдите в его офис или на сайт, подпишите договор. Потом каждый месяц пополняйте счет, а когда срок депозита закончится — откройте новый. Но недостаточно положить деньги на счет, нужно:
- следить, чтобы сумма на одном вкладе не выросла больше 1,4 млн — это максимальная сумма, которую можно хранить на одном счете. Если вы положите по 1,4 млн в три банка и они одновременно обанкротятся, вам возместят 4,2 млн;
- вовремя перекладывать деньги на депозиты с лучшими процентами: если сумма большая, то рост ставки на 0,5% увеличивает накопления на десятки тысяч.
- отслеживать рейтинги банков — когда деньги лежат на нескольких счетах, становится сложнее не попасть под банкротства и отзывы лицензий.
Но главная проблема депозитов — низкая доходность. Получить доходность выше инфляции удается только на долгосрочных депозитах с капитализацией процентов. На краткосрочных вкладах деньги медленно сгорают. Чтобы деньги в банке не обесценивались, храните их в трех валютах: например, рубль, доллар и евро. Даже в этом случае депозит только спасет накопления от инфляции, но не поможет их увеличить.
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Негосударственные пенсионные фонды
Схема простая: сначала вы отчисляете деньги в фонд, а потом, когда состаритесь, он платит вам пенсию. Фонды созданы специально для пенсионных накоплений, поэтому у них всё продумано. Неважно, зарабатываете вы много или мало, до пенсии осталось 30 или 5 лет, вы хотите оставить наследство или нет — на каждую ситуацию у них найдется подходящая программа.
Деньги можно перечислять на счет автоматически: написать заявление, чтобы бухгалтерия отправляла часть вашей зарплаты в фонд. Скоро вы забудете об отчислениях, а они будут потихоньку накапливаться.
Но, к сожалению, доходность у фондов даже ниже, чем у депозитов. В 2014 году она составила 6,5%, а инфляция 11,4% — пенсионные накопления обесценились. Возможно, через 30 лет вы получите из фонда значительно меньше денег, чем ему отдали.
С надежностью тоже всё сложно. Фонды, как и банки, защищены системой страхования вкладов: это значит, при банкротстве вам вернут деньги. Но, в отличие от банковских депозитов, у пенсионных фондов доходность не фиксированная — она зависит от того, насколько удачно фонд вложит деньги. Доходность таких вложений может быть и отрицательной. Поэтому беспокоиться стоит не только о возможных банкротствах, но и о потерях от неудачных вложений.
Фонды не получают государственной поддержки. В 2008 году началась пенсионная реформа: часть обязательных пенсионных отчислений разрешили передавать в управление частным компаниям. Это поддержало неправительственные фонды, но сейчас проект заморожен, и непонятно, продолжится ли эксперимент.
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Покупка недвижимости
Это сработает, если купить жилье в мегаполисе. Арендная плата за однушку покроет две трети ежемесячных расходов — если добавить государственную пенсию, хватит на жизнь. Квартира никуда не денется, не исчезнет из-за девальвации. Последние 30 лет цена на недвижимость в крупных городах растет.
Но надо быть готовым к тому, что квартира долго окупается и с ней много хлопот. Арендная плата окупает квартиру за 15-20 лет, с ипотекой — дольше. Если вы всю жизнь откладывали на квартиру, то за время старости не успеете вернуть потраченные деньги. В таком случае проще просто складывать деньги на депозит. Разве что квартира не закончится, как деньги на депозите, а останется внукам.
Сдавать квартиру — это тоже своего рода работа. Придется постоянно ремонтировать квартиру; следить, чтобы жильцы ничего не ломали и платили вовремя; решать конфликты с соседями и бюрократические вопросы. Если вы пустите все на самотек, неизвестно, какими проблемами это все обернется.
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Вложение в акции
Изучите фондовый рынок, откройте счет в брокерской компании и купите акции, которые покажут рост в долгосрочной перспективе. Забудьте о них на 2 года, потом скорректируйте стратегию, если понадобится. Подойдут вложения с минимальным риском, чтобы из-за одной ошибки не потерять накопления. Но там, где минимальные риски, меньше доходность.
Купить акции может любой, но, чтобы на них заработать, придется несколько месяцев разбираться в экономических терминах и показателях. Даже если вы купите голубые фишки, это не гарантирует доход. Газ и нефть росли последние 20-30 лет, но в 2015 году Газпром отчитался с убытками — перспективы у сырьевого рынка на 5−10 лет неопределенные.
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Покупка или наработка пенсионных баллов
В 2021 году страховая пенсия по старости состоит из фиксированной выплаты 6044,48 руб. в месяц с доплатой за каждый балл 93 руб. Если пенсионных баллов вам не хватает, их можно докупить. Для этого нужно внести в ПФР добровольные страховые взносы.
Для уплаты дополнительных взносов нужно подать заявление в ПФР напрямую, заказной почтой или через личный кабинет застрахованного лица на сайте ПФР. Такие заявления можно заполнять на бланке или те же сведения написать в свободной форме. Ответ отправят в течение 3 рабочих дней почтой или через уведомление на сайте.
Уплачивать страховые взносы можно самостоятельно через любой банк по реквизитам ПФР или через работодателя. Для этого нужно написать заявление в свободной форме и указать, какую сумму или какой процент от зарплаты работодатель должен перечислять в пенсионный фонд. Зарплата станет меньше, но пенсионных баллов — больше.
Взносы можно платить разовым платежом или делать ежемесячные отчисления. Уплата годового минимума страховых пенсионных взносов прибавляет год к страховому стажу. Купить можно только половину страхового стажа — не больше 15 лет.
Баллы можно не только докупить, но и наработать. Для этого нужно дольше не выходить на пенсию и получать официальную зарплату со страховыми отчислениями. Стаж при этом тоже увеличится, но если его минимальный размер уже отработан, это ни на что не повлияет.
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Получение максимальной взносооблагаемой зарплаты
С 2021 года за отработанный год можно будет получить максимум 10 баллов. В 2021 году предельная величина базы для исчисления страховых взносов — 1 465 000 руб. Эту сумму или больше нужно получить за год, чтобы набрать 10 пенсионных баллов: в среднем по 122 084 руб. в месяц. Страховые взносы с этих зарплат позволят набрать максимальный индивидуальный пенсионный коэффициент.
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: phocagallery.ru