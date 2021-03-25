Эксперты Сбера помогут сберечь себя и свои деньги

Сбер в качестве генерального партнёра оказывает поддержку VII Неделе финансовой грамотности, принимая активное участие во всех её мероприятиях. Неделя проводится в рамках традиционной всемирной акции «Global Money Week» под девизом «Береги себя и свои деньги». Основные мероприятия проходят в формате просветительского онлайн-марафона 22-28 марта в социальной сети ВКонтакте. До конца апреля территориальные подразделения Сбера продолжат просвещающие активности в регионах России.

Онлайн-марафон ориентирован на разную аудиторию: и на детей и на взрослых. Эксперты банка расскажут подросткам, как ответственно распоряжаться личными финансами и как попасть в вуз мечты с помощью образовательного кредита с господдержкой; студентам будет полезно знакомство с основами ответственного инвестирования и принципами ESG. Родители узнают, как грамотно организовать финансовое воспитание детей и какие инструменты для этого можно использовать, а также как приучить ребенка к цифровой гигиене, защитив от угрозы интернет- кибербуллинга и кибергруминга.

27 марта для взрослой аудитории Сбер проведёт лекцию с сурдопереводом, посвящённую доступности банковских сервисов, инвестициям (ИИС), способам противодействия мошенничеству.

Впервые в рамках Недели финансовой грамотности Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» представит новое бесплатное мобильное приложение «Мой выбор», призванное развивать личностный потенциал старших школьников (iOS: https://apps.apple.com/ru/app/мой-выбор/id1519015783 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.vbudushee.prof.guide.android&hl=ru ).

Организаторы Недели финансовой грамотности — Минфин России и Банк России. Мероприятия Недели реализует Научно-исследовательский финансовый институт (НИФИ) Минфина России. Все мероприятия бесплатные. Полное расписание лекций доступно на портале вашифинансы.рф, а также подписчикам аккаунта «Ваши финансы» в социальный сетях.

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