Ход королевы: удивительная история владимирской пенсионерки

e2-e4, e7-e5. Белые начинают и выигрывают. Галина Ивановна сегодня вопреки обычному играет черными. Вопреки обычному она играет с настоящим соперником, а не сама с собой. Галине Ивановне 83 года, у нее двое детей, трое внуков и правнук — она всех научила играть в шахматы. Правда, сейчас это получается редко.

— Зять не больно-то со мной играет, у внука времени сейчас почти нет — работает допоздна: машинами торгует где-то на «Пекинке», — говорит Галина Ивановна.

Дебют четырех коней

Сама Галина Ивановна научилась играть еще в детском доме, где, по ее словам, чем только не занималась: и шахматы, и акробатика. Галина Яковлева (в девичестве) родилась в 1938 году в Ленинграде, в 1942-м оказалась в детском доме, откуда ее вместе с другими воспитанниками эвакуировали в Костромскую область. Детских домов в ее жизни было несколько.

— Это мы заканчиваем седьмой класс, — Галина Ивановна показывает фотографию. — Смотрите, мы все тут с пасмурными лицами — надоело шататься из детдома в детдом.

Галина Ивановна рассказывает нам свою историю и параллельно играет в шахматы с оператором Димой, который на время партии передал камеру мне. Они разыграли «дебют четырех коней».

— Не ожидала, что он начнет конями ходить, — говорит Галина Ивановна. — Я, когда одна играю, никогда так не делаю. Я обычно думаю над ходами белых, а черные двигаю, как попало.

Отец или нет?

По окончании средней школы Галину Ивановну отправили по распределению во Владимир, где она окончила училище № 2 при «Точмаше». На заводе Галине тоже довелось поработать и поиграть за заводскую команду по шахматам и даже победить в одном из турниров.

Галина Ивановна вышла замуж в 25. Аркадий жил в одном с ней общежитии вместе со своим братом. Там они и познакомились, сходили на танцы, поженились. Там же у них родилась дочь.

— У нас тогда декрет был два месяца до и два месяца после родов. А потом надо искать, куда пристроить ребенка, и выходить на работу, — вспоминает Галина Ивановна.

Родня мужа жила в другом городе, а у Галины никого не было.

Было тяжело. Несмотря на то, что она блокадница, в детский сад свою дочку она устроить не смогла. Водила в соседний дом к няне.

Хотя не то что бы совсем никого. Время от времени Галину кто-то из возможных родственников пытался найти. Дольше всего она общалась с двумя своими предполагаемыми «тетушками».

— Две сестры, Нина и Клава, одна с 1927-го, другая с 1929 года. У них была мать Анна Ивановна. И вот она моему отцу какая-то родная, но я точно не знаю, отец ли он мне, — рассказывает Галина Ивановна.

Она несколько раз ездила к ним в Ленинград, возила туда своих детей, позже внуков. В один из приездов ее отвели в гости к мужчине, который мог быть ее отцом.

— Он вроде сидел в тюрьме, потом вышел, — вспоминает Галина Ивановна. — Меня предупредили, что у него тяжелая стадия туберкулеза. Он смотрел на меня и плакал, а я не знаю, отец он мне или нет.

Содержательная старость

Я впервые встретила Галину Ивановну, когда она чистила снег возле своего подъезда. Сейчас она живет в однокомнатной квартире в панельной пятиэтажке на проспекте Строителей. Чистить снег — не ее работа. Она уже давно на пенсии. Просто ей нравится, когда вокруг порядок, когда к подъезду можно подойти, ничего себе не сломав и не промочив ноги. А еще ей не хочется, чтобы, обходя сугробы, прохожие шли через то место, где летом она разбивает небольшие клумбы, — затопчут.

Сажать цветы — вторая после шахмат страсть Галины Ивановны.

У нее есть сад, куда она отправится, как только сойдет снег. Но рассада на ее балконе предназначается не только для него. Часть из этих горшков будет высажена возле дерева Дружбы на площади Победы. Галина Ивановна сажает там растения каждый год. Сначала это были даже небольшие кустики, но после того, как их кто-то выкопал и украл, решила обходиться однолетними цветами.

Галина Ивановна ненадолго прервала свой рассказ. Она явно проигрывала Диме партию. Немного подумав, она сдалась.

— Давно не играла с кем-то, кто не я, — призналась шахматистка.

Шахматы, кстати, не единственный спорт в жизни Галины Ивановны. До пенсии она играла в волейбол, даже выступала за сборную города. А на пенсии она увлеклась настольным теннисом и четыре года подряд моржевала.

— Каждую зиму ездили в Загородный на озеро Глубокое. Только не на Крещение, нам больше нравилось, чтобы народу было поменьше, — рассказывает Галина Ивановна.

Когда я позвонила Галине Ивановне, чтобы договориться об интервью, она сначала отказывалась, потому что в это утро собиралась ехать за покупками в «Глобус» — она в местные магазины, вообще-то, не ходит. Я предложила ее подвезти в обмен на ее историю. И, по-моему, такая история стоила тысячи поездок в «Глобус».

По дороге Галина Ивановна все никак не могла понять, почему Дима пошел с коней, а я думала, что вот бы всем в 83 года не ходить в местные магазины, играть в шахматы, сажать цветы на площади Победы, моржевать и чистить снег на своем крыльце.