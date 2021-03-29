Детская поликлиника на Добросельской временно переехала

Филиал поликлиники областной детской клинической больницы на Добросельской, 197а, переехал на улицу Погодина, 2-б. Уже с сегодняшнего дня там начали вести приём врачи-педиатры и узкие специалисты. Здание долгое время пустовало, раньше там располагался медцентр «Поликлиника − Автоприбор».

Переезд поликлиники – мера вынужденная и временная, уточнила главный врач областной детской клинической больницы Светлана Макарова. В филиалах на Добросельской, 197а и 34д, начинаются ремонтные работы.

В поликлиническом корпусе на Добросельской, 197а, откроется бережливая поликлиника.

При этом поликлинике на Добросельской, 34д, менять временно адрес не придется. Ремонт там проведут поэтажно. Работы по обоим адресам планируется завершить до конца текущего года. На это выделят 240 миллионов рублей. Для нужд поликлиник уже закуплены современные лабораторные анализаторы, офтальмологическое и физиотерапевтическое оборудование. На очереди – приобретение магнитно-резонансного томографа.

Также будут заменены инженерные коммуникации, обновлены фасады, отремонтированы кабинеты врачей, санитарные комнаты, благоустроена прилегающая территория.

Ранее «Призыв» сообщал, что во владимирской больнице № 6 заработал компьютерный томограф. В арсенале медицинского учреждения это первое такое оборудование.