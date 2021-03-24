Гаражи во Владимире будут сносить быстрее

Гаражи во Владимире будут сносить активнее. Для этого районные администрации обратились к депутатам горсовета. Предложили сократить срок уведомления владельцев гаражей о сносе с 50 до 30 дней. Чего тянуть: лето коротко, а нужно успеть вывезти металлические коробки, убрать мусор, да ещё благоустроить земельный участок. И ещё: сейчас владельцев гаражей уведомляют дважды. И одного раза достаточно, считают чиновники.

— Сознательные владельцы сразу реагируют. Видят расклейку на гараже, сразу звонят. Если просят подождать, пока спецтехнику найдут — мы не отказываем, — пояснил глава администрации Фрунзенского района Николай Маркин.

Те же, кто не хочет вывозить конструкции, тем какой срок не назови, хоть за сто дней — всё мало, уверен руководитель. Власти же сами зачастую поставлены перед временным лимитом. Например, когда на месте гаражей запланировано строительство какого-то городского объекта.

821 гараж демонтировали с муниципальной земли во Владимире в 2020 году

Гаражных кооперативов и одиночных гаражей, занимающих муниципальные земли, много, а свободных участков во Владимире мало. Властям нужно выполнять обязательства по нацпроектам и строить дома, дороги, а также общественные пространства. Когда районные власти расчищают территории под строительство нового городского объекта, то владельцы охотнее соглашаются на снос. Даже добровольно вывозят конструкции.

— Вывоз гаражей стоит денег. Порядка 10 тысяч рублей уходит на каждый. Ведь надо не только сам гараж вывезти, но и имущество из него. При подъеме нужно вести фото и видеосъемку, чтобы потом не было претензий, что пропало что-то от машины. Все это нужно привезти на место хранения и закрыть. Опись сделать, — рассказал глава Фрунзенского района Николай Маркин.

Его поддержали главы Октябрьского и Ленинского районов. Нужно сносить без проволочек. Есть и еще одна идея — разбирать гаражи до вывоза. Потому что из-за коммуникаций и узости улиц сделать это бывает очень трудно. Депутаты горсовета согласились обдумать идеи чиновников. Юридическая служба проработает варианты корректировок городских нормативных актов.