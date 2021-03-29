Хор Ставровского гремел на весь дореволюционный Владимир

«35-летнее служение его в должности регента архиерейского хора составляет собой лучшую страницу не только в истории этого славного хора, но и в истории церковно-певческого дела Владимирской епархии», — так писали о коллективе Алексея Ставровского «Владимирские епархиальные ведомости» в 1905 году. Этот хор был настолько высококлассным, престижным и влиятельным, что даже красный командир, генерал-полковник Николай Соколов-Соколенок в своей автобиографической книге «По путевке комсомольской» не мог не упомянуть, что до революции он пел в архиерейском хоре Ставровского.
Кроме того, семья Ставровских заложила хорошую традицию отцов и детей в музыкальной жизни Владимира. Сейчас у нас в городе есть Маркин-старший и Маркин-младший. А сто лет назад были Ставровский-старший и Ставровский-младший. Именно Петр Алексеевич, единственный сын Алексея Евграфовича, открыл первую музыкальную школу в городе Владимире.
Полвека во главе лучшего хора
Выдающийся владимирский музыкант, педагог, композитор, регент кафедрального Успенского собора Алексей Ставровский родился 7 марта (24 февраля по старому стилю) 1848 года в селе Ставрово. Он окончил Владимирское духовное училище, Московское синодальное училище церковного пения и Владимирскую духовную семинарию, где в 1866 году был назначен регентом семинарского хора.
Еще будучи студентом, Алексей Ставровский стал помощником регента архиерейского хора при Владимирском кафедральном Успенском соборе. Этот хор был одним из старейших в России и славился высоким исполнительским мастерством. По окончании семинарии в 1870 году Ставровский был назначен регентом этого хора. Сыну псаломщика было суждено более полувека руководить главным музыкальным коллективом Владимирской губернии.
Его талант как дирижера и тонкого знатока духовной музыки был известен и за пределами города Владимира, а хор имел всероссийскую известность.
Алексей Ставровский вел большую просветительскую деятельность. Он со своим хором давал концерты и для светской публики, знакомил слушателей с прекрасными образцами духовной музыки русских и западноевропейских композиторов.
«Архиерейский хор дает ежегодно духовные концерты в Великом посте. Нельзя придумать удовольствия, более приличествующего этому времени. Послушать этот хор – большое наслаждение для всякого. Недаром он собирает любителей церковного пения с разных сторон», — писали в марте 1914 года «Владимирские епархиальные ведомости».
Хор Ставровского во Владимире исполнял древние песнопения, лучшие произведения Бортнянского, Турчанинова, Львова. А также – Глинки, Чайковского, Римского-Корсакова, Рахманинова. Из западных композиторов – Генделя, Россини, Моцарта, Сен-Санса. Сам регент был автором произведений для хора, в том числе «Гимна основателю Нижнего Новгорода святому благоверному князю Георгию Всеволодовичу».
Так что классические хоры Эдуарда и Артема Маркина в конце XX и начале XXI века – это уже вторая высокая волна хоровой культуры Владимира. Вначале был Алексей Ставровский и его хор Успенского собора, который еще называли архиерейским, или просто хором Ставровского.
Учитель учителей
А энергии Ставровского хватало и на преподавание музыки почти во всех учебных заведениях Владимира! Он вырастил немало талантливых певцов и регентов.
В 1870-1871 годах Алексей Евграфович был учителем пения в духовном училище, в 1871-1873 – в духовной семинарии, в 1870-1872 – в епархиальном женском училище, в 1875-1878 – в учительской семинарии. С 1883 года он преподавал церковное пение, теорию игры на скрипке в училище церковного пения, организованном в том же году при Братстве св. Александра Невского. В начале 1900-х Ставровский преподавал пение в Мальцовском земском ремесленном училище и на курсах учителей церковно-приходских школ Владимирской епархии.
