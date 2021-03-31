Как правильно пересадить комнатные растения

Новый горшок должен быть на 1-2 см в диаметре больше предыдущего. Если вы используете горшки, в которых уже были растения, их надо хорошо отмыть теплой водой с мылом – так вы предупредите развитие болезней у нового «жильца».

Для большинства комнатных растений подходит универсальный грунт, который продается в магазинах. Исключение составляют розы, орхидеи, кактусы. Для них приобретайте специальный грунт. В качестве дренажа обычно используют керамзит, который можно купить в цветочных магазинах и в магазинах товаров для дома.