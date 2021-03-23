Диспансеризация вернулась: зачем проходить плановые осмотры?

Во Владимирской области возобновилась диспансеризация. Ранее программа была приостановлена из-за пандемии коронавируса. В этом году пройти профилактический осмотр в поликлинике могут люди, рожденные в 2003, 2000, 1997, 1994, 1991, 1988, 1985, 1982 годах, а также все граждане старше 40 лет. По прикидкам облздрава, диспансеризация-2021 коснется 300 тысяч жителей региона. Зачем нужно идти к врачу, даже если ничего не болит, и что конкретно у вас проверят в рамках диспансеризации? Ответим на стыдные вопросы про плановые профосмотры.

Я не болею. Зачем мне к врачу?

Диспансеризация – это государственный вариант скрининговых исследований. Скрининг – это исследования и медицинские манипуляции, направленные на выявление заболеваний на ранней стадии. Смысл в том, чтобы поймать болезнь до того, как она начнет причинять неудобства.

Болезнь на ранней стадии вылечить легко, но диагностировать сложно, а на поздней – наоборот.

Есть заболевания, долго никак себя не проявляющие. А когда появляются симптомы, вылечить их может быть очень сложно или даже невозможно. Это касается большинства видов рака. Или, к примеру, гепатит С называют ласковым убийцей, потому что практически до самого конца больной не чувствует никаких симптомов.

Еще каждому взрослому не помешает знать свой уровень сахара, холестерина и артериальное давление. Да и флюорографию в стране с неблагоприятной обстановкой по туберкулезу делать нужно регулярно.

Я еще молодой. Какая диспансеризация?

Программа рассчитана на всех, кому исполнилось 18 лет. И в год совершеннолетия вам положена ваша первая диспансеризация. Каждые три года до 39 лет вы будете проходить примерно одни и те же исследования. В рамках профилактического осмотра врач измерит ваш рост и вес, проверит давление, сделает ЭКГ.

Сердечно-сосудистые заболевания – самая частая причина смерти в России. Вы, наверное, слышали заезженную фразу про то, что инфаркт молодеет. Его риск связан с тремя вещами: избыточная масса тела, высокий холестерин и повышенное давление. Будете их контролировать – проживете долго.

Девушкам с 18 лет положен скрининг на выявление рака шейки матки.

Поэтому в рамках диспансеризации девушки каждые три года посещают гинеколога и сдают анализ на онкоцитологию. Кстати, в странах, где программа скрининга этого вида рака действует уже давно, кривая смертности от него пошла вниз. В России рак шейки матки до сих пор является одной из основных причин смерти молодых девушек. Обнаруженное на ранней стадии, это заболевание достаточно легко лечится.

Вне зависимости от пола с 18 до 39 лет в рамках диспансеризации вам сделают флюорографию и проведут осмотр кожи и слизистых на предмет подозрительных новообразований.

А вдруг что-то найдут? Мне страшно

Как мы уже говорили, большинство заболеваний, обнаруженных на ранних стадиях, хорошо лечатся. Именно на диагностику их до появления симптомов направлены скрининговые исследования. Существуют болезни, которые быстро прогрессируют, существуют болезни, которые вообще не лечатся, есть те, обнаружение которых на любой стадии на прогноз не влияет. Эти заболевания нет смысла искать в ходе скрининговых исследований, их и не ищут.

Поэтому бояться, что у вас что-то найдут, — глупо.

Гораздо хуже, если у вас чего-то не найдут и болезнь в какой-то момент сама себя обнаружит. А, как вы уже знаете, после появления симптомов вылечить некоторые заболевания гораздо сложнее, чем до.

Это касается, например, колоректального рака или рака молочной железы. Скрининг этих заболеваний у нас начинают с 40 лет. Рак груди – самый частый убийца женщин в мире. Для его раннего выявления в рамках диспансеризации делается маммография. Это рентгенологическое исследование молочной железы. Поставленный на ранней стадии, этот диагноз часто дает возможность обойтись без тотального удаления груди.

Колоректальный рак – это злокачественное новообразование толстого кишечника или прямой кишки. Про это заболевание известно, что развивается оно довольно долго и опять же легко лечится в том случае, если будет обнаружено вовремя. В обратном случае заболевание это смертельное. Ежегодно в мире от него умирают 880 тысяч человек. В рамках диспансеризации, начиная с 40 лет, мужчины и женщины сдают анализ кала на скрытую кровь. Это и есть скрининг колоректального рака.

Какие еще исследования и осмотры?

В 45 лет вам сделают гастроскопию. Мужчинам с 45 лет положено сдавать кровь на ПСА – это скрининг рака простаты. Чем старше пациент, тем более тщательно будут проверять его сердечно-сосудистую систему. Вам обязательно рассчитают индивидуальные риски инфарктов и инсультов.

Диспансеризация в любом возрасте начинается с заполнения анкеты, сбора анамнеза, расспроса о вредных привычках.

Измерение внутриглазного давления проводится один раз до 45 лет и каждый год после достижения этого возраста. Если у вас будут какие-то жалобы, то вас направят к необходимому специалисту.

Начиная с 45 лет, каждые три года вы будете сдавать примерно одни и те же анализы и проходить одни и те же исследования до 75 лет. С 75-ти перечень снижается, но не снижается необходимость диспансеризации.

Во время пандемии коронавируса мы как будто забыли о существовании других заболеваний. Но это ложное чувство. По-настоящему забыть о некоторых болезнях мы сможем только тогда, когда все взрослые жители нашей области и всей остальной страны перестанут игнорировать диспансеризацию.

Записаться на плановый осмотр вы можете в поликлинике по месту жительства.