Длинные «концы» мешают автобусам быстро ездить

Владимирцам, жалующимся на плохую работу общественного транспорта, в мэрии посоветовали ездить с пересадками. «Не ждите автобуса, следующего из точки А в точку Б. Пользуйтесь услугами разных перевозчиков!» Светлая мысль родилась после утреннего рейда. Его провели чиновники администрации совместно с общественниками. Дежурили на остановке у рынка «Слобода». Вердикт: автобусов много и ходят они исправно. Только разными маршрутами. А толпы на остановках образовываются потому, что люди по старинке, приученные прежними перевозчиками, ждут конкретного номера автобуса или троллейбуса.

«Болевые точки» города — юго-запад, Юрьевец, Доброе. Самые густонаселённые, спальные районы. У большинства маршрутов, следующих в эти микрорайоны, длинные «концы», пояснили в городском управлении транспорта. От Верхней Дубровы до «Глобуса» путь не близкий, вот и не успевают разгрузить остановки от наплыва людей. Как раньше успевали – загадка.

Впрочем, причины напряжённости с транспортом во Владимире уже назывались раньше. И фигурировали там не длинные «концы». А дефицит водителей и кондукторов. Не идут люди на такую зарплату при таких условиях труда. Поэтому пересадки — единственный способ не опоздать на работу и в вуз, разводят руками чиновники.

Длина автобусных маршрутов — от 23 до 27 километров в одну сторону

В начале года мэрия Владимира выступила против повышения стоимости проезда в общественном транспорте. Цены разового и ежемесячного билета остались прежними. Но, видимо, удорожание произойдёт само собой. Во всяком случае, для владимирцев, платящих за каждую поездку. Если ездить с пересадками — по любому отдашь вдвое больше. Поэтому есть смысл перейти на единые проездные за 1500 рублей.

— В Тульской области пошли по такому сценарию. Стоимость ежемесячного проездного снизили с 1500 до 1000 рублей в месяц, а цену на разовый билет подняли с 20 до 25 рублей. Но сделали исключение для тех, кто платит картой, снизив платеж до 19 рублей. В итоге все поездки стали прозрачны, ни один пассажир не остался не учтенным. И главное, люди стали без проблем ездить с пересадками, начав даже по факту экономить на затратах на проезде, — говорит эксперт Общероссийского народного фронта Илья Зотов.

Общественник уверен, что сегодня треть билетов обналичивается и выходит из оборота. Поэтому перевозчики и не протестовали, требуя повышения стоимости проезда. Кое-какая мелочишка без налоговых отчислений в копилку транспортных компаний всё равно попадает.

Пассажиров расстраивает, что ни мэрия, ни перевозчики не стараются радикально улучшить транспортную ситуацию. Например, внести временные корректировки в маршруты и графики. И многие владимирцы ждут потепления, когда можно будет больше ходить пешком.