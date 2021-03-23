Дом под защитой: чебоксарцы страхуют свое жилье чаще других жителей Приволжья

В среднем по стране свои дома и квартиры защищают 10% россиян, выяснила дочерняя компания Сбербанка «Сбербанк страхование». В Приволжье самыми активными страхователями стали жители Чебоксар.

Исследование, проведённое в 75 городах с населением более 250 тыс. человек, показало, что сейчас свои дома и квартиры страхует в среднем каждый десятый россиянин (по договорам добровольного и ипотечного страхования, муниципальным программам).

Пётр Колтыпин, Вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк:

«Наш опрос показал, что самый большой интерес к защите имущества в Приволжье проявляют жители Чебоксар — 11% горожан утверждают, что их жильё сейчас застраховано. Активность жителей Казани соответствует общероссийской: жилье страхуют 10% горожан. В других городах Приволжья квартиры и дома страхуют реже, чем в среднем по России, и это при том, что наш регион в значительной степени подвержен подтоплениям и лесным пожарам. В Саранске, Ижевске и Перми свое жилье защищают по 9% жителей, в Нижнем Новгороде, Кирове, Набережных Челнах и Владимире — по 8%. Полис «Сбербанк страхования» по программе «Защита дома +» можно приобрести во всех отделениях СберБанка, а также в мобильном приложении СберБанк Онлайн (6+), причём в СберБанк Онлайн с 22 по 28 марта 2021 года полис можно оформить со скидкой 25%».

Страховой полис покрывает самые распространённые риски, которым может подвергаться жильё: заливы, пожары, противоправные действия третьих лиц, чрезвычайные ситуации, стихийные бедствия, ответственность перед соседями. Последний риск особенно актуален, поскольку в последний год россияне активно взялись за ремонты своих квартир. 7,2% участников исследования «Сбербанк страхования» говорят, что их соседи недавно делали ремонт, и каждому пятому из них это доставляло те или иные неудобства.

Страховка также может защитить квартиру от последствий аварий общедомовых инженерных коммуникаций.

Катрин Соомре, Директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка:

«По данным Центробанка, на аварии систем отопления, водопровода и канализации приходится 20% от общего количества выплат по страхованию квартир и домов граждан. «Сбербанк страхование» за 2020 год урегулировала 10,7 тыс. страховых случаев по программе «Защита дома +» и ипотечному страхованию и выплатила клиентам 1 млрд рублей».

Для максимального сокращения срока выплат по наиболее распространённым страховым случаям в программе «Защита дома +» от «Сбербанк страхования» действует программа упрощённой процедуры сбора и подачи документов «Зелёный коридор», по которой сроки урегулирования не превышают 5 рабочих дней. При наступлении страхового события подать заявление и необходимые документы на выплату можно через мобильное приложение СберОсмотр.