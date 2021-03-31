Безработица во Владимире пошла на спад

Во Владимире стремительно снижается уровень безработицы. На конец марта на учете в Центре занятости находятся 3804 человека. Это на 55% меньше, чем на начало года. Есть надежда, что рынок труда будет расти и дальше, поскольку сейчас запускается программа финансовой поддержки работодателей, которые обеспечат местами безработных.

Размер субсидии для предприятий — около 50 тысяч рублей на каждого устроенного работника. Выплата будет осуществляться в три этапа: через месяц, через три месяца и через полгода после найма безработного гражданина. Каждый транш — это МРОТ (сейчас 12 792 рубля на каждого нового сотрудника), увеличенный на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

Компенсацию затрат на выплаты безработным дадут юрлицам и ИП.

Для получения этого вида поддержки работодателю необходимо направить заявление через личный кабинет портала «Работа в России», указав перечень свободных рабочих мест и вакантных должностей. Сегодня в банке кадрового центра Владимира значатся 569 предприятий, заявивших о свободных местах.

Лидеры по вакансиям — компании «Монострой» (350 вакансий), «Технокомф СТ» (135 вакансий), «Стародворские колбасы» (129 вакансий), «Директ Стар» (111 вакансий), ЧОО «Цезарь» (95 вакансий).

Срочно нужны каменщики, швеи, охранники, бетонщики, монтажники, уборщики. Зарплаты разные, зависят от графика и объема работы — от 12,7 тысячи до 60 тысяч рублей.