За свою плодотворную деятельность Алексей Евграфович был награжден орденами Святого Станислава III и II степеней и Святой Анны III степени; был избран почетным членом Владимирского музыкально-драматического общества, секретарем Владимирского епархиального попечительства, членом Владимирской ученой архивной комиссии.
Умер Алексей Евграфович 19 сентября 1921-го, за год до этого отметив 50-летие своей работы в должности регента архиерейского хора. Заупокойную службу вел викарный епископ Афанасий (Сахаров), канонизированный ныне Русской православной церковью, при участии всех хоров города Владимира.
Ставровский был похоронен на Князь-Владимирском кладбище. Могила его в последующие годы была утеряна и найдена вновь лишь в 1993 году, ныне на ней установлен памятник с деревянным крестом.
Основатель самой первой
Алексей Ставровский жил со своей семьей почти в центре Владимира, на пересечении Троицкой улицы с Воронцовским переулком, в собственном одноэтажном белокаменном доме, который, к сожалению, не сохранился. У него и его жены Веры Леонидовны было три дочери — София, Мария, Екатерина — и сын Петр. Мальчик рано обнаружил тяготение к музыке и тонкий музыкальный слух.
В 1898 году Петр Ставровский поступил во Владимирское духовное училище, а в 1903-м стал студентом Владимирской семинарии. Там он обучался пению у Федора Васильевича Радиксона, имевшего аттестат Придворной певческой капеллы, и у Николая Михайловича Соловьева, знатока церковного пения. Отец учил его игре на скрипке и дирижированию. Петр прекрасно пел, присутствовал на репетициях архиерейского хора у своего отца, помогал певчим с разучиванием партий.
В 1907 году Петр поступил в Московскую консерваторию на две специальности – теория музыки и тромбон.
Будучи студентом консерватории, Петр Алексеевич постоянно приезжал во Владимир, где помогал отцу принимал участие в семинарских концертах. «Владимирские епархиальные ведомости» отмечали, что «аккомпанировал солистам, разумеется, прекрасно, бывший воспитанник семинарии, а ныне студент Московской консерватории П.А. Ставровский, специально приехавший на концерт из Москвы».
В мае 1912 года Ставровский-младший окончил консерваторию по педагогическому отделению класса теории музыки и получил звание свободного художника. Некоторое время он работал хормейстером в Большом театре в Москве, затем вернулся во Владимир, где открыл свою музыкальную школу (сейчас это музыкальная школа № 1). Она стала центром городской культурной жизни. В ней учили играть на фортепиано и скрипке, сольному и хоровому пению, изучали теорию музыки. В 1914 году частная музыкальная школа преобразовалась в музыкальные классы при Императорском Русском музыкальном обществе.
Трагический конец
И после революции 1917 года Ставровский-младший продолжил свою музыкально-просветительскую деятельность. В 1919 году им были созданы во Владимире симфонический оркестр, хор и музыкально-литературный ансамбль. А в 1922-м он получил приглашение в московский Государственный Большой театр на должность хормейстера и не без грусти покинул родной город, где его очень любили и уважали. Несколько лет вдохновенного труда было отдано главному театру страны, а затем Ставровский работал главным хормейстером Театра оперы и балета в Харькове.
В 1935 году он переехал в Горький, куда его пригласили в только что открывшийся Театр оперы и балета. Ему хотелось быть поближе к своему родному городу Владимиру. Петр Алексеевич строил большие планы на будущее, но им не суждено было сбыться. 11 декабря 1937 года Ставровский был арестован органами УНКВД по Горьковской области и обвинен в «шпионской деятельности в пользу буржуазной Польши». 27 января 1938 года его расстреляли. Похоронен он в Нижнем Новгороде на Бугровском кладбище, но точное место захоронения до сих пор неизвестно.
17 марта 1956 года Военной коллегией Верховного суда СССР Петр Алексеевич Ставровский был посмертно полностью реабилитирован.
Подготовила Татьяна Лысова
Фото: lubovbezusl.ru
Заглавное фото: img-fotki.yandex.ru