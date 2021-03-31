Детские лагеря Владимирской области начали прием заявлений

Во Владимире стартовал прием заявлений в детские загородные лагеря «Дружба» и «Икар». Подать их можно на 4-ом этаже многофункционального центра предоставления услуг на Октябрьском проспекте, д. 47, в рабочие дни с 08.30 до 17:00. При себе необходимо иметь свой паспорт и копию свидетельства о рождении или паспорта ребенка. Подать заявление могут только родители или законные представители ребенка.

Стоимость путевок в лагерь пока не сообщается. По нашей информации, цены озвучат к середине апреля. Тем, кто уже подавал заявления в эти лагеря в прошлом году, волноваться не стоит. Их актуализируют.

— Заявления с прошлого года от родителей действительны, администрация лагеря обзванивает родителей и уточняет информацию, — рассказали «Призыву» в администрации загородного лагеря «Дружба».

Летний отдых детей в этом году будет организован в три смены. В «Икаре» они пройдут с 8 по 28 июня, со 2 по 22 июля и с 26 июля по 15 августа. В «Дружбе» с 7 по 27 июня, с 1 по 21 июля и с 25 июля по 14 августа.

По интересующим вопросам можно обращаться по адресу: ул. Михайловская, д. 24 (офис ДЮЦО «Дружба» и «Икар») по будням с 8:30 до 17:00.

Напомним, что в прошлом году от детского отдыха во Владимирской области были вынуждены отказаться из-за пандемии. Дети и родители до последнего надеялись, что смену организуют хотя бы в августе, но нет.

Ранее «Призыв» сообщал, что Роспотребнадзор разрешил детям отдыхать в лагерях других регионов. Увеличили и разрешенное количество детей в отрядах с 50% до 75%.