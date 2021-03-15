АЗС заплатит более 300 тысяч рублей за ошибку заправщика

Житель Владимира отсудил у АЗС «Газпромнефть» более 300 тысяч рублей за ошибку заправщика. Вместо дизельного топлива в его автомобиль «Land Rover Discovery» залили бензин марки АИ-92. Пока иномарку заправляли, владелец иномарки пошел расплачиваться. Кассир озвучила сумму, но не назвала вид топлива. Когда водитель вернулся к автомобилю, заправка была завершена, крышка бака закрыта.

Через некоторое время машина перестала заводиться. Проведенная экспертиза показала, что в автомобиле повреждён топливный насос и форсунки. Владелец иномарки попытался решить вопрос с АЗС, но не получилось. Тогда он обратился в суд. Общая сумма искового требования превысила 800 тысяч рублей. Туда вошел не только ремонт автомобиля, но и моральный вред, а также прочие убытки, сообщает пресс-служба Фрунзенского суда.

Представитель ответчика с требованием не согласился, посчитав, что вина в приобретении непригодного вида топлива лежит на истце. Якобы он сам должен быть осмотрительнее и вовремя ознакомиться с чеком.

Путаница с топливом привела к поломке дорогого автомобиля.

Фемида встала на сторону автовладельца, однако иск был удовлетворен частично. Решением суда в пользу истца взыскали стоимость ремонта в размере 195 200 рублей, компенсацию морального вреда 5000 рублей, неустойку 8286 рублей, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 104 243 рублей и расходы по оплате заключения специалиста 30 000 рублей. Всего – более 342 тысяч рублей. Решение суда вступило в законную силу.

Ранее «Призыв» сообщал, что жительница Владимира, упавшая в автобусе, получит компенсацию за полученные травмы. Деньги выплатит перевозчик — компания «АДМ».