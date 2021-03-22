Большая наука создаст в Киржачском районе крайний север

В Киржачский район придёт большая наука. Компания «Русклимат», создавшая 7 лет назад технопарк в этой территории, начинает второй этап его развития. Планирует создать научно-исследовательский центр «ИКСЭл — SiberCool». В проекте задействованы ведущие вузы страны — Московский энергетический институт и Московский государственный строительный университет. В Киржаче будут проводить исследования и испытания оборудования с учётом климата районов крайнего севера.

Холдинг «Русклимат» создал технопарк на территории завода «Автосвет», в своё время обанкротившегося. Там было организовано собственное производство климатических систем, а на других реконструированных площадях создан промышленный парк «ИКСЭл». Его резидентами стали крупные предприятия, работающие в сфере металлургии, металлообработки и электротехнической промышленности.

Сегодня технопарк занимает площадь свыше 32 га, там трудится более 2 тысяч человек.

— В ближайшие месяцы, — сообщила пресс-служба администрации области. — инвестор сдаст многоквартирный дом для новых сотрудников технопарка. В перспективных планах — строительство детского сада и школы бокса.

Среди возможных вариантов дальнейшего развития Киржачского района — создание там особой экономической зоны с льготным режимом предпринимательской деятельности. В прошлом году в Ковровском районе появилась такая же зона промышленно-производственного типа «Доброград-1».

— Создание особой экономической зоны позволило бы не только значительно расширить технопарк, но и привлечь новых мощных инвесторов. В частности, сейчас мы ведём переговоры с китайской государственной компанией «Hisense», климатическое оборудование которой поставляем на российский рынок. Эта транснациональная корпорация, объединившая крупнейшие бренды бытовой техники и электроники, очень заинтересована в открытии производства в нашей стране, — процитировала пресс-служба обладминистрации слова Михаил Тимошенко, председателя Совета директоров торгово-производственного холдинга «Русклимат».