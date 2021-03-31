«Батя» стал лидером рейтинга продаж онлайн-кинотеатров среди фильмов

Полнометражный фильм ТНТ, ТНТ4 и компании Good Story Media «Батя» (16+) возглавил список фильмов с лучшими продажами в онлайн-кинотеатрах. По данным cайта filmpro, который анализирует статистику платформ Wink, ivi, Megogo, Okko, Google Play и iTunes, комедия с Владимиром Вдовиченковым и Стасом Старовойтовым в главных ролях опередила в рейтинге такие фильмы, как «Последний Богатырь: Корень зла» (6+), «Лига справедливости» (16+), «Довод» (16+), «Аферистка» (18+) и другие отечественные и зарубежные картины. При составлении рейтинга filmpro учитывает попадание фильмов в топ продаж каждого из онлайн-кинотеатров и положение кинокартин в этих списках.

Цифровой релиз фильма «Батя» на онлайн-платформах состоялся 18 марта – комедия стала доступна в онлайн-кинотеатрах Wink, ivi и PREMIER, а также на iTunes. К концу первого уикенда «Батя» на PREMIER достиг отметки в 1 миллион просмотров. При этом продолжается кинопрокат фильма, который начался 23 февраля.

«Батя» рассказывает о путешествии Макса к своему Бате, суровому русскому мужику, ставшему отцом на заре девяностых. Он воспитывал своего сына так, как это делали все советские родители. В детстве Макс быстро выучил, где право, а где лево – потому что Батя сделал ему незабываемую «крапивку» на руке. Считать научился по датам на кладбищенских памятниках. Не сквернословил – ведь однажды Батя на самом деле вымыл ему рот с мылом. И чуть что – сразу вставал в угол. Сегодня такие методы воспитания кажутся родителям дикими, а для детей это было обычным делом. Рефлексирует о своем детстве и Макс, который стал отцом двух детей и хочет понять, почему Батя воспитывал его именно так. Отец обещал навестить Макса и его семью на свое 70-летие, но, как всегда, не приехал. И тогда Макс сам отправляется в дом, в котором он вырос, по дороге вспоминая свое детство с Батей.

Макса в фильме сыграл комик шоу «Stand Up на ТНТ» Стас Старовойтов – это его дебют в кино. В роли Бати – Владимир Вдовиченков. Также в фильме снялись Елена Лядова, Надежда Михалкова, Андрей Андреев и другие.

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Фильм «Батя»

Продюсеры – Антон Зайцев, Артëм Логинов, Антон Щукин, Гавриил Гордеев, Иван Калашников Исполнительный продюсер – Антонина Зорина Креативные продюсеры – Алексей Литвиненко, Павел Тихомиров, Билл Даймонд Директор ТНТ – Роман Петренко Генеральный продюсер ТНТ – Александр Дулерайн Директор ТНТ4 – Аркадий Водахов

Авторы сценария – Алексей Литвиненко, Павел Тихомиров, Александр Кагарманов Александр Туркин, Александр Николаев, Алексей Николаев, Дмитрий Ефимович, при участии Антона Зайцева Режиссер-постановщик – Дмитрий Ефимович Оператор-постановщик – Александр Тананов Художник-постановщик – Денис Бауэр Художники по костюмам – Анастасия Егорова Музыкальный продюсер – Дмитрий Ланской Директор департамента производства – Дмитрий Пачулия Актеры: Владимир Вдовиченков, Елена Лядова, Стас Старовойтов, Надежда Михалкова, Андрей Андреев, Севастьян Бугаев, Диана Енакаева.