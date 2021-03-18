Банк России нашел трёх «черных кредиторов» во Владимирской области

Банк России предупреждает жителей Владимирской области о мошенничествах «черных кредиторов». В нашем регионе выявили три такие нелегальные организации. Они выдают деньги в долг, хотя, по сути, не являются ни банками, ни микрофинансовыми организациями, ни кооперативами.

Нелегальные кредиторы устанавливают свои правила. На ходу могут поменять условия своих кредитных договоров, назначить любую ставку, потребовать возврата долга досрочно. При оформлении кредита могут также попросить деньги за проверку кредитной истории или страховку, взять комиссию за перевод и выдачу кредита, за услуги нотариуса.

Характеризуют «черных кредиторов» и способы взыскания просроченных займов: запугивание, угрозы и даже применение силы. Договориться мирно не получится. Варианты реструктуризировать долг, пересмотреть условия кредита или признать себя банкротом также не пройдут.

В 2020 году Банк России выявил по России 821 нелегального кредитора.

Специалисты настоятельно призывают владимирцев проверять легальность финансовой компании, прежде чем оформлять кредит. Сделать это можно через сайт Банка России, а также с помощью мобильного приложения «ЦБ онлайн».

— Вспомните поговорку про бесплатный сыр. Если вам предлагают подозрительно выгодные условия, то убедитесь, что в договоре действительно прописаны все обещания, которые дает вам менеджер или сулит реклама компании. Не стоит брать кредит, если формулировки двусмысленны или противоречат тому, что вам говорят. Нелегальные кредиторы заинтересованы в тех, у кого нет средств и возможностей, чтобы отдать долг, и в итоге получить их имущество, — уточнил заместитель управляющего владимирского отделения Банка России Александр Хлысталов.

Ранее «Призыв» рассказывал о новой схеме телефонного мошенничества, жертвами которого становятся держатели банковских карт.