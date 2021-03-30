Держи зонт, жди ремонт. Аварийцам приказали держаться три года

Жители дома на Разина, 4, во Владимире готовы затеять тяжбу с мэрией. Хотят они одного — переехать. Дом, признанный аварийным семь лет назад, обещали расселить в марте 2021-го. Март заканчивается. Переездом не пахнет. Пахнет другим — сыростью и гнилью. Снег тает – дом «плывёт».

Двери и доски на полу перекосились. Стены, и без того старые, потрескались ещё больше. С потолка осыпается штукатурка. Расселение отложили ещё на два года. Без объяснения причин. Жильцы боятся, что до 2023 года их жилище не простоит.

«Призыв» рассказывал о злополучном доме. После этого жильцов навестили надзорные инстанции, представители УК и администрации города. Делали какие-то замеры, фотографировали, снимали на видео самые проблемные места дома. После обследования жильцам сказали, что в доме будет ремонт.

Жильцы встревожены тем, что ремонтом дело и ограничится.

— Они так и говорят: ваш дом еще 100 лет простоит. У нас брёвна все прогнили, стены на обоях держатся, кирпичная кладка кусками валяется у дома. Что тут можно отремонтировать? — возмущаются жильцы. — У нас унитаз перекосило так, что в бачок вода не поступает. И каждый день картина ухудшается. Будет ремонт — внешние ямы заляпают, а несущие конструкции разрушены.

В аварийном доме числятся 45 человек. Почти половина там не живут — страшно. Но ежемесячно платят за услуги ЖКХ от трёх до шести тысяч рублей. В полуразрушенных квартирах остались те, кому совсем некуда деться.

Двухэтажное деревянное здание построено 74 года назад. Несколько поколений здесь родились, росли, женились и уходили в мир иной. Нынешние пенсионеры вспоминают родителей, так и не дождавшихся переезда в благоустроенное жилье.

— Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилья осуществляются поэтапно, исходя из доведенных администрацией Владимирской области лимитов финансирования. Поэтому, учитывая очередность и лимиты финансирования, отселение граждан из дома на ул. Разина, 4, переустановлено на срок до 01.02.2023, а срок сноса — до 01.04.2023, — сообщили в администрации города.

Но и через три года, если дом достоит до светлой даты расселения, проблемы у людей не исчезнут. Они просто станут другими. Сейчас жильцов приватизированных квартир не переселяют. Им просто дают компенсацию, на которую они и должны сами себе приобрести новое жильё.

Стоимость социального квадратного метра, по которой рассчитываются компенсации за жилые помещения, — низкая.

Низкая, во всяком случае, для Владимира. В областном центре найти жильё по 36,9 тысячи рублей за квадратный метр нереально. И строить новое за такие деньги застройщики не соглашаются. Значит, аварийщикам-покупателям нужно будет брать кредит, влезать в долги.

Муниципалитеты вправе доплатить за новое жильё для аварийцев. Но в городском бюджете, разводят руками власти, денег на это нет. Могли бы помочь областные, кивают в мэрии, но те тоже не торопятся. В итоге страдают люди. Платят и за свое аварийное, и за съёмное жильё, не имея ни перспектив, ни надежды.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»

Ваши новости отправляйте на номер +7 (980) 757-63-68 в Viber или WhatsApp

