Чем порадует Фестиваль анимационного кино в Суздале

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Гибридный формат
XXVI Открытый российский фестиваль анимационного кино (6+) пройдет в Суздале с 17 по 22 марта 2021 года. Участники, члены жюри и приглашенные гости традиционно посетят город-музей, чтобы лично поучаствовать в форуме. Онлайн-мероприятия фестиваля стартовали 15 марта на платформе «SUZDALFEST.ONLINE». Регистрация на платформе является бесплатной и доступна всем пользователям Интернета РФ, стран СНГ и Балтии.
ОРФАК – главное российское событие для всех деятелей анимационного искусства, крупнейший профессиональный смотр отечественной мультипликации. Ежегодно в рамках фестиваля проходят многочисленные творческие и деловые встречи, в которых принимает участие более двух тысяч человек. Что же ожидает любителей мультиков на крупнейшем анимационном форуме в этом году?
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Обширная онлайн-программа
В течение семи дней на suzdalfest.online будут показаны программы фильмов-лауреатов первого пятилетия ОРФАК, хроники Суздальфеста, фильмы-призёры Всероссийского фестиваля детского мультипликационного кино «Жар-Птица», ретроспективы, посвященные творчеству Романа Качанова, Леонида Шварцмана, Евгения Мигунова, Анатолия Карановича, Эдуарда Назарова, Валерия Угарова. На платформе можно посмотреть все фильмы конкурсной и внеконкурсной программ (кроме полных метров), включая специальную опцию для интернет-версии: двукратный повторный просмотр этих программ в течение 48 часов после премьерного показа.
Помимо кинопросмотров для онлайн-участников Суздальфеста организована прямая трансляция всех мероприятий деловой программы форума: мастер-классы, дискуссионные панели, питчинги и презентации. Только для пользователей suzdalfest.online ежедневно будут проходить неформальные стримы – прямые включения из самой гущи событий Суздальфеста.
В течение двух дней после церемонии награждения победителей будут повторно транслироваться ретроспективы и спецпрограммы фильмов, а также ключевые события деловой программы фестиваля. Расписание можно посмотреть здесь.
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Конкурсные показы
Традиционно внимание участников фестиваля приковано к конкурсной программе, в которую вошли самые новые авторские фильмы, сериалы, коммерческие ролики, полнометражные анимационные фильмы. В этом году на участие в фестивале было подано 266 заявок, из которых в конкурсную программу вошли 96 работ: 27 авторских короткометражных фильмов, 14 эпизодов сериалов, 22 студенческие работы, 13 фильмов-дебютов, 5 полнометражных мультфильмов и 15 работ прикладной анимации.
По итогам просмотра всех фильмов конкурса и внеконкурса жюри авторской и жюри коммерческой анимации определит обладателя Гран-при и распределит специальные награды среди участников. По результатам общего профессионального рейтинга будут вручены призы, а его победитель станет президентом следующего XXVII ОРФАК.
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«Утренняя зарядка» детских студий
В рамках XXVI ОРФАК пройдет Третий всероссийский конкурс детского мультипликационного кино «Утренняя зарядка». Каждый фестивальный день будет начинаться с ярких, интересных работ, созданных детскими непрофессиональными творческими коллективами и индивидуальными авторами. Среди них будут и мультфильмы детской анимационной студии «Начало» из Владимира: «Загорелые каникулы» и «Русалочка и Акула».
Кроме того, действующие руководители детских студий, педагоги и аниматоры проведут во время фестиваля в Суздале круглый стол на тему: «Как и зачем создавать студию детской̆ анимации?».
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Эстонская мультипликация
Традиционно на фестивале демонстрируется обширная внеконкурсная программа, состоящая из отечественных и зарубежных мультфильмов, ретроспектив, специальных мероприятий. В этом году гостей и участников ждет эстонская мультипликация: фильмы патриархов рисованной анимации Рейна Раамата и Прийта Пярна, а также коллекция новой анимации студии Eesti Joonisfilm – фильмов Тендера Прийта, Каспара Янциса, Юло Пиккова и Майта Лааса.
Мультипликация в Таллине возникла довольно поздно. Государственной воли на то не было, а потому развивалось мультпроизводство сумбурно, медленно и неуклюже. В 1958-м появилась первая студия, до 1962 года на ней работал всего один режиссер, к концу шестидесятых их число возросло до трех. И сегодня в Эстонии выпускается куда меньше мультфильмов, чем в той же России, зато каждый второй становится международным событием.
Порой даже появляется ощущение, что Эстония то ли предвосхищает, то ли диктует мировую анимационную моду. С одной стороны, чем дальше, тем сильнее становится влияние Прийта Пярна и его школы. С другой — все больше обращает на себя внимание альянс мультипликаторов с Nukufilm, открывающий новые пути для кукольного кино. И не только. Нервный, ультрасовременный дизайн, абсурдный, порой диковатый юмор, сложная образность — эти особенности эстонской анимации все больше привлекают поклонников и подражателей.
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«Имена, которые не должны быть забыты»
Ведущие авторы и режиссеры анимационного кино примут участие в творческих встречах. Создатель «Ежика в тумане» Юрий Норштейн и режиссер детского кино Юлий Файт проведут вечер воспоминаний «Мастера о мастерах. Об именах, которые не должны быть забыты», на котором расскажут зрителям о творчестве Марины Соколовой. Художник-постановщик киностудии «Союзмультфильм» работала преимущественно в группе классика советской мультипликации Ивана Петровича Иванова-Вано.
Продюсер издательских проектов киностудии «Союзмультфильм» Станислав Дединский совместно с журналистом Ларисой Малюковой презентуют издательские проекты: «Борис Дёжкин. Страницы биографии», «Дрессировщик жуков. Владислав Старевич создает анимацию», «Леонид Шварцман. Книга к 100-летию художника-постановщика анимационных фильмов».
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Квиз, плиз!
Фестивальные дни будут завершаться концертами музыкальных групп и исполнителей, а в один из вечеров киностудия «Союзмультфильм» организует для участников тематический квиз в честь своего 85-летия. Весёлая интеллектуально-развлекательная битва «КВИЗ, ПЛИЗ!» начнется в 21.30 20 марта и будет состоять из 7 раундов. Регистрируйте свою команду от 2 до 9 человек и поборитесь за призы от киностудии «Союзмультфильм!». Всех участников ожидают неформальная атмосфера, закуски и напитки. Регистрация здесь.
Подготовила Татьяна Лысова
Фото ОРФАК