Энергетики бесплатно поставят приборы учёта жителям области

По домам жителей Владимирской области сейчас активно ходят частники и предлагают купить приборы учёта энергии. Они упирают на то, что сейчас требуются не простые счётчики, а интеллектуальные. Не поменяешь вовремя — придётся платить по нормативу, что затратно. Это правда: с 1 января 2022 года по все приборы должны иметь функцию интеллектуальной системы учета. Но дело в том, что замену счётчиков в многоквартирных домах должны произвести гарантирующие поставщики, а в индивидуальных — сетевые компании. Так что нет смысла отдавать деньги «левым» офеням.

Владимирцам не надо платить за установку приборов учёта электроэнергии. Это забота энергетиков.

Тарифы на 2021 год утверждены и пока не будут меняться. С 1 июля электричество подорожает в пределах 5,4%. Городские жители заплатят в пределах соцнормы 4,94, сверх неё — 5,91 рублей за киловатт в час. Сельские жители и владельцы квартир с электроплитами будут считать в пределах соцнормы по тарифу 3,46 и сверх — 4,14 рубля за киловатт в час.

В Центральном федеральном округе Владимирская область занимает шестое место по величине тарифа. Впереди Москва, Московская, Калужская, Ивановская и Рязанская области. В будущем, возможно, в тарифах будут учтены и расходы энергетиков по установке счётчиков. Те проговаривают такую возможность.

Многим жителям области интеллектуальные приборы учёта уже установили. И ресурсники отражали эти затраты в инвестиционной программе, настаивая на повышении тарифа. Но эти доводы департамент цен и тарифов не принял. Как будет в перспективе – посмотрим. Известно, что не все ресурсоснабжающие организации, занимающиеся оприбориванием, рассчитали свои расходы на это дело. А нужно учесть не только стоимость счётчиков, но и их монтаж, а также демонтаж старых.

Справка. Услуги по электроснабжению оказывают 33 сетевых организации и 3 гарантирующих поставщика. В 2021 году население платит 71% от экономически обоснованной стоимости электроэнергии. Остальное оплачивают промышленные предприятия.