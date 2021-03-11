День технологий Сбера: как прошла главная технологическая конференция для школьников и студентов

В конце февраля состоялся первый всероссийский День технологий Сбера — онлайн-конференция, посвящённая прикладным исследованиям, инновациям и технологическим прорывам в бизнесе. Главными организаторами выступили школьный и студенческий акселераторы SberZ и SberStudent. Трансляция проходила в прямом эфире и собрала более шести тысяч просмотров, её материалы доступны всем желающим на YouTube-канале СберТВ (день первый, день второй).

День технологий — яркая и ёмкая демонстрация многообразия и возможностей современных технологий и передовых исследований Сбера, которые становятся доступны старшеклассникам и студентам для профессионального развития и создания собственного высокотехнологического бизнеса. На мероприятии лидеры инновационных лабораторий и компаний экосистемы Сбера рассказали о главных технологических трендах и поделились примерами внедрения своих исследований в бизнес и для улучшения нашей повседневной жизни. Этот опыт и знания помогут участникам акселерационных программ найти свои идеи для собственного технологического стартапа или определиться с дальнейшим карьерным выбором.

Актуальность конференции была подтверждена большим количеством вопросов спикерам со стороны аудитории. Больше всего школьников и студентов интересовало, какие нужны навыки для развития в сферах искусственного интеллекта и кибербезопасности. Также зрители участвовали в специальном квизе, самые активные получили призы от экосистемы Сбера: SberPortal, SberBox, SberCloud, худи от «Союзмультфильма», подписки на СберЗвук, СберМаркет, Okko и СберПрайм.

Участники Дня технологий могли в режиме реального времени зарегистрироваться на бесплатные акселераторы SberZ (для школьников 8‒11-х классов и студентов средних специальных учебных заведений, подать заявку можно до 15 марта на сайте https://sber-z.sberclass.ru) и SberStudent (для студентов вузов, аспирантов, научных сотрудников). Цель акселераторов — дать все необходимые знания и ресурсы для запуска собственного успешного технологического бизнеса.

Наталья Магидей, Управляющий директор SberX, руководитель акселерационных программ Сбербанка:

«Думаю, что такие открытые для всех желающих мероприятия очень важны не только для узнавания трендов, но и для знакомства молодёжи с современными возможностями и направлениями, которые перед ними открыты. На Дне технологий мы старались вдохновить участников, показать им, что в их руках — возможность изменять мир и создавать то будущее, о котором они мечтают. Уверена, о многих, кто был с нами на мероприятии и кто примет участие в школьном и студенческом акселераторах SberZ и SberStudent, мы ещё услышим. А если кто-то пропустил трансляцию, то может в любое время посмотреть запись ключевых выступлений на YouTube-канале СберТВ»

Альберт Ефимов, Вице-президент, директор Управления исследований и инноваций Сбербанка:

«Инновации — это контактный вид спорта во всех смыслах. Молодые предприниматели должны быть готовы к суровой реальности технологического рынка. Надо уметь находить правильные контакты и достигать ожидаемых результатов. Можно набивать шишки самому, а можно пройти ускоренный и эффективный курс молодого инноватора, который поможет избежать критических ошибок и даст больше шансов на победу в конкурентной борьбе. Именно таким ускоренным курсом и являются молодёжные акселерационные программы Сбера — SberZ и SberStudent».

ПАО Сбербанк