Две машины такси протаранили пикап

Во Владимире на крупных перекрестках произошло сразу несколько дорожных аварий. Сегодня около пяти часов утра у площади Фрунзе две машины такси столкнулись с пикапом. О пострадавших не сообщается. Вчера у «Белого дома» на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мира днём столкнулись две иномарки. 44-летний водитель «Datsun» выехал на встречную полосу и врезался в «Toyota» под управлением 50-летнего мужчины, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.



В аварии у «Белого дома» пострадал водитель «Toyota». Медицинскую помощь ему оказали на месте ДТП. Вероятно, опять один из водителей проехал на запрещающий сигнал светофора. О похожей аварии днём ранее «Призыв» сообщал здесь.

В 2020 году во Владимире зарегистрировано 118 ДТП из-за несоблюдения очередности проезда перекрестков.

Перекрёсток у «Белого дома» довольно аварийный. По мнению многих автолюбителей, нужно по-иному наладить работу светофоров на этом бойком месте. В ГИБДД сообщают, что каждая авария детально изучается, разбираются все обстоятельства. Выводы и рекомендации об улучшении устройства перекрестков направляются в администрацию города. Но там, признают в ГИБДД, реагируют не всегда оперативно.