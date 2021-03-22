Федеральные трассы готовят к весеннему паводку

Дорожники начинают весенние работы на трассах. Очищают их от остатков снега и льда, готовят водоотводы и водосборы. Всё для того, чтобы дороги при потеплении не оказались залитыми водой, как это оказалось недавно на «Пекинке» в районе Владимира. Основные работы ведутся на трассах М-7 «Волга» и Р-132 «Золотое кольцо».

Во Владимирской области в «группу риска» попали 11 мостов и 22 участка дорог общей протяженностью 8,14 километра. Специалисты отслеживают уровень воды в реках и водоёмах. Ежедневно анализируют данные Гидрометцентра о паводковой обстановке. С середины наступившей недели прогнозируют приход тепла, так что половодье не за горами.

В период весеннего половодья на федеральных трассах организован круглосуточный контроль.

Для синхронизации работ созданы специальные комиссии, дорожники взаимодействуют также с МЧС и ГИБДД. Для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций сформированы 8 мобильных аварийных бригад. Устранять возможные последствия паводка готовы 58 специалистов и 34 единицы техники. Заготовлено почти 2 тысячи кубометров инертных материалов.

Справка. Общая протяженность федеральных трасс М-7 «Волга» и Р-132 «Золотое кольцо» во Владимирской области составляет 459 километров.