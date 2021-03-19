Древние владимирцы верили в Бога усерднее нынешних

В минувшее воскресенье во Владимире сожгли не менее пяти женщин. Конечно, ненастоящих. Эти были масленичные чучела. Сожгли их по законам мифологического сознания — как символ ушедшей зимы. Языческого идола спалили и на Соборной площади, буквально в двух шагах от главного владимирского православного храма. И в день проводов зимы на просьбу о прощении от малознакомых товарищей в Ватсапе все отвечали: «Бог простит!» Если бы нас спросили, а какой Бог должен простить?

По данным последней переписи, 41 процент населения России считает себя православными. Но считать не значит быть, уверен владимирский экскурсовод Алексей Валентинович. Сколько во Владимире по-настоящему религиозных жителей, и какие религии и конфессии исповедуют владимирцы испокон веков? Сегодня говорим об этом.

Не очень религиозный город

— Алексей, в каждом выпуске «Точки на карте», если там идёт речь о храме, при входе в него вы креститесь и читаете молитву. Значит ли это, что вы верующий?

— Вы же не спрашиваете у «Яндекса», какой он веры. И я отвечать не буду. А вот из 350 тысяч жителей Владимира примерно тысяч триста назовут себя православными — детишек каждый день крестят. Но сказать можно всё, что угодно. Лично я под верующим человеком понимаю того, кто живет и верит согласно догмату своей конфессии, регулярно посещает храм. Если так, верующих в нашем городе значительно меньше.

— Сколько?

— Давайте считать. У нас примерно 20 православных храмов во Владимире, средняя наполняемость — 500 человек, то есть 10 тысяч православных могут единовременно по воскресеньям ходить на службу. Но на деле это 5-7 тысяч, не больше.

— А представители других конфессий?

— Если посчитать по религиозным организациям, то протестантов в широком понимании ещё примерно тысяч пять. Пара тысяч сознательно верующих мусульман и человек пятьсот католиков.

— Итого на весь город тысяч 15 по-настоящему религиозных людей?

— Это очень примерная цифра, вы же понимаете. Это те люди, которые не номинально говорят «я православный», «я мусульманин», «я католик», «я буддист», а участвуют в жизни общины, верят согласно догматам и порядкам религии.

— По вашему мнению, получается, что Владимир не очень религиозный город?

— Именно так. По большей части владимирцы — либо агностики, то есть отрицают какое-либо знание, которое им преподают на веру, либо люди, которые пытаются проверить все личным опытом, верят в себя, в свой взгляд на мир. Либо это просто атеисты — в Бога не верующие, а считающие, что всё это физика, и после смерти мы просто распадемся на молекулы.

Английский эволюционный биолог и популяризатор науки Ричард Докинз в книге «Бог как иллюзия» предполагает, что стопроцентно верующих, как и стопроцентных атеистов в обществе очень мало. Большинство людей где-то посередине.

Христианнейший князь и аграрный культ

— С современным положением дел более или менее понятно. А что известно про верования владимирцев прошлого?

— На мосту в центре города написано, что Владимир основан в 1108 году. Начало XII столетия. А Русь крестили в X веке. Ну, конечно, князь Владимир крестил не всю Русь. В каждый дом священник не пришел — только основные города: Чернигов, Новгород, Ростов. Соответственно, коль город Владимир был основан в начале века, то надо сразу понимать, что изначально какая религия была у нас?

— Христианство?

— Естественно! Город основан был христианнейшим князем Володимиром Всеволодовичем Мономахом.

Считается, что Владимир Мономах основал город около 1108 года.

— А как же язычество и аграрный культ?

— Дохристианские верования никогда не составляли единого комплекса на всей территории Руси. Кроме того, с течением времени они видоизменялись, переосмысливались. Так какой-то древний бог плодородия превратился в «игрушечного» Яруна, отсюда Ярунова долина во Владимире, Ярунова гора в Суздале. Нехристианские мифоритуальные представления не исчезали, а приспосабливались, эволюционировали в зависимости от внешних изменений жизни и новых веяний. Но изначально город наш все-таки христианский.

— Или православный?

— Католики у нас тоже, скорее всего, были с самого основания. Условно мы считаем, что католики и православные разделились в середине XI столетия — 1054 году, но всё-таки, кажется, они ещё долго считали себя единоверцами. А наши шедевры — Золотые ворота, Успенский собор, Дмитриевский собор, церковь Покрова-на-Нерли — строил, скорее всего, инженер-католик. Принято считать, что человек, который возвел Успенский собор и храм Покрова, был родом из Северной Италии, а следовательно, католик.

Выгодные иноверцы

— Понятно, что другие христианские конфессии появились во Владимире значительно позже, а что насчет ислама?

— Ислам — это религия, которая исторически у нас тоже была всегда, с самого основания города. Почему? Потому что путешественники, купцы, в первую очередь, приезжали от нашего ближайшего заграничного соседа. А это какой сосед? Болгария!

— Волжская Булгария?

— Нет! Волжской Булгарией ее неправильно называют историографы. Это Болгария, которая находилась на Волге, где в неё впадает Кама. Это города Болгар, Казань — нынешний Татарстан. Ислам тамошние земли приняли в начале X века при хане Алмуше, а Русь крестили только в конце столетия.

— И как они друг к другу относились? Я имею в виду древних христиан и мусульман?

— Взаимоотношения между православными и магометанами в XII веке были в целом неприязненными. Ведь религиозное сознание обоих учений исключает «полноту истины» у кого-либо ещё, кроме как у себя. Но так как болгары и русские были соседями, то, в целом, выгоды от торговли и дружбы «перекрывали» желание друг друга поубивать на религиозной почве.

— Христианство, ислам. Ещё что-то?

— Были ли тут иудеи? Возможно, были. Хазария, конечно, была уничтожена, но иудейский компонент на Руси всегда присутствовал. Знаете, может быть, что и в древнем Киеве были еврейские ворота? И во Владимире, возможно, иудеи присутствовали. Но это неточно.

Старообрядцы и маргиналы

— Возвращаемся в 2021 год?

— Сегодня во Владимире, в первую очередь, само собой, представлено русское православие. У нас в городе есть один храм, где мы можем увидеть, каким оно было в самом начале — до раскола и до реформ Никона. Это Успенская церковь. Единственный в нашем городе полностью сохранившийся храм XVII века. Сейчас он находится в ведении владимирской старообрядческой общины.

Во Владимире около 20 действующих православных храмов.

— Католический храм нам всем знаком. Что в городе сейчас с протестантскими течениями?

— Там же, у католиков, раз в месяц проводят службу лютеране. Есть среди горожан пятидесятники, адвентисты, баптисты. Молитвенный дом последних вы могли видеть на Студеной горе. Армяне не так давно возвели свою церковь в Добром. Есть во Владимире и представители разных экзотических течений: кришнаиты, например, базируются в Вяткино.

— А что-нибудь известно о маргинальных религиозных течениях древнего Владимира?

— Доподлинно, конечно, нет. Скорее всего, среди наших предков встречались богомилы. Вы, наверное, и не слышали ничего о такой христианской секте. У них интересная история сотворения человека. Бог мылся в бане, а дьявол украл у него мочалку, из которой и появился Адам. Так и вышло, что человека создал дьявол, но в нём есть частичка божественного пота. Богомилов уничтожили всех к XVII веку.

Сегодня во Владимире вполне себе мирно уживаются представители различных религиозных течений и конфессий, агностики и разной степени атеисты. Такова истина религиозной жизни города. Спасибо Валентинычу за ликбез.