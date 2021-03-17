Энергетики прислали «чёрную метку» садоводам

Энергетики пригрозили садоводам СНТ «Ладога» (это за Владимиром в сторону Судогды) отключить электроэнергию. «Чёрную метку» прислали уже второй раз. Сначала в феврале, и вот на днях. Тревогу забили те, кто постоянно живет на дачах. Остаться без тепла и света, а заодно и всех бытовых приборов — это беда. Людей хотят лишить благ по соображениям бюрократическим: договора у них с энергетиками нет. Он в стадии оформления.

В 2019 году садовое товарищество сменило юридическую форму. С того времени председатель пытается оформить договорные отношения с энергетиками. Пока не получилось. А перспектива погрузиться во тьму — вполне реальная. Хотя садоводы, как они уверяют, счета за электричество оплачивают регулярно. А если и бывают сбои, то не по их вине.

— В СНТ многие живут постоянно. Электроэнергия — источник всех наших благ. В прошлом году разразилась пандемия, энергетики приостановили приём счетов — не произвели начисления. Нашей вины в том не было, — сообщила «Призыву» председатель СНТ «Ладога» Татьяна Владимирова.

В садовом товариществе «Ладога» находятся 133 жилых дома.

Фото «Призыва»

«Призыв ТВ» связывался с энергетиками и в феврале, и в марте. Те клятвенно обещали не совершать радикальных действий по отношению к садоводам. Собственников домов в СНТ обязали оформить индивидуальные договора с ресурсоснабжающей организацией. Но для этого им нужно получить технические условия на технологическое присоединение к сетям филиала «Владимирэнерго». Люди это сделали, но акт о технологическом присоединении энергетики никак не предоставят.

— Дом в садовом товариществе — единственное моё место жительства. Если отключить электроэнергию, выйдут из строя все системы жизнеобеспечения: водопровод, канализация, очистные сооружения, отопление, — волнуется житель СНТ Евгений Федотов.

Местные жители готовятся при негативном развитии событий отстаивать свою правоту через суд, антимонопольную службу и прокуратуру. Но даже если дело закончится благополучно и бюрократические процедуры они пройдут, летом садоводов всё равно ждут неприятности. Выделенные мощности, подаваемые товариществу энергетиками, слабоваты.

Нормального электроснабжения хватит от силы на треть домов. А начнётся дачный сезон, садоводы примутся включать бытовые приборы, нагрузка сразу возрастет. В итоге пойдут перебои с электричеством, которые спровоцируют поломки техники.

«Призыв ТВ» будет следить за развитием событий. Жители товарищества будут бороться и за «погоду в доме», и за то, чтобы услуги энергетики предоставили качественными. Имеют право. Как-никак, XXI век за садовым окошком.