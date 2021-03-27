Дорогу на Гусь-Хрустальный подлатают за 300 миллионов рублей

В Гусь-Хрустальном районе приведут в порядок 13,5 километров дорог, недавно перешедших в федеральную собственность. Всего в собственность Упрдор «Москва — Нижний Новгород» передали 107 километров, и нынешняя ремонтная компания — первая. Федеральные дорожники выставили на портале госзакупок контракт на ремонт Р-132 «Золотое кольцо». В порядок приведут участок с 335 по 348 километр. Затраты составят 293 миллиона рублей. Таких вложений региональные дороги прежде не видели.

75% дорог в Гусь-Хрустальном районе изношены. Сплошь в ямах и ухабах.

Участок, который будут ремонтировать — двухполосный с шириной проезжей части до 3,5 метров. В рамках контракта обновят верхний и нижний слой дорожного полотна, установят барьерное ограждение, дорожные знаки, укрепят обочины, поставят сигнальные столбики.

Разметку нанесут пластиком, а не быстростираемой краской. На остановках появятся новые автопавильоны. Для стоков обустроят водопропускные трубы. Пешеходные переходы оборудуют по новым стандартам безопасности с установкой опор со знаками над проезжей частью и пешеходными заборчиками.



Часть дорог, оставшихся в собственности района, тоже получит финансирование, но из областного бюджета. Порядка 100 миллионов рублей направят гусевчанам на эти цели в 2021-м.

Справка. 107 километров федеральных дорог проходит по Гусь-Хрустальному и Судогодскому районам. На них 7 мостов и 2 путепровода через железнодорожные пути. Р-132 «Золотое кольцо» стала третьей автодорогой федерального значения во Владимирской области. В её состав также вошел участок подъездной дороги к Иваново с 21 по 122 км. Таким образом, общая протяженность сети федеральных дорог в регионе вместе с М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры» составляет 476 километров.