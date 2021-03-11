Хирургический корпус ОКБ вернулся к оказанию плановой помощи

Хирургический корпус областной клинической больницы полностью вернулся к обычному режиму работы. С сегодняшнего дня там начали принимать первых пациентов для оказания плановой медицинской помощи. Всех пациентов с коронавирусной инфекцией выписали еще 1 марта, затем в учреждении провели масштабную дезинфекцию.

– В ближайшее время будет в полном объеме восстановлено оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи. Наиболее востребованы такие направления, как травматология и ортопедия, челюстно-лицевая хирургия, колопроктология, сосудистая хирургия, гинекология и ряд других профилей, – уточнил главный врач ОКБ Владимир Безруков.

Хирургическая служба готова к проведению плановых операций.

Инфекционный госпиталь для лечения пациентов с COVID-19 развернулся на базе хирургического корпуса 30 апреля прошлого года. В сентябре оказание плановой медицинской помощи возобновили, но только на месяц. Из-за роста заболеваемости коечный фонд пришлось вновь перепрофилировать.

Сейчас эпидситуация позволяет сокращать ковидные койки. На сегодняшний день их в регионе развернуто 974. К 15 марта облздрав намерен оставить 777.

К оказанию плановой медицинской помощи уже вернулись городская больница № 2 во Владимире, областной госпиталь для ветеранов войн, Ковровская многопрофильная больница № 1, городская больница ЗАТО г. Радужный, Судогодская центральная районная больница. На очереди – Муромская городская больница № 1.

Ранее «Призыв» сообщал, что прививку от коронавируса сделали 40 016 жителей Владимирской области. В процентном соотношении это около трех процентов.