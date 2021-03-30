Четыре автомобиля сгорели за одну ночь во Владимирский области

Минувшая ночь стала недоброй для владельцев машин, припаркованных на улицах Кольчугино. Сразу три пожара произошло в этом городе, причем на соседних улицах. Сначала в 02.20 загорелись две машины, припаркованные на стоянке на улице Ухтомского. Еще один пожар произошел через несколько минут на улице Дружбы. Звонки в МЧС поступили поздно. Когда пожарные были на месте, машины уже были полностью охвачены огнем. Погибших и пострадавших нет.
Под утро, в 05.45, пожарные получили сообщение о возгорании грузового автомобиля в деревне Аленино Киржачского района. Горела кабина и часть грузового полуприцепа. Никто также не пострадал.
Причину возгораний устанавливают дознаватели. А пока пользователи соцсетей придерживаются мнения о том, что в Кольчугино это были поджоги.
Ранее «Призыв» сообщал о пожаре в посёлке Бурино Вязниковского района. Там дотла сгорела сельская библиотека.
Ольга Ефремова
Фото ГУ МЧС России по Владимирской области
Видео группы «Подслушано Кольчугино«
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