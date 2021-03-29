Хор Ставровского гремел на весь дореволюционный Владимир

«35-летнее служение его в должности регента архиерейского хора составляет собой лучшую страницу не только в истории этого славного хора, но и в истории церковно-певческого дела Владимирской епархии», — так писали о коллективе Алексея Ставровского «Владимирские епархиальные ведомости» в 1905 году. Этот хор был настолько высококлассным, престижным и влиятельным, что даже красный командир, генерал-полковник Николай Соколов-Соколенок в своей автобиографической книге «По путевке комсомольской» не мог не упомянуть, что до революции он пел в архиерейском хоре Ставровского.

Кроме того, семья Ставровских заложила хорошую традицию отцов и детей в музыкальной жизни Владимира. Сейчас у нас в городе есть Маркин-старший и Маркин-младший. А сто лет назад были Ставровский-старший и Ставровский-младший. Именно Петр Алексеевич, единственный сын Алексея Евграфовича, открыл первую музыкальную школу в городе Владимире.

Полвека во главе лучшего хора

Выдающийся владимирский музыкант, педагог, композитор, регент кафедрального Успенского собора Алексей Ставровский родился 7 марта (24 февраля по старому стилю) 1848 года в селе Ставрово. Он окончил Владимирское духовное училище, Московское синодальное училище церковного пения и Владимирскую духовную семинарию, где в 1866 году был назначен регентом семинарского хора.

Еще будучи студентом, Алексей Ставровский стал помощником регента архиерейского хора при Владимирском кафедральном Успенском соборе. Этот хор был одним из старейших в России и славился высоким исполнительским мастерством. По окончании семинарии в 1870 году Ставровский был назначен регентом этого хора. Сыну псаломщика было суждено более полувека руководить главным музыкальным коллективом Владимирской губернии.

Его талант как дирижера и тонкого знатока духовной музыки был известен и за пределами города Владимира, а хор имел всероссийскую известность.

Алексей Ставровский вел большую просветительскую деятельность. Он со своим хором давал концерты и для светской публики, знакомил слушателей с прекрасными образцами духовной музыки русских и западноевропейских композиторов.

«Архиерейский хор дает ежегодно духовные концерты в Великом посте. Нельзя придумать удовольствия, более приличествующего этому времени. Послушать этот хор – большое наслаждение для всякого. Недаром он собирает любителей церковного пения с разных сторон», — писали в марте 1914 года «Владимирские епархиальные ведомости».

Хор Ставровского во Владимире исполнял древние песнопения, лучшие произведения Бортнянского, Турчанинова, Львова. А также – Глинки, Чайковского, Римского-Корсакова, Рахманинова. Из западных композиторов – Генделя, Россини, Моцарта, Сен-Санса. Сам регент был автором произведений для хора, в том числе «Гимна основателю Нижнего Новгорода святому благоверному князю Георгию Всеволодовичу».

Так что классические хоры Эдуарда и Артема Маркина в конце XX и начале XXI века – это уже вторая высокая волна хоровой культуры Владимира. Вначале был Алексей Ставровский и его хор Успенского собора, который еще называли архиерейским, или просто хором Ставровского.

Учитель учителей

А энергии Ставровского хватало и на преподавание музыки почти во всех учебных заведениях Владимира! Он вырастил немало талантливых певцов и регентов.

В 1870-1871 годах Алексей Евграфович был учителем пения в духовном училище, в 1871-1873 – в духовной семинарии, в 1870-1872 – в епархиальном женском училище, в 1875-1878 – в учительской семинарии. С 1883 года он преподавал церковное пение, теорию игры на скрипке в училище церковного пения, организованном в том же году при Братстве св. Александра Невского. В начале 1900-х Ставровский преподавал пение в Мальцовском земском ремесленном училище и на курсах учителей церковно-приходских школ Владимирской епархии.

За свою плодотворную деятельность Алексей Евграфович был награжден орденами Святого Станислава III и II степеней и Святой Анны III степени; был избран почетным членом Владимирского музыкально-драматического общества, секретарем Владимирского епархиального попечительства, членом Владимирской ученой архивной комиссии.

Умер Алексей Евграфович 19 сентября 1921-го, за год до этого отметив 50-летие своей работы в должности регента архиерейского хора. Заупокойную службу вел викарный епископ Афанасий (Сахаров), канонизированный ныне Русской православной церковью, при участии всех хоров города Владимира.

Ставровский был похоронен на Князь-Владимирском кладбище. Могила его в последующие годы была утеряна и найдена вновь лишь в 1993 году, ныне на ней установлен памятник с деревянным крестом.

Основатель самой первой

Алексей Ставровский жил со своей семьей почти в центре Владимира, на пересечении Троицкой улицы с Воронцовским переулком, в собственном одноэтажном белокаменном доме, который, к сожалению, не сохранился. У него и его жены Веры Леонидовны было три дочери — София, Мария, Екатерина — и сын Петр. Мальчик рано обнаружил тяготение к музыке и тонкий музыкальный слух.

В 1898 году Петр Ставровский поступил во Владимирское духовное училище, а в 1903-м стал студентом Владимирской семинарии. Там он обучался пению у Федора Васильевича Радиксона, имевшего аттестат Придворной певческой капеллы, и у Николая Михайловича Соловьева, знатока церковного пения. Отец учил его игре на скрипке и дирижированию. Петр прекрасно пел, присутствовал на репетициях архиерейского хора у своего отца, помогал певчим с разучиванием партий.

В 1907 году Петр поступил в Московскую консерваторию на две специальности – теория музыки и тромбон.

Будучи студентом консерватории, Петр Алексеевич постоянно приезжал во Владимир, где помогал отцу принимал участие в семинарских концертах. «Владимирские епархиальные ведомости» отмечали, что «аккомпанировал солистам, разумеется, прекрасно, бывший воспитанник семинарии, а ныне студент Московской консерватории П.А. Ставровский, специально приехавший на концерт из Москвы».

В мае 1912 года Ставровский-младший окончил консерваторию по педагогическому отделению класса теории музыки и получил звание свободного художника. Некоторое время он работал хормейстером в Большом театре в Москве, затем вернулся во Владимир, где открыл свою музыкальную школу (сейчас это музыкальная школа № 1). Она стала центром городской культурной жизни. В ней учили играть на фортепиано и скрипке, сольному и хоровому пению, изучали теорию музыки. В 1914 году частная музыкальная школа преобразовалась в музыкальные классы при Императорском Русском музыкальном обществе.

Трагический конец

И после революции 1917 года Ставровский-младший продолжил свою музыкально-просветительскую деятельность. В 1919 году им были созданы во Владимире симфонический оркестр, хор и музыкально-литературный ансамбль. А в 1922-м он получил приглашение в московский Государственный Большой театр на должность хормейстера и не без грусти покинул родной город, где его очень любили и уважали. Несколько лет вдохновенного труда было отдано главному театру страны, а затем Ставровский работал главным хормейстером Театра оперы и балета в Харькове.

В 1935 году он переехал в Горький, куда его пригласили в только что открывшийся Театр оперы и балета. Ему хотелось быть поближе к своему родному городу Владимиру. Петр Алексеевич строил большие планы на будущее, но им не суждено было сбыться. 11 декабря 1937 года Ставровский был арестован органами УНКВД по Горьковской области и обвинен в «шпионской деятельности в пользу буржуазной Польши». 27 января 1938 года его расстреляли. Похоронен он в Нижнем Новгороде на Бугровском кладбище, но точное место захоронения до сих пор неизвестно.

17 марта 1956 года Военной коллегией Верховного суда СССР Петр Алексеевич Ставровский был посмертно полностью реабилитирован.