Горького избавят от ям. Это будет дорого и не везде

Во Владимире запланирован масштабный ремонт улицы Горького. Масштабный по объёму денег, но не объему работ. Областные власти вложат в обустройство дороги 40 миллионов рублей — сумму, равную зарплатам всех воспитателей детсадов Владимира. На эти средства обновят отдельные участки асфальта. Согласно контракту, размещенному на портале госзакупок, ремонт пройдет от дома № 96 до дома № 32. Но из схемы видно: отрезок этот — прерывистый.

Подрядчик выполнит ремонт отдельных участков тротуара и проезжей части. После недавних температурных перепадов дорожное полотно на Горького изрядно пострадало. И не только там, где пройдёт ремонт (на схеме красным цветом). Ямы, канавы, трещины и колейность наблюдаются по всей улице, как, впрочем, и по всему городу.

В контракте также предусмотрена установка 19 консольных опор для 40 дорожных знаков, 20 светодиодных светильников, 609 двухметровых секций ограждений типа «крест» и 31 дополнительная стойка ограждений.

Улицу Горького обновят к сентябрю 2021 года.

Но достаточно проехать по Горького, чтобы убедиться: все переходы там давно имеют опоры с дублирующими знаками. Они подсвечены. Один переход у университета — подземный, пять — со светофором, два с островками безопасности и три нерегулируемых. И как раз на последних не намечено никаких преобразований типа светофора или островка безопасности.

При этом основные идеи, прописанные в комплексной схеме дорожного устройства во Владимире, не воплотились в контракте. Не будет перенесена остановка общественного транспорта напротив лицея № 1, где идет пересечение транспортных потоков и регулярно возникают заторы. Не будет и расширения проезжей части, о чём власти говорят последние пять лет.

Любопытны гарантийные сроки на работы по контракту. На асфальтобетонное покрытие — 4 года, хотя по капремонту даются все 5. Дорогу будут делать щебеночной мастичной битумной смесью. Ее каждый год нахваливает глава города Андрей Шохин. За прочность, надежность и долговечность. Но в марте про эти слова лучше не вспоминать: с реалиями они не стыкуются.

Самый долгий срок гарантии дают на дорожные знаки — 10 лет. А вот на опоры для них — всего год. Светильникам обещают 7 лет непрерывной работы. Верим на слово, так как проверить это всё равно невозможно.