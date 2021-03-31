Автобусы играют с владимирцами в угадайку

«Ждёте не потому, что автобус плохо ходит, а потому, что у него график работы такой. Рассчитывайте время!». Подгадывайте, в общем. Подстраивайтесь. Такое объяснение придумали в администрации города Владимира работе нового перевозчика «ОКТО». Этой компании передали три наиболее популярных и продолжительных маршрута: № 11С, 25 и 27. После чего интервалы движения увеличились вдвое.



Автобусы № 25 теперь ходят через каждые 15-20 минут, № 27 — через 15-25 минут, № 11С — через 45-50 минут. Откровенно говоря, редко. Особенно, есть торопишься на работу или учёбу. А если с ребёнком в сад? А если стоять в мороз или под проливным дождём, как сегодня?

— Это не решение проблемы, а мера, сделанная в интересах перевозчика. Тот не может вывести на линию заявленное количество единиц техники. Договоров с перевозчиком в публичном доступе нет. Мы не знаем, есть ли там пункт про возможность внести изменения в интервалы движения, — сообщил «Призыву» председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

Пассажиры недовольны длительным ожиданием автобусов на остановках.

Со сменой перевозчика на маршруте № 11С число автобусов уменьшилось с 10 до 6. Ранее «Призыв» сообщал, что работникам и воспитанникам Дворца детско-юношеского творчества приходится по 60-90 минут ждать автобусов. На маршруте № 25 число автобусов сократилось с 12 до 10. А на маршруте № 27 заявили прежние 10 автобусов, но интервал в расписании увеличили. Почему? Водителям дали больше времени на отдых? Или всё же по факту автобусов на линию выпускают меньше, чем сообщается в реестре на сайте мэрии?

Ситуация с транспортом во Владимире остаётся сложной. И вместо наполнения города автобусами власть находит «разумные объяснения» их отсутствию. Увеличить интервал и узаконить пассажирский коллапс, конечно, можно. Но проблему это не решает. Как и фразы «Не нравится — езди на такси или на своей машине».

Всё же надо понять, что нужды жителей города первичны и нельзя их игнорировать в угоду нерасторопному с недавних пор транспортному бизнесу или интересам власти. На бумаге-то можно всё что угодно скорректировать. А в жизни так не бывает.