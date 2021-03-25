Дороги Владимира уходят под воду из-за оттепели

Долгожданная весна, а с нею и оттепель превращают накопившиеся за зиму на улицах Владимира сугробы в настоящие моря. А под ними лед. Чтобы не промокнуть и не упасть, горожанам приходится проявлять чудеса акробатики. В мэрии рапортуют, что сотрудники «Владимирводоканала» ежедневно проверяют городские ливневки и расчищают решетки ото льда. Именно он препятствует оттоку талых вод. Параллельно откачивается вода с городских тротуаров и дорог. Сегодня на этих работах заняты 6 единиц спецтехники и более 40 работников предприятия.

На балансе «Владимирводоканала» находится около 150 км сетей ливневой канализации.

В мэрии напоминают, что жители города могут подать заявку на откачку воды. Обратиться можно через интернет-портал «Владимир — это мы», а также позвонив в диспетчерскую МУП «Владимирводоканал» по круглосуточному телефону 53-49-09.

Высказать свое мнение по поводу уборки города в целом можно обратившись в Центр управления городскими дорогами по телефону 47-90-94 (с 6.30 до 16.00) или на мобильный круглосуточный телефон 8-960-721-49-49.

Жалобы на качество и оперативность уборки управляющими компаниями принимаются на «горячую линию» управления ЖКХ по телефону 53-26-30. Он работает с 8.30 до 17.00 ежедневно, в рабочие дни. Также можно ежедневно в круглосуточном режиме обращаться на телефоны единой городской дежурно-диспетчерской службы: 05 и 53-11-48.

Ранее «Призыв» рассказывал, как жители Владимира вынуждены браться за лом, чтобы их дома не затопило.