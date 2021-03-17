Домик окнами в сад будет водить детей подальше

В новых владимирских микрорайонах Веризино и Полянка вот-вот откроются корпуса детского сада. Родителям даже путёвки дали. Только почему-то не в то учреждение, что под окнами, а в то, что подальше. Семьи, проживающие в многоэтажках Веризино, поведут детей на Полянку, а семьи из коттеджной Полянки, наоборот, к высоткам. Расстояние между корпусами нового садика приличное — пешком не добраться. На автобусы надежды мало. Интервалы между движением — 40-50 минут. Работающие родители будут либо опаздывать на работу, либо приводить ребенка к открытию садика. Люди негодуют: какой смысл строить сад под окнами, если управление образования всё равно распределяет места как бог на душу положит?

Два новых корпуса в Веризино на 115 мест и на Полянке на 50 мест объединили в один — ДОУ № 19.

— Мы подали заявление в садик через неделю после рождения дочки. Когда ей исполнилось 1,5 года, мы получили решение управления образования о зачислении её в садик № 96. На тот момент под окнами у нас стали строить новый детский сад — решили подождать его, — рассказывает житель Веризино Максим Кабанов. — Каково же было наше удивление, когда нам позвонили из садика с Полянки и сказали, что мы зачислены туда! То же самое – у наших соседей.

«Призыв» сообщил о проблеме веризинцев главе областного центра Андрею Шохину. Тот был удивлен такими особенностями распределения путёвок в новый детский сад. Он обещал родителям разобраться. И предложил начальнику управления образования проработать вопрос о запуске автобуса между многоэтажным и малоэтажным кварталами Веризино. Есть во Владимире школьные автобусы, может появиться и садиковый.

— Проблема возникла именно с устройством детей в возрасте до 3 лет, — пояснила начальник управления образования города Владимира Елена Малик. — В микрорайоне их много. В корпусе в Веризино открыты две группы для детей ясельного возраста, но они уже заполнены. А выше первого этажа малышей нельзя, не имеем права. Поэтому выдаём сейчас путевки в одноэтажный корпус на Полянке.

Также в мэрии пообещают решить транспортную проблему микрорайона. Управление образования сформировало заявку в управление транспорта о необходимости скорректировать маршруты № 4С и 9С. Надеемся, что перевозчики найдут возможность добавить машины на линию и сократить интервалы их работы.