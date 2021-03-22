Владимир отдали в кормление князю Свидригайло

Из Владимира в вечернем сумраке осторожно выехала большая группа вооруженных всадников. В молчании, не гикая, не бряцая оружием и доспехами, верховые двинулись к перевозу через реку. Лишь оказавшись на правом клязьминском берегу, они перестали хорониться и лихо понеслись в сторону Мурома, к Оке. Во главе дружины скакал князь Свидригайло Ольгердович — брат польского короля и сын великого князя Литовского, претендент на великокняжеский престол в Вильне. Это было в далеком 1409 году.

Буйный человек

Свидригайло навсегда покинул Владимир, который ему пожаловал в кормление московский великий князь Василий Дмитриевич — сын знаменитого Дмитрия Донского. Так окончился продолжавшийся несколько месяцев владимирский период бурной биографии Свидригайло — буйного и неуживчивого человека, одного из первых смутьянов своего времени. На него соотечественники и современники возлагали большие надежды, но он их не оправдал. Разочарованием для сына Дмитрия Донского обернулось и оказанное литвину гостеприимство. Свидригайло не только не стал воевать за Русь, но, тайно убегая в Литву, по пути из Владимира внезапно напал на подмосковный город Серпухов, разграбив его и разорив.

Подлостью Свидригайло отплатил московскому князю за помощь и приют.

Хорошо ещё, что, опасаясь владимирских ратников, он побоялся напасть на старую великокняжескую столицу. Наши предки избежали тогда немалой опасности, которую представлял этот коварный союзник. Им тогда просто повезло…

Появившийся на свет в 1370 году, Свидригайло был одним из многочисленных сыновей великого князя Литовского Ольгерда Гедиминовича — давнего противника великого княжества Владимирского и Московского, неоднократно нападавшего на Русь. Но, как часто бывает в политике, вчерашние враги порой становятся союзниками и наоборот.

Неудивительно, что враждебные отношения Руси и Литвы сменились союзническими, когда племянник Ольгерда — новый великий князь Литовский Витовт выдал свою дочь Софью за молодого великого князя Владимирского и Московского Василия I, сына и наследника победителя на Куликовом поле.

Казалось, что теперь русские и литовцы станут друзьями и соратниками, однако тесть и зять вскоре поссорились, и родственные отношения между ними не стали помехой очередной войне.

Города на содержание

В Литве главным соперником Витовта стал князь Свидригайло — младший брат польского короля Владислава II Ягайло, сына Ольгерда. Он женился на польской королеве Ядвиге и занял престол в Кракове (тогдашней столице Польши). Свидригайло поддерживало православное население Литвы, прежде всего в присоединенных русских удельных княжествах. Одной из главных опор был город Витебск. Однако в войне с Витовтом Свидригайло потерпел поражение. Прожив несколько лет в Польше и Ливонии, пытаясь использовать в качестве союзников крестоносцев и венгерского короля, этот литовский князь, в конце концов, оказался в Москве, куда прибыл в 1408 году вместе с дружиной и немалой свитой.

Свидригайло убедил великого князя владимирского и московского (формально Московское государство тогда именовалось великим княжеством Владимирским, и Владимир считался его официальной столицей) Василия I Дмитриевича в том, что сообща они смогут победить Витовта, приходившегося первому двоюродным братом, а второму — тестем.

Обрадованный такому союзнику, Василий дал в кормление литовскому князю обширное княжество с городами Владимир, Юрьев-Польской и Переславль-Залесский, добавив к ним Ржев, Волок Ламский (Волоколамск) и половину Коломны.

«Кормление» означало содержание за счет местного населения.

То, что московский правитель предоставил в пользование заезжему литвину и его дружине тогдашнюю столицу Руси с окрестными городами и селами, шокировало многих подданных Василия Дмитриевича. Сергей Соловьев в своей знаменитой «Истории России с древнейших времен» писал о событиях 1408 года так: «Московский князь не знал, чем изъявить свое радушие знаменитому выходцу: он дал Свидригайлу в кормление город Владимир со всеми волостями и пошлинами, селами и хлебами земляными и стоячими, также Переяславль, Юрьев Польский, Волок Ламский, Ржеву и половину Коломны. В июле приехал Свидригайло, в сентябре Василий с полками своими и татарскими уже стоял на границах, на берегу Угры, а на другом берегу этой реки стоял Витовт с Литвою, поляками, немцами и жмудью. Но и тут битвы не было: постоявши много дней друг против друга, князья заключили мир и разошлись».

Справка. Речь идёт о походе московского войска на Литву в сентябре 1408 года, который Василий I предпринял, поддавшись на уговоры Свидригайло. Он со своей литовской дружиной тоже участвовал в этом нападении. Однако Витовт успел собрать войска, поэтому кампания завершилась менее чем в две недели без генерального сражения. Москва и Вильно заключили мир, причем Витовт потребовал выдачи зачинщика конфронтации. Однако сын Донского выдавать своего литовского союзника категорически отказался.

Скверный союзник

В ноябре того же 1408 года к Москве подступило огромное войско ордынского темника Едигея. Трехнедельная осада каменного Московского кремля, к тому же вооруженного артиллерией, оказалась безуспешной. Но пока основные силы Едигея осаждали столицу, другие его отряды разграбили и сожгли множество городов, сел и деревень, в том числе доверенный под управление Свидригайло Переславль-Залесский. Как сообщают летописи, сам Свидригайло бросил на произвол судьбы доверенное ему обширное княжество и бежал из Владимира вместе со своей дружиной, переждав нашествие Едигея в дремучих лесах.

Его покровитель великий князь владимирский и московский Василий Дмитриевич тоже бежал из Москвы аж в Кострому.

А столицу защищал гарнизон под командой его двоюродного дяди серпуховского князя Владимира Андреевича Храброго, 55-летнего героя Куликовской битвы. Князь Владимир (кстати, женатый на Елене Ольгердовне, родной сестре литовского князя и польского короля) укорял в малодушии и Василия, и Свидригайло. Возможно, именно поэтому, убегая из Руси весной 1409-го, литовский князь по пути набегом разорил именно Серпухов — центр удела Владимира Андреевича.

Оказалось к тому же, что, когда Василий I заключил мир с Витовтом, Свидригайло установил контакт с братом московского правителя князем Юрием Дмитриевичем Галицким. Тот претендовал на роль наследника престола их отца Дмитрия Донского в ущерб племяннику, будущему великому князю Василию II Тёмному. В 1430-е годы уже после смерти Василия I эта вражда перейдет в почти 20-летнюю войну, принесшую неисчислимые бедствия России. А в начале 1409 года правителю Владимирского княжества Свидригайло Ольгердовичу не оставалось ничего, как бежать с берегов Клязьмы, что он и сделал.

После этого литовский князь прожил долгую и бурную жизнь, девять лет провел в застенке, куда был брошен по приказу Витовта, после смерти последнего стал правителем Литвы, но через два года его свергли и остаток дней, несмотря на неоднократные попытки реванша, он доживал на Волыни, где его столицей стал город Луцк. Свидригайло умер в 1452 году в глубокой старости, намного пережив участников событий конца XIV – первой трети XV веков, в которых активно участвовал.