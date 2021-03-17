Большегруз с битумом вспыхнул во Владимире

Во Владимире горел большегруз с битумом. Автомобиль вспыхнул из-за ДТП, которое произошло накануне около 23.20 на Южном объезде города. По предварительной информации, водитель «DAF» не справился с управлением и наехал на отбойник. Емкость с битумом оказалась пробитой, автомобиль вспыхнул. Пожар оперативно потушили сотрудники МЧС.

Цистерна большегруза получила пробоину.

Пострадавших в ДТП нет, уточняет пресс-служба УМВД России по Владимирской области. Движение из-за аварии на данном участке дороги в сторону Москвы было частично затруднено и восстановлено сегодня к 6 утра. Все обстоятельства случившегося сейчас устанавливает полиция.

Ранее «Призыв» сообщал, что водитель «УАЗа» пострадал в ДТП в Кольчугинском районе. Чтобы достать 64-летнего мужчину из покореженного автомобиля, спасатели проводили деблокировку.