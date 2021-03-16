Диспансеризацию и профосмотры возобновили во Владимирской области

Поликлиники Владимирской области возобновили диспансеризацию взрослого населения и профилактические осмотры, которые не проводились из-за пандемии коронавируса. По плану облздрава, проверить свое здоровье в этом году должны более 319 тысяч жителей региона. Порядка 257 тысяч человек ждет диспансеризация и более 62 тысяч человек – профилактические осмотры.

Диспансеризация взрослого населения проводится 1 раз в 3 года – для граждан в возрасте от 18 до 39 лет и ежегодно – для граждан в возрасте 40 лет и старше. Профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно, за исключением года проведения диспансеризации.

Такие визиты в поликлинику помогают выявить признаки опасных заболеваний на ранних стадиях.

Пройти диспансеризацию и профосмотр можно в территориальной поликлинике по месту жительства.

Ранее «Призыв» рассказывал, как жители Владимирской области могут лечиться в частных клиниках за государственный счет.