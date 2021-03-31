Четыре коровы погибли во время крупного пожара на ферме

Свидетелями крупного пожара минувшей ночью стали жители деревни Нечаевская Гусь-Хрустального района. Загорелась ферма с животными. Сообщение на пульт спасателей поступило в 01.38, возгорание заметили поздно. Когда пожарные были на месте, часть фермы была полностью охвачена огнем. Пламя в любой момент могло перекинуться на все строение.

Площадь возгорания составила 800 кв. метров.

Пожарные не дали огню распространиться по всему зданию. 15 поросят удалось спасти, 4 коровы погибли. Погибших и пострадавших людей нет, уточняет пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области. Причина случившегося устанавливается.

В черезвычайном ведомстве напоминает жителям региона о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. В случае пожара следует звонить по телефону спасения «01» (с городского) или «101» (с мобильного).

Ранее «Призыв» рассказывал сразу о двух пожарах, на которых сотрудники МЧС спасли животных. Они произошли также в Гусь-Хрустальном районе. Сначала пожарные отстояли вольер с коровами, баранами и собаками. Затем из горящего сарая спасли кролика, двух куриц и двух свиней.