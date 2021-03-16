Чем порадует Фестиваль анимационного кино в Суздале

Традиционно на фестивале демонстрируется обширная внеконкурсная программа, состоящая из отечественных и зарубежных мультфильмов, ретроспектив, специальных мероприятий. В этом году гостей и участников ждет эстонская мультипликация: фильмы патриархов рисованной анимации Рейна Раамата и Прийта Пярна, а также коллекция новой анимации студии Eesti Joonisfilm – фильмов Тендера Прийта, Каспара Янциса, Юло Пиккова и Майта Лааса.

Мультипликация в Таллине возникла довольно поздно. Государственной воли на то не было, а потому развивалось мультпроизводство сумбурно, медленно и неуклюже. В 1958-м появилась первая студия, до 1962 года на ней работал всего один режиссер, к концу шестидесятых их число возросло до трех. И сегодня в Эстонии выпускается куда меньше мультфильмов, чем в той же России, зато каждый второй становится международным событием.

Порой даже появляется ощущение, что Эстония то ли предвосхищает, то ли диктует мировую анимационную моду. С одной стороны, чем дальше, тем сильнее становится влияние Прийта Пярна и его школы. С другой — все больше обращает на себя внимание альянс мультипликаторов с Nukufilm, открывающий новые пути для кукольного кино. И не только. Нервный, ультрасовременный дизайн, абсурдный, порой диковатый юмор, сложная образность — эти особенности эстонской анимации все больше привлекают поклонников и подражателей.