Идём, как по минному полю. Но хочется жить и работать

Сплошной гололёд, темнота и теснота. Пятьдесят метров по путепроводу на улице Рабочий спуск во Владимире — испытание. Под мостом жилые дома и производственные объекты. Только на фабрике по изготовлению флагов трудится 70 человек. В основном, люди немолодые, на машинах не ездят, ходят пешком. Собираются по несколько человек и идут, взявшись за руки. В одной связке. Чтобы не упасть под колеса автомобилей. Смертельно опасный экстрим в паре километров от исторического центра.

Стой, дай пройти!

С криками «Стой, дай пройти!» Марина и Ольга встретили нас под Чёрным мостом. Водитель не сразу понял, что навстречу идут пешеходы, продвинулся вперед. Но потом включил заднюю скорость. Очень аккуратно женщины преодолели пятидесятиметровый тоннель, отошли в сторону и, кажется, выдохнули. Два раза в день они вынуждены рисковать своей жизнью. Ольга Абрамова скажет: «Идем, как по минному полю, но хочется жить и работать».

— А что делать — мы там работаем! Идёшь, когтями цепляешься… На грани жизни и смерти. Обязательно с фонариками. Освещения нет. Не видно, куда ступаешь, все разбито. Меня каждый раз трясёт после такого путешествия.

Раньше под мостом пролегал небольшой тротуар с перилами. Узкая тропа разделяла машины и людей. Но сейчас подморозило, дорожка — сплошной неровный лёд. А выглянет солнце — в тоннеле потоп. По стенам все время струится вода. Марина Крижная печально шутит, что это такой душ по пути на работу и назад. Но это — слова отчаяния.

Безопаснее, признается женщина, ходить по проезжей части.

— Тротуар — непроходимый лед. Скользко ужасно. А оттает — лужа глубиной по лодыжку, не пройдёшь. Приходится выходить на проезжую часть и бежать за машиной. Хорошо, если та едет медленно, тогда успеваем. А если быстро – оказываешься лицом к лицу с встречным автомобилем. Очень страшно.

Карабкаться под мостом

«Хожу на работу в резиновых галошах, но всё равно заливается вода», — показывает отсыревшую обувь Ольга Абрамова. Смелая женщина пригласит нас в тоннель, и все время будет оглядываться, где мы. По тротуару вместе пройдем только треть пути, дальше не рискнём.

Ольга не остановится, на личном опыте покажет, как людям приходиться лавировать на льду в нескольких сантиметрах от проезжающих машин. Ноги разъезжаются, держаться не за что.

Раньше перила были по всей длине моста. После того, как конструкцию укрепили опорами, протиснуться между ограждением стало невозможно. Частично барьеры убрали. Теперь один неверный шаг, и можно упасть под колёса спешащей техники. А трафик в тоннеле активный. За то время, что мы снимали видео, транспорт ехал один за другим. И всегда в потоке машин сновали люди.

Под колеса машин

Шли на производство утром с остановки, кто на автобусе приехал, кто на троллейбусе, собрались вместе и двинулись в тоннель, — вспоминает Ольга. Остановились в одно мгновение, когда под мостом раздался крик. Одна женщина из колонны рухнула на проезжую часть. Пострадавшую пришлось практически вынимать из-под колес. Сильно ушиблась, но тогда обошлось.

— Поднимаем её. Машину едут, она прямо перед одной упала, раскинув руки. Кое-как поставили женщину на ноги — пошла. Слава Богу! Думала — всё, разбилась. После этого я ещё долго не могла прийти в себя.

Случаев, когда люди падают под колеса машин, немало, говорят те, кто ежедневно заходит под Черный мост. Марина вспоминает, как ехала на работу на такси. Прямо перед капотом автомобиля упал человек. Хорошо, что водитель успел среагировать, нажал на тормоз. Считанные сантиметры, и трагедии было бы не избежать. Но рисковать жизнью готовы не все.

Черный кот

Сейчас за Черным мостом осталось всего несколько жилых домов. Большинство строений заколочено. Люди говорят: на две улицы не больше 10 семей. Мы хотели поговорить с местными жителями, но пока снимали видео, встретили только кота. Не стоит удивляться, что он черного цвета. Выцепить тех, кто живет по ту сторону Владимира, удалось только по телефону.

Людмила рассказала, что в её доме воспитываются двое детей. И одна внучка уже ходит в школу. Когда нет возможности,10-летнему ребенку приходится топать за знаниями по опасному тоннелю.

— Мы стараемся на машинах детей возить, но получается не всегда. Бывает, внучка по несколько раз в день под мостом идёт: сначала в школу, потом на танцы. Я всегда переживаю за неё. Прошу её, чтобы она фонарик включала, прижималась к стене. Но как там удержишься? Лёд сплошной и лужи!

В следующем году в школу в семье Людмилы пойдёт второй ребенок.

Бабушка переживает за будущего первоклассника. Как он пройдёт под мостом? Конечно, не один. Конечно, с взрослым. Но от этого не легче. За руку ребенка не возьмёшь, тротуар узкий. По дороге скользить с малышом — ужасно. Местные жители и работники предприятий просят о помощи.

Флаг в руки

За черным мостом расположена легендарная фабрика по производству флагов. Продукция предприятия востребована. Сейчас компания выполняет крупный заказ для военно-морского флота России. Все стяги, которые развиваются на кораблях и подводных лодках страны, изготовлены во Владимире. Вот только работать на предприятии жители города не спешат. Многие пугает перспектива ежедневно спускаться в тоннель, говорит Марина Крижная.

— Мы флаги производим уже 90 лет, нашу продукцию поставляем по всей России. И самая большая проблема – дефицит кадров. У нас есть работа, у нас есть зарплата, но люди не могут безопасно пройти на фабрику. И все из-за чёрного моста!

Работника предприятия шутят, что им впору изготовить флаг для себя и размахивать им под мостом. Так они смогут привлечь внимание автомобилистов и ответственных структур. Люди готовы кричать о своей проблеме. Работники промзоны уже написали обращение в администрацию Владимира и прокуратуру. Ольга Абрамова лично рассылала просьбы о помощи. Но пока — тишина.

— Я обратилась везде, куда можно. Говорила, что под чёрным мостом ежедневно проходит около тысячи человек, работающих на предприятиях промзоны. Что каждый час там проезжают около двухсот автомобилей. При этом мост давно в аварийном состоянии. Мы пишем, звоним, а в ответ тишина. Только благодаря высшим силам ещё не было смертельных исходов. Сколько же можно испытывать терпение?

Пишите запрос

«Призыв» со своей стороны тоже решил узнать позицию мэрии Владимира о ледяном тоннеле. Мы позвонили в пресс-службу администрации города. Попросили прокомментировать ситуацию. По телефону нам объяснили, что надо проверять герметичность моста, чтобы не было стоков. Работы могут начаться в сезон. Когда именно и какие — не уточнили. Попросили составить официальный запрос. Что мы обязательно и сделаем.

Сформулировать вопрос на бумаге — несложно. Тем более что в мэрии таких запросов уже немало. И от журналистов, и от местных жителей, и от общественников. Главная просьба — решить вопрос с освещением и перилами, наладить работу ливневой канализации, привести в порядок дорогу. В идеале, объекту нужен капитальный ремонт. Но для начала стоит хотя бы отбить лёд и откачать воду. Без этого до беды всего один неосмотрительный шаг